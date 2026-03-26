Haaland, 100 Bin Sterline Aldığı Kitabı Büyüdüğü Kasabaya Hediye Etti

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.03.2026 - 17:23

Erling Haaland, 16. yüzyıla ait son derece nadir bir Viking sagaları kitabını, çocukluk yıllarını geçirdiği bölgeye bağışladı. BBC’nin aktardığına göre, babası Alf-Inge Haaland’ın Leeds United forması giydiği dönemde Leeds’te dünyaya gelen, ancak Norveç’in Bryne kasabasında büyüyen 25 yaşındaki golcü, bu eseri Aralık ayında babasıyla birlikte satın aldı.

Yaklaşık 1,3 milyon Norveç kronuna (100 bin sterlin civarı) alınan kitap, Norveç’te bugüne kadar bir yayına ödenen en yüksek bedel olarak kayıtlara geçti.

Kaynak - BBC

Kaynak - Reuters

Kitap Viking krallarının hikayesini anlatıyor.

13. yüzyıl tarihçisi Snorri Sturluson’un kaleme aldığı eserin 1594 tarihli baskısı olan bu nadir kitap; Orta Çağ’da Viking kralları, kraliçeleri, çiftçileri ve savaşçılarının yaşamlarını ve hikâyelerini aktarıyor.

Erling Haaland ise günümüze ulaşan tek nüsha olduğu belirtilen bu eseri, herkesin erişimine açık olması ve sergilenebilmesi amacıyla büyüdüğü yer olan Bryne’deki kütüphaneye bağışladı.

Norveç’in batısında yer alan Bryne, Stavanger’in yaklaşık 30 kilometre güneyinde, Jæren bölgesinde bulunan ve Time Municipality sınırları içinde yer alan bir kasaba olarak biliniyor.

"Kitabın her zaman açık kalmasını istiyorum"

Bağışıyla ilgili Norveç basınına konuşan Erling Haaland, eserin herkes için erişilebilir olmasının kendisi açısından özel bir anlam taşıdığını vurguladı. Yıldız futbolcu, kitabın açık şekilde sergilenmesini istediğini belirterek, insanların Bryne ve Jæren’den geçen tarihsel figürleri keşfedebilmesini arzuladığını ifade etti. Futbol sayesinde hayallerine ulaşabildiğini dile getiren Haaland, herkesin aynı fırsatlara sahip olmadığını, ancak kitapların daha fazla insana ilham vererek yeni ihtimalleri görme ve kendi yolunu çizme imkânı sunduğunu söyledi.

Sahadaki performansıyla da dikkat çeken Norveçli golcü, Premier League’de bu sezon çıktığı 29 maçta kaydettiği 22 golle gol krallığı yarışının zirvesinde bulunuyor. Ayrıca geçtiğimiz yıl oynanan 2026 FIFA World Cup qualification (UEFA) sürecinde attığı 16 golle en skorer isim olmuştu.

Haaland’ın liderliğinde önemli bir çıkış yakalayan Norveç Milli Takımı ise bu performansın ardından, 1998 FIFA World Cup’tan bu yana ilk kez Dünya Kupası finallerine katılma hakkı elde etti.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
