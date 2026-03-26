Haaland, 100 Bin Sterline Aldığı Kitabı Büyüdüğü Kasabaya Hediye Etti

13. yüzyıl tarihçisi Snorri Sturluson’un kaleme aldığı eserin 1594 tarihli baskısı olan bu nadir kitap; Orta Çağ’da Viking kralları, kraliçeleri, çiftçileri ve savaşçılarının yaşamlarını ve hikâyelerini aktarıyor.

Erling Haaland ise günümüze ulaşan tek nüsha olduğu belirtilen bu eseri, herkesin erişimine açık olması ve sergilenebilmesi amacıyla büyüdüğü yer olan Bryne’deki kütüphaneye bağışladı.

Norveç’in batısında yer alan Bryne, Stavanger’in yaklaşık 30 kilometre güneyinde, Jæren bölgesinde bulunan ve Time Municipality sınırları içinde yer alan bir kasaba olarak biliniyor.