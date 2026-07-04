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Ali Koç'un Oğlu Kerim Rahmi Koç Büyüdü: Mezuniyet Pozları ve Son Hali Gündem Oldu

Ali Koç'un Oğlu Kerim Rahmi Koç Büyüdü: Mezuniyet Pozları ve Son Hali Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.07.2026 - 10:00
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Ali Koç ve Nevbahar Koç'un gözlerden uzak büyüttüğü oğulları Kerim Rahmi Koç, son dönemde mezuniyet töreni ve üniversite tercihleriyle adından söz ettirmeye başladı. Çocukluk yıllarında kamuoyundan uzak bir yaşam süren genç Koç, son hali ve babası Ali Koç'a olan benzerliğiyle sosyal medyada da dikkat çekti.

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Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri olmasının yanı sıra Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak da kamuoyunun yakından tanıdığı Ali Koç, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isimlerden biri.

Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri olmasının yanı sıra Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak da kamuoyunun yakından tanıdığı Ali Koç, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isimlerden biri.

Magazin gündeminde zaman zaman farklı iddialarla anılsa da Ali Koç'un bugüne kadar yaptığı tek evlilik, çocukluk yıllarından beri tanıdığı Nevbahar Demirağ ile oldu.

Çift, uzun yıllar süren birlikteliklerinin ardından 21 Ekim 2005 tarihinde sade ancak cemiyet hayatının önde gelen isimlerini buluşturan bir düğünle dünyaevine girdi. Yaklaşık yirmi yılı geride bırakan evlilikleri boyunca kameralardan uzak, istikrarlı bir aile hayatı sürdüren ikili, iş ve sosyal yaşamlarını da büyük ölçüde dengede tutmayı başardı.

Nevbahar Koç da Türkiye'nin tanınmış ailelerinden birine mensup. 1970 Türkiye Güzeli Afet Tuğbay ile yapımcı Turgut Demirağ'ın kızı olan Nevbahar Koç, eğitimini ABD'deki Loyola Marymount Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü'nde tamamladı. Sanat ve tasarıma olan ilgisinin yanı sıra kültür-sanat projeleri, yardım organizasyonları ve cemiyet hayatındaki aktif rolüyle de sık sık adından söz ettirdi. Çift, kamuoyunda örnek gösterilen evliliklerden biri olarak anılmaya devam ediyor.

Ali Koç ve Nevbahar Koç çiftinin evliliğinden iki çocuk dünyaya geldi. Ailenin büyük çocuğu Sadberk Leyla Koç, adını Koç ailesinin en önemli isimlerinden Sadberk Hanım'dan alırken, küçük çocukları Kerim Rahmi Koç ise ailenin dördüncü kuşak erkek temsilcisi olarak dikkat çekiyor.

Ali Koç ve Nevbahar Koç çiftinin evliliğinden iki çocuk dünyaya geldi. Ailenin büyük çocuğu Sadberk Leyla Koç, adını Koç ailesinin en önemli isimlerinden Sadberk Hanım'dan alırken, küçük çocukları Kerim Rahmi Koç ise ailenin dördüncü kuşak erkek temsilcisi olarak dikkat çekiyor.

12 Mayıs 2008 doğumlu Kerim Rahmi Koç, bugüne kadar ailesi tarafından büyük ölçüde gözlerden uzak büyütüldü. Buna rağmen özellikle son birkaç yılda Ali Koç ile birlikte katıldığı Fenerbahçe kongreleri, milli maçlar ve çeşitli organizasyonlarda objektiflere yansımasıyla kamuoyunun ilgisini çekmeye başladı. Fiziksel olarak babasına olan benzerliği sık sık sosyal medyada konuşulan Kerim Rahmi, sakin tavırları ve mütevazı duruşuyla da olumlu yorumlar aldı.

2026 yılında İstanbul'daki Koç Lisesi'nden mezun olan Kerim Rahmi Koç, lise mezuniyetinde ailesiyle verdiği karelerle cemiyet hayatının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Mezuniyetin ardından eğitim hayatını Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürme kararı alan genç Koç, girişimcilik alanındaki başarısıyla tanınan Babson College'dan kabul aldı. İşletme ve girişimcilik eğitimi görecek olan Kerim Rahmi'nin, ilerleyen yıllarda Koç Holding'de görev alabilecek isimlerden biri olması bekleniyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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