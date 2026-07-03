Manifest Üyesi Zeynep Oktay Hakkındaki Sözleriyle Tepki Çeken Idol House Dans Koçuna Tolga Akış'tan Yanıt

Programın dans koçluğu görevini üstlenen Efe Tankız, uzun yıllardır profesyonel koreograf ve dans eğitmeni olarak çalışan sektörün tanınan isimlerinden biri.

Özellikle pop müzik dünyasında birçok sanatçıyla çalışan Tankız, son dönemde Manifest ile yaptığı çalışmalar sayesinde geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı.

Ancak burada sıkça karıştırılan önemli bir detay var. Efe Tankız, Manifest'in resmi üyesi ya da sürekli sahne dansçısı değil. Grubun performans hazırlıkları, dans kampları ve koreografi süreçlerinde dönem dönem birlikte çalışan profesyonel ekipte yer alan isimlerden biri. Bu nedenle grup üyeleriyle uzun zamandır birbirlerini tanıyor.