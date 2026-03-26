article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Putin’den Altın Yasağı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.03.2026 - 13:59

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke ekonomisinin can damarı olan altın rezervlerini korumak adına kritik bir adım attı. Putin, Rusya’dan 100 gramdan daha ağır külçe altınların çıkarılması resmen yasakladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Putin'den külçe altın ihracatına yasak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, altınla ilgili kritik adım attı. Resmi yasal bilgi sisteminde yayımlanan yeni kararname ile Rusya’dan 100 gramdan daha ağır külçe altınların çıkarılması resmen yasaklandı. Hem bireyleri hem de ticari şirketleri kapsayan bu karar, Moskova'nın değerli metal stratejisinde yeni bir dönemin habercisi olarak yorumlandı.

Rusya'nın bu hamlesi, son dönemde rekor kıran altın verileriyle doğrudan bağlantılı. Kasım 2025 verilerine göre, Rusya'nın altın rezervleri tarihinde ilk kez 300 milyar dolar barajını aşmış durumda. Ülkenin toplam uluslararası rezervleri içerisindeki altın payı ise yüzde 40’ın üzerine çıkarak stratejik bir ağırlığa ulaştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın