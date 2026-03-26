Ekmeğe Zam Geldi: İzmir’de 200 Gram Ekmek 17,50 Liradan Satılacak

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.03.2026 - 11:50

İzmir’de 15 liradan satılan 200 gram ekmeğe zam geldi ve ekmeğin yeni fiyatı 17,50 lira oldu. Ekmeğe gelen zam 1 Nisan’dan itibaren geçerli olacak.

İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, ekmeğe gelen zamdan memnun.

Kentte 15 TL olan 200 gram ekmeğin fiyatına zam geldi. 1 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak zamla birlikte daha önce 15 TL olan 200 gram ekmeğin 17,50 TL'den satılacağı açıklandı. 

İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, ekmeğe zammı 2025'in Aralık ayında talep ettiklerini ancak kabul edilmediğini aktararak, 'Ekmeğin gramajını artırıp 20 TL olmasını talep ettik ancak 200 gramının 17,50 TL olmasında mutabık kaldık. Bu da sektöre can suyu oldu' dedi.

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
