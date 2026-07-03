Manifest Üyesi Zeynep Oktay Hakkındaki Sözleriyle Tepki Çeken Idol House Dans Koçuna Tolga Akış'tan Yanıt
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Türkiye'nin yeni erkek pop grubunu oluşturmayı hedefleyen Idol House yarışması, bu kez yarışmacılarıyla değil yaşanan beklenmedik bir krizle gündeme geldi. Programın dans koçu Efe Tankız'ın Manifest üyesi Zeynep Sude Oktay hakkında sarf ettiği 'Hiç sevmem' sözleri sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Bölümde yer verilen görüntülerin ardından Manifest cephesinden ilk tepki gelirken, grubun bağlı olduğu Hypers Music'in kurucusu Tolga Akış'ın paylaşımı da dikkat çekti. Peki Efe Tankız tam olarak ne söyledi, sonrasında neler yaşandı? Gelin, detaylara birlikte bakalım.
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Türkiye'nin yeni erkek pop grubunu oluşturmayı hedefleyen dijital müzik yarışması Idol House, yayınlandığı ilk günden bu yana yarışmacıları kadar eğitmen kadrosuyla da konuşuluyor.
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1 Temmuz'da yayınlanan Idol House bölümünde yaşanan kısa bir diyalog ise sosyal medyanın gündemine oturdu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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