Daha 17'nin Teoman'ı Ata Yaşat Kelebek Stili Yüzüşüyle Kıvanç Tatlıtuğ'a Benzetildi

Yetiştirme yurdunda büyüyen Aras'ın, öldüğünü sandığı kardeşini bulma mücadelesini konu alan dizi; sürükleyici hikayesi, genç oyuncu kadrosu ve Bodrum'un büyüleyici atmosferiyle yaz sezonunun en çok konuşulan yapımlarından biri hâline geldi. İlk bölümü dijital platformlarda milyonlarca izlenmeye ulaşan yapım, sosyal medyada da geniş bir hayran kitlesi edinerek sezonun en güçlü çıkışlarından birine imza attı.

Başrollerini Çağan Efe Ak, Ata Yaşat, Helin Elveren, Ceren Ayruk, Dilara Aksüyek, Armağan Oğuz ve Nesrin Cavadzade gibi isimlerin paylaştığı dizi, ekran başarısının yanı sıra setten gelen eğlenceli görüntülerle de sık sık gündeme geliyor.