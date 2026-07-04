Ali Koç'un Oğlu Kerim Rahmi Koç Büyüdü: Mezuniyet Pozları ve Son Hali Gündem Oldu

Magazin gündeminde zaman zaman farklı iddialarla anılsa da Ali Koç'un bugüne kadar yaptığı tek evlilik, çocukluk yıllarından beri tanıdığı Nevbahar Demirağ ile oldu.

Çift, uzun yıllar süren birlikteliklerinin ardından 21 Ekim 2005 tarihinde sade ancak cemiyet hayatının önde gelen isimlerini buluşturan bir düğünle dünyaevine girdi. Yaklaşık yirmi yılı geride bırakan evlilikleri boyunca kameralardan uzak, istikrarlı bir aile hayatı sürdüren ikili, iş ve sosyal yaşamlarını da büyük ölçüde dengede tutmayı başardı.

Nevbahar Koç da Türkiye'nin tanınmış ailelerinden birine mensup. 1970 Türkiye Güzeli Afet Tuğbay ile yapımcı Turgut Demirağ'ın kızı olan Nevbahar Koç, eğitimini ABD'deki Loyola Marymount Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü'nde tamamladı. Sanat ve tasarıma olan ilgisinin yanı sıra kültür-sanat projeleri, yardım organizasyonları ve cemiyet hayatındaki aktif rolüyle de sık sık adından söz ettirdi. Çift, kamuoyunda örnek gösterilen evliliklerden biri olarak anılmaya devam ediyor.