Putin’den Altın Yasağı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, altınla ilgili kritik adım attı. Resmi yasal bilgi sisteminde yayımlanan yeni kararname ile Rusya’dan 100 gramdan daha ağır külçe altınların çıkarılması resmen yasaklandı. Hem bireyleri hem de ticari şirketleri kapsayan bu karar, Moskova'nın değerli metal stratejisinde yeni bir dönemin habercisi olarak yorumlandı.

Rusya'nın bu hamlesi, son dönemde rekor kıran altın verileriyle doğrudan bağlantılı. Kasım 2025 verilerine göre, Rusya'nın altın rezervleri tarihinde ilk kez 300 milyar dolar barajını aşmış durumda. Ülkenin toplam uluslararası rezervleri içerisindeki altın payı ise yüzde 40’ın üzerine çıkarak stratejik bir ağırlığa ulaştı.