Can Yaman'ın Son Hali Dikkat Çekti! Kilo Aldığı Yönündeki İddiaların Ardındaki Gerçek Ortaya Çıktı

Oyunculuk kariyerine Türkiye'de başlayan Yaman, özellikle Dolunay ve Erkenci Kuş dizileriyle milyonlarca hayrana ulaşırken, asıl büyük çıkışını İtalya'da yakaladı. İtalyan Lisesi mezunu olması ve İtalyancayı ana dili gibi konuşabilmesi, Avrupa kariyerinin en büyük avantajlarından biri oldu.

Türkiye'deki başarısını uluslararası arenaya taşıyan oyuncu, birkaç yıl önce kariyerinin rotasını tamamen İtalya'ya çevirdi. O günden bu yana yalnızca dizilerde rol alan bir oyuncu değil; televizyon programlarının aranan yüzü, dünyaca ünlü markaların reklam yıldızı ve İtalya basınının yakından takip ettiği bir isim haline geldi.

İtalyan yapımı Viola Come il Mare dizisiyle ülkedeki başarısını perçinleyen oyuncu, ardından kariyerinin en büyük projelerinden biri olan Sandokan dizisinin başrolünü üstlendi. Büyük bütçesi ve uluslararası oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım için aylarca yoğun hazırlık yapan Can Yaman, hem fiziksel görünümünü hem de yaşam tarzını tamamen değiştirdi. Oyuncunun geçirdiği bu dönüşüm ise hala magazin gündemindeki yerini koruyor.