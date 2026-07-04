Ali Koç'un Oğlu Kerim Rahmi Koç Büyüdü: Mezuniyet Pozları ve Son Hali Gündem Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ali Koç ve Nevbahar Koç'un gözlerden uzak büyüttüğü oğulları Kerim Rahmi Koç, son dönemde mezuniyet töreni ve üniversite tercihleriyle adından söz ettirmeye başladı. Çocukluk yıllarında kamuoyundan uzak bir yaşam süren genç Koç, son hali ve babası Ali Koç'a olan benzerliğiyle sosyal medyada da dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri olmasının yanı sıra Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak da kamuoyunun yakından tanıdığı Ali Koç, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isimlerden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ali Koç ve Nevbahar Koç çiftinin evliliğinden iki çocuk dünyaya geldi. Ailenin büyük çocuğu Sadberk Leyla Koç, adını Koç ailesinin en önemli isimlerinden Sadberk Hanım'dan alırken, küçük çocukları Kerim Rahmi Koç ise ailenin dördüncü kuşak erkek temsilcisi olarak dikkat çekiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın