Callum Turner'ın 16 Yıllık Değişimi Gündem Oldu! Eski Halini Görenler Gözlerine İnanamadı
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Son dönemde hem Hollywood'daki yükselen kariyeri hem de Dua Lipa ile yaptığı evlilikle adından sıkça söz ettiren Callum Turner, bu kez yıllar içindeki değişimiyle gündemde. Modellik yaptığı ilk yıllara ait fotoğraflarıyla bugünkü halinin yan yana paylaşıldığı kareler sosyal medyada kısa sürede viral olurken, oyuncunun geçirdiği büyük dönüşüm dikkatlerden kaçmadı.
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Son dönemde adını yalnızca rol aldığı yapımlarla değil, dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ile yaşadığı aşkla da sık sık duyduğumuz Callum Turner, kariyer basamaklarını sessiz ama emin adımlarla çıkan isimlerden biri oldu.
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Callum Turner bu kez ise oyunculuğundan çok yıllar içerisindeki değişimiyle konuşuluyor. Sosyal medyada peş peşe paylaşılan eski ve yeni fotoğrafları, kısa sürede binlerce yorum aldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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