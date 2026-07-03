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Manifest Üyesi Zeynep Oktay Hakkındaki Sözleriyle Tepki Çeken Idol House Dans Koçuna Tolga Akış'tan Yanıt

Manifest Üyesi Zeynep Oktay Hakkındaki Sözleriyle Tepki Çeken Idol House Dans Koçuna Tolga Akış'tan Yanıt

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.07.2026 - 14:21
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Türkiye'nin yeni erkek pop grubunu oluşturmayı hedefleyen Idol House yarışması, bu kez yarışmacılarıyla değil yaşanan beklenmedik bir krizle gündeme geldi. Programın dans koçu Efe Tankız'ın Manifest üyesi Zeynep Sude Oktay hakkında sarf ettiği 'Hiç sevmem' sözleri sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Bölümde yer verilen görüntülerin ardından Manifest cephesinden ilk tepki gelirken, grubun bağlı olduğu Hypers Music'in kurucusu Tolga Akış'ın paylaşımı da dikkat çekti. Peki Efe Tankız tam olarak ne söyledi, sonrasında neler yaşandı? Gelin, detaylara birlikte bakalım.

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Türkiye'nin yeni erkek pop grubunu oluşturmayı hedefleyen dijital müzik yarışması Idol House, yayınlandığı ilk günden bu yana yarışmacıları kadar eğitmen kadrosuyla da konuşuluyor.

Türkiye'nin yeni erkek pop grubunu oluşturmayı hedefleyen dijital müzik yarışması Idol House, yayınlandığı ilk günden bu yana yarışmacıları kadar eğitmen kadrosuyla da konuşuluyor.

Programın dans koçluğu görevini üstlenen Efe Tankız, uzun yıllardır profesyonel koreograf ve dans eğitmeni olarak çalışan sektörün tanınan isimlerinden biri.

Özellikle pop müzik dünyasında birçok sanatçıyla çalışan Tankız, son dönemde Manifest ile yaptığı çalışmalar sayesinde geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı.

Ancak burada sıkça karıştırılan önemli bir detay var. Efe Tankız, Manifest'in resmi üyesi ya da sürekli sahne dansçısı değil. Grubun performans hazırlıkları, dans kampları ve koreografi süreçlerinde dönem dönem birlikte çalışan profesyonel ekipte yer alan isimlerden biri. Bu nedenle grup üyeleriyle uzun zamandır birbirlerini tanıyor.

1 Temmuz'da yayınlanan Idol House bölümünde yaşanan kısa bir diyalog ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Dans eğitimi sırasında kameralara konuşan Efe Tankız'ın,

'Burayı lütfen koymayalım... Hiç sevmem Zeynep Oktay.'

ifadelerini kullanması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

Asıl tartışma ise bu sözlerin hemen öncesinde Efe Tankız'ın 'Buraları keselim.' demesine rağmen görüntülerin programın final kurgusunda aynen yayınlanmasıyla başladı.

Birçok izleyici bunun kurgu ekibinin bilinçli tercihi olduğunu savunurken, özellikle Manifest hayranları sosyal medyada Efe Tankız'a tepki gösterdi.

Söz konusu kişinin ise Manifest'in en sevilen üyelerinden Zeynep Sude Oktay olması tartışmaları daha da büyüttü.

Grubun bağlı bulunduğu Hypers Music'in kurucusu Tolga Akış ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

'Biz herkesi destekleyelim dedikçe...'

sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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