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Manifest'in Yeni Şarkısı "Toz Pembe" Sosyal Medya Kullanıcılarını İkiye Böldü

Manifest'in Yeni Şarkısı "Toz Pembe" Sosyal Medya Kullanıcılarını İkiye Böldü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.07.2026 - 11:23
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Manifest, son bir yılda yakaladığı yükselişle Türk pop müziğinin en çok konuşulan gruplarından biri olmayı başardı. Özellikle Ajda Pekkan ile yaptıkları 'Hileli' düetiyle rekor üstüne rekor kıran grup, şimdi de yeni şarkıları 'Toz Pembe' ile dinleyicilerin karşısına çıktı. Büyük bir merakla beklenen parça yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyanın gündemine oturdu. Kimileri şarkıyı yazın yeni hiti ilan ederken, kimileri ise 'Hileli' ile kıyaslayarak beklentisini karşılamadığını söyledi. Gelin, Manifest'in yeni şarkısı 'Toz Pembe'ye gelen ilk tepkilere birlikte bakalım.

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Kısa sayılabilecek bir sürede yakaladıkları yükselişle adlarından söz ettiren Manifest, bugün Türk pop müziğinin en güçlü yeni jenerasyon temsilcileri arasında gösteriliyor.

Kısa sayılabilecek bir sürede yakaladıkları yükselişle adlarından söz ettiren Manifest, bugün Türk pop müziğinin en güçlü yeni jenerasyon temsilcileri arasında gösteriliyor.

Yarışma programıyla başlayan yolculuklarını profesyonel bir müzik kariyerine dönüştüren grup; güçlü vokalleri, dans performansları, yüksek prodüksiyonlu klipleri ve sosyal medyayı çok iyi kullanan iletişim stratejileri sayesinde milyonlarca dinleyiciye ulaştı. Özellikle genç kuşağın en sık dinlediği isimlerden biri hâline gelen Manifest, çıkardığı her şarkıyla dijital platformlarda listelerin üst sıralarına yerleşmeyi başardı. 'Amatör', 'Snap', 'KTS', 'Başrol Sensin' ve 'Daha İyi' gibi parçalar grubun sadık bir hayran kitlesi oluşturmasını sağlarken, konser biletleri de dakikalar içinde tükenen organizasyonlara dönüştü.

Grubun yükselişindeki en büyük kırılma noktalarından biri ise kuşkusuz Ajda Pekkan ile yaptıkları Hileli düeti oldu. Türk popunun Süperstar'ını yeni neslin en popüler kız grubuyla buluşturan proje, daha yayınlandığı ilk günden itibaren dijital platformları adeta ele geçirdi. Spotify Türkiye listelerine zirveden giriş yapan 'Hileli', ilk haftasında milyonlarca dinlenmeye ulaşarak 2026'nın en güçlü açılışlarından birine imza attı ve önemli bir rekora da adını yazdırdı. YouTube'da on milyonlarca izlenmeye ulaşan klip, sosyal medyada günlerce konuşuldu.

Manifest, "Hileli"nin yakaladığı büyük başarının ardından beklenen yeni şarkısı "Toz Pembe"yi 3 Temmuz'da dinleyicilerle buluşturdu.

Haftalardır sosyal medya hesaplarından bıraktıkları küçük ipuçlarıyla hayranlarını merakta bırakan grup, sonunda yaz sezonunun en iddialı işlerinden birini yayınladı. Sözlerinde grup üyelerinin de imzasının bulunduğu şarkı, enerjik altyapısı, dans odaklı nakaratı ve renkli klibiyle ilk saatlerden itibaren sosyal medyanın gündemine yerleşti. Daha ilk dakikalardan binlerce dinleyici X, TikTok ve Instagram'da şarkı hakkındaki ilk yorumlarını paylaşırken, kimileri 'Hileli'den bile daha güçlü bir iş olduğunu söylerken kimileri ise iki şarkıyı kıyaslamaya başladı. 'Toz Pembe'nin önümüzdeki günlerde dijital platformlarda nasıl bir performans sergileyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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