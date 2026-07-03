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Hande Erçel'in 5 Aylık Hamile Ablası Gamze Erçel'in Belirginleşen Karnı Objektiflere Yansıdı

Hande Erçel'in 5 Aylık Hamile Ablası Gamze Erçel'in Belirginleşen Karnı Objektiflere Yansıdı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.07.2026 - 13:07
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Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Geçtiğimiz ay 5 aylık hamile olduğunu açıklayan fenomen isim, Bodrum tatilinde objektiflere yansıdı. Belirginleşen karnıyla dikkat çeken Gamze Erçel'in mutlu aile kareleri de ilgi gördü.

Kaynak: Gazetemagazin/ Umut Ünver

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Oyuncu Hande Erçel kadar ablası Gamze Erçel de uzun yıllardır magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri.

Oyuncu Hande Erçel kadar ablası Gamze Erçel de uzun yıllardır magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri.

Aralarında yalnızca bir yaş bulunan Erçel kardeşler, çocukluklarından bu yana birbirlerinden hiç kopmadı. Özellikle anneleri Aylin Erçel'i 2019 yılında kaybetmelerinin ardından birbirlerine daha da sıkı bağlanan ikili, her fırsatta birbirlerine verdikleri destekle takdir topluyor.

Hande Erçel'in galalarından özel kutlamalara, aile tatillerinden doğum günü organizasyonlarına kadar hemen her önemli anda yan yana olan kardeşler, sosyal medyada da birbirlerine yaptıkları samimi yorumlarla sık sık gündem oluyor. Hande'nin yeğeni Mavi ile kurduğu bağ da takipçilerin en sevdiği detaylardan biri. Ünlü oyuncu, yoğun iş temposuna rağmen fırsat buldukça ablası ve yeğeniyle vakit geçiriyor.

Moda ve Tekstil Tasarımı eğitimi alan Gamze Erçel ise bir dönem oyunculuk denemeleri yapsa da kariyerini sosyal medya içerik üreticisi olarak şekillendirdi. Bugün milyonlarca kişinin takip ettiği hesabında moda, güzellik, annelik, seyahat ve günlük yaşam içerikleri paylaşan Erçel, doğal tavırları ve aile odaklı paylaşımlarıyla geniş bir kitleye hitap ediyor.

Gamze Erçel, yaklaşık üç yıl süren birlikteliğin ardından 2019 yılında iç mimar ve ürün tasarımcısı Caner Yıldırım ile dünyaevine girdi. Çiftin sade ama şık düğünü uzun süre konuşulurken, nikâh şahitliğini ise Hande Erçel üstlenmişti.

Aynı yıl dünyaya gelen kızları Aylin Mavi Yıldırım, aile için bambaşka bir dönemin başlangıcı oldu. Minik Mavi'ye verilen 'Aylin' ismi ise duygusal bir anlam taşıyordu. Erçel kardeşler, kısa süre önce kaybettikleri anneleri Aylin Erçel'in adını kızlarına vererek onun hatırasını yaşatmayı tercih etmişti.

Geçtiğimiz ay Gamze Erçel, sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir videoyla ikinci kez anne olmaya hazırlandığını duyurdu.

Eşi Caner Yıldırım ve kızı Mavi'nin de yer aldığı videoda belirginleşen karnını ilk kez paylaşan fenomen isim, gönderisine 'Küçük ailemiz büyüyor, artık dört kişiyiz.' notunu düştü.

İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Gamze Erçel, bu kez eşi Caner Yıldırım ve kızı Mavi ile birlikte çıktığı Bodrum tatilinde Umut Ünver'in objektifine yansıdı.

İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Gamze Erçel, bu kez eşi Caner Yıldırım ve kızı Mavi ile birlikte çıktığı Bodrum tatilinde Umut Ünver'in objektifine yansıdı.

Denizin ve güneşin tadını çıkaran aile gün boyunca birlikte vakit geçirirken, Gamze Erçel'in büyüyen hamilelik karnı ilk kez bu kadar net şekilde görüntülendi. Kızı Mavi ile denize giren, zaman zaman eşiyle sohbet eden fenomen isim, keyifli halleriyle dikkat çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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