Callum Turner'ın 16 Yıllık Değişimi Gündem Oldu! Eski Halini Görenler Gözlerine İnanamadı

Modellikten oyunculuğa uzanan yolculuğunda kısa sürede Hollywood'un aranan yüzlerinden biri haline gelen İngiliz oyuncu, özellikle son yıllarda yer aldığı büyük bütçeli yapımlarla uluslararası şöhrete kavuştu.

Kariyerine henüz genç yaşlarda modellik yaparak başlayan Turner, ünlü markalar için kamera karşısına geçti. Ancak asıl hedefi oyunculuktu. Bu doğrultuda ilk olarak İngiliz yapımlarında rol alan oyuncu, Queen and Country, Glue ve The Capture gibi projelerle dikkat çekmeyi başardı. Fantastik Canavarlar serisinde canlandırdığı Theseus Scamander karakteri ise kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Son yıllarda Steven Spielberg ve Tom Hanks imzalı Masters of the Air, George Clooney'nin yönettiği The Boys in the Boat gibi prestijli yapımlarda boy gösteren Turner, başarılı performansıyla adını yeni James Bond adayları arasında bile duyurmaya başladı.

Özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu dünyaca ünlü pop yıldızı Dua Lipa ile geçtiğimiz aylarda dünyaevine girerek uluslararası magazinin en çok konuşulan çiftlerinden biri haline geldi.