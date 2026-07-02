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Callum Turner'ın 16 Yıllık Değişimi Gündem Oldu! Eski Halini Görenler Gözlerine İnanamadı

Callum Turner'ın 16 Yıllık Değişimi Gündem Oldu! Eski Halini Görenler Gözlerine İnanamadı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.07.2026 - 13:35
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Son dönemde hem Hollywood'daki yükselen kariyeri hem de Dua Lipa ile yaptığı evlilikle adından sıkça söz ettiren Callum Turner, bu kez yıllar içindeki değişimiyle gündemde. Modellik yaptığı ilk yıllara ait fotoğraflarıyla bugünkü halinin yan yana paylaşıldığı kareler sosyal medyada kısa sürede viral olurken, oyuncunun geçirdiği büyük dönüşüm dikkatlerden kaçmadı.

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Son dönemde adını yalnızca rol aldığı yapımlarla değil, dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ile yaşadığı aşkla da sık sık duyduğumuz Callum Turner, kariyer basamaklarını sessiz ama emin adımlarla çıkan isimlerden biri oldu.

Son dönemde adını yalnızca rol aldığı yapımlarla değil, dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ile yaşadığı aşkla da sık sık duyduğumuz Callum Turner, kariyer basamaklarını sessiz ama emin adımlarla çıkan isimlerden biri oldu.

Modellikten oyunculuğa uzanan yolculuğunda kısa sürede Hollywood'un aranan yüzlerinden biri haline gelen İngiliz oyuncu, özellikle son yıllarda yer aldığı büyük bütçeli yapımlarla uluslararası şöhrete kavuştu.

Kariyerine henüz genç yaşlarda modellik yaparak başlayan Turner, ünlü markalar için kamera karşısına geçti. Ancak asıl hedefi oyunculuktu. Bu doğrultuda ilk olarak İngiliz yapımlarında rol alan oyuncu, Queen and Country, Glue ve The Capture gibi projelerle dikkat çekmeyi başardı. Fantastik Canavarlar serisinde canlandırdığı Theseus Scamander karakteri ise kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Son yıllarda Steven Spielberg ve Tom Hanks imzalı Masters of the Air, George Clooney'nin yönettiği The Boys in the Boat gibi prestijli yapımlarda boy gösteren Turner, başarılı performansıyla adını yeni James Bond adayları arasında bile duyurmaya başladı.

Özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu dünyaca ünlü pop yıldızı Dua Lipa ile geçtiğimiz aylarda dünyaevine girerek uluslararası magazinin en çok konuşulan çiftlerinden biri haline geldi.

Callum Turner bu kez ise oyunculuğundan çok yıllar içerisindeki değişimiyle konuşuluyor. Sosyal medyada peş peşe paylaşılan eski ve yeni fotoğrafları, kısa sürede binlerce yorum aldı.

Callum Turner bu kez ise oyunculuğundan çok yıllar içerisindeki değişimiyle konuşuluyor. Sosyal medyada peş peşe paylaşılan eski ve yeni fotoğrafları, kısa sürede binlerce yorum aldı.

Gündem olan karelerde, Turner'ın modellik yaptığı ilk yıllardaki görüntüsüyle bugünkü hali yan yana getirildi. Sol tarafta henüz kariyerinin başındaki ince yapılı, 'baby face' görünümüne sahip genç Callum Turner yer alırken; sağ tarafta ise keskin yüz hatları, daha atletik fiziği ve olgun görüntüsüyle bugünkü hali dikkat çekti.

Callum Turner'ın yıllar içindeki değişimi yalnızca doğal yaş almanın sonucu değil. Oyuncunun kariyeri boyunca üstlendiği roller de fiziksel dönüşümünde önemli bir pay sahibi oldu.

Modellik yaptığı dönemde oldukça ince bir fiziğe sahip olan Turner, aksiyon ve savaş temalı projeler için uzun süre boks, kuvvet ve kondisyon antrenmanları yaptı. Özellikle Masters of the Air ve The Boys in the Boat gibi yapımlar için yoğun fiziksel hazırlık sürecinden geçen oyuncu, kas kütlesini artırarak çok daha atletik bir görünüme kavuştu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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