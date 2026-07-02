Daha 17'nin Teoman'ı Ata Yaşat Kelebek Stili Yüzüşüyle Kıvanç Tatlıtuğ'a Benzetildi
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Kanal D'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Daha 17, sürükleyici hikayesi kadar genç oyuncu kadrosuyla da konuşulmaya devam ediyor. Çekimleri aylardır Bodrum'da devam eden dizinin yıldızları, yoğun set temposuna kısa bir mola vererek denizin ve güneşin tadını çıkardı. Plaj voleybolu oynayıp birlikte denize giren oyuncuların eğlenceli anları sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, özellikle dizide Teoman karakterine hayat veren Ata Yaşat'ın kelebek stili yüzüşü izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Genç oyuncunun performansı, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından Kıvanç Tatlıtuğ'un yüzüş stiline benzetildi.
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Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Daha 17, kısa sürede hem reytinglerde hem de dijital platformlarda adından söz ettirmeyi başardı.
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Çekimleri aylardır Bodrum'da devam eden dizinin genç oyuncuları, yoğun set temposundan fırsat buldukça soluğu denizde aldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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