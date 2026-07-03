Manifest'in Yeni Şarkısı "Toz Pembe" Sosyal Medya Kullanıcılarını İkiye Böldü

Yarışma programıyla başlayan yolculuklarını profesyonel bir müzik kariyerine dönüştüren grup; güçlü vokalleri, dans performansları, yüksek prodüksiyonlu klipleri ve sosyal medyayı çok iyi kullanan iletişim stratejileri sayesinde milyonlarca dinleyiciye ulaştı. Özellikle genç kuşağın en sık dinlediği isimlerden biri hâline gelen Manifest, çıkardığı her şarkıyla dijital platformlarda listelerin üst sıralarına yerleşmeyi başardı. 'Amatör', 'Snap', 'KTS', 'Başrol Sensin' ve 'Daha İyi' gibi parçalar grubun sadık bir hayran kitlesi oluşturmasını sağlarken, konser biletleri de dakikalar içinde tükenen organizasyonlara dönüştü.

Grubun yükselişindeki en büyük kırılma noktalarından biri ise kuşkusuz Ajda Pekkan ile yaptıkları Hileli düeti oldu. Türk popunun Süperstar'ını yeni neslin en popüler kız grubuyla buluşturan proje, daha yayınlandığı ilk günden itibaren dijital platformları adeta ele geçirdi. Spotify Türkiye listelerine zirveden giriş yapan 'Hileli', ilk haftasında milyonlarca dinlenmeye ulaşarak 2026'nın en güçlü açılışlarından birine imza attı ve önemli bir rekora da adını yazdırdı. YouTube'da on milyonlarca izlenmeye ulaşan klip, sosyal medyada günlerce konuşuldu.