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Daha 17'nin Teoman'ı Ata Yaşat Kelebek Stili Yüzüşüyle Kıvanç Tatlıtuğ'a Benzetildi

Daha 17'nin Teoman'ı Ata Yaşat Kelebek Stili Yüzüşüyle Kıvanç Tatlıtuğ'a Benzetildi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.07.2026 - 15:15
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Kanal D'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Daha 17, sürükleyici hikayesi kadar genç oyuncu kadrosuyla da konuşulmaya devam ediyor. Çekimleri aylardır Bodrum'da devam eden dizinin yıldızları, yoğun set temposuna kısa bir mola vererek denizin ve güneşin tadını çıkardı. Plaj voleybolu oynayıp birlikte denize giren oyuncuların eğlenceli anları sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, özellikle dizide Teoman karakterine hayat veren Ata Yaşat'ın kelebek stili yüzüşü izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Genç oyuncunun performansı, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından Kıvanç Tatlıtuğ'un yüzüş stiline benzetildi.

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Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Daha 17, kısa sürede hem reytinglerde hem de dijital platformlarda adından söz ettirmeyi başardı.

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Daha 17, kısa sürede hem reytinglerde hem de dijital platformlarda adından söz ettirmeyi başardı.

Yetiştirme yurdunda büyüyen Aras'ın, öldüğünü sandığı kardeşini bulma mücadelesini konu alan dizi; sürükleyici hikayesi, genç oyuncu kadrosu ve Bodrum'un büyüleyici atmosferiyle yaz sezonunun en çok konuşulan yapımlarından biri hâline geldi. İlk bölümü dijital platformlarda milyonlarca izlenmeye ulaşan yapım, sosyal medyada da geniş bir hayran kitlesi edinerek sezonun en güçlü çıkışlarından birine imza attı.

Başrollerini Çağan Efe Ak, Ata Yaşat, Helin Elveren, Ceren Ayruk, Dilara Aksüyek, Armağan Oğuz ve Nesrin Cavadzade gibi isimlerin paylaştığı dizi, ekran başarısının yanı sıra setten gelen eğlenceli görüntülerle de sık sık gündeme geliyor.

Çekimleri aylardır Bodrum'da devam eden dizinin genç oyuncuları, yoğun set temposundan fırsat buldukça soluğu denizde aldı.

Özellikle Yalıkavak sahillerinde görüntülenen ekip, plaj voleybolu oynarken ve denizin tadını çıkarırken objektiflere yansıdı.

Başrol oyuncuları Çağan Efe Ak, Helin Elveren ve Batuhan Mora'nın birlikte eğlendiği anlar kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşılırken, dizi hayranları oyuncuların kamera arkasındaki samimi arkadaşlıklarını da yakından görme fırsatı buldu.

Dizide Nuray karakterine hayat veren Dilara Aksüyek de çekim aralarında yaptığı Bodrum kaçamaklarıyla magazin gündemine gelmiş, 'Artık yarı Bodrumlu oldum.' sözleriyle uzun süren set maratonunu esprili bir dille anlatmıştı.

Bodrum'dan paylaşılan görüntüler arasında en çok konuşulan anlardan biri ise dizide Teoman karakterini canlandıran Ata Yaşat'ın denizdeki görüntüleri oldu.

Kelebek stili yüzerek arkadaşlarının yanına giden genç oyuncunun performansı, sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Özellikle güçlü kulaçları ve yüzüş stili nedeniyle birçok kullanıcı Ata Yaşat'ı Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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