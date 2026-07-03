Hande Erçel'in 5 Aylık Hamile Ablası Gamze Erçel'in Belirginleşen Karnı Objektiflere Yansıdı
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Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Geçtiğimiz ay 5 aylık hamile olduğunu açıklayan fenomen isim, Bodrum tatilinde objektiflere yansıdı. Belirginleşen karnıyla dikkat çeken Gamze Erçel'in mutlu aile kareleri de ilgi gördü.
Kaynak: Gazetemagazin/ Umut Ünver
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Oyuncu Hande Erçel kadar ablası Gamze Erçel de uzun yıllardır magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri.
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İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Gamze Erçel, bu kez eşi Caner Yıldırım ve kızı Mavi ile birlikte çıktığı Bodrum tatilinde Umut Ünver'in objektifine yansıdı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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