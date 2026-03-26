Haaland, 100 Bin Sterline Aldığı Kitabı Büyüdüğü Kasabaya Hediye Etti
Erling Haaland, 16. yüzyıla ait son derece nadir bir Viking sagaları kitabını, çocukluk yıllarını geçirdiği bölgeye bağışladı. BBC’nin aktardığına göre, babası Alf-Inge Haaland’ın Leeds United forması giydiği dönemde Leeds’te dünyaya gelen, ancak Norveç’in Bryne kasabasında büyüyen 25 yaşındaki golcü, bu eseri Aralık ayında babasıyla birlikte satın aldı.
Yaklaşık 1,3 milyon Norveç kronuna (100 bin sterlin civarı) alınan kitap, Norveç’te bugüne kadar bir yayına ödenen en yüksek bedel olarak kayıtlara geçti.
Kitap Viking krallarının hikayesini anlatıyor.
"Kitabın her zaman açık kalmasını istiyorum"
