Manifest'in Yeni Şarkısı "Toz Pembe" Sosyal Medya Kullanıcılarını İkiye Böldü
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Manifest, son bir yılda yakaladığı yükselişle Türk pop müziğinin en çok konuşulan gruplarından biri olmayı başardı. Özellikle Ajda Pekkan ile yaptıkları 'Hileli' düetiyle rekor üstüne rekor kıran grup, şimdi de yeni şarkıları 'Toz Pembe' ile dinleyicilerin karşısına çıktı. Büyük bir merakla beklenen parça yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyanın gündemine oturdu. Kimileri şarkıyı yazın yeni hiti ilan ederken, kimileri ise 'Hileli' ile kıyaslayarak beklentisini karşılamadığını söyledi. Gelin, Manifest'in yeni şarkısı 'Toz Pembe'ye gelen ilk tepkilere birlikte bakalım.
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Kısa sayılabilecek bir sürede yakaladıkları yükselişle adlarından söz ettiren Manifest, bugün Türk pop müziğinin en güçlü yeni jenerasyon temsilcileri arasında gösteriliyor.
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Manifest, "Hileli"nin yakaladığı büyük başarının ardından beklenen yeni şarkısı "Toz Pembe"yi 3 Temmuz'da dinleyicilerle buluşturdu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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