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Can Yaman'ın Son Hali Dikkat Çekti! Kilo Aldığı Yönündeki İddiaların Ardındaki Gerçek Ortaya Çıktı

Can Yaman'ın Son Hali Dikkat Çekti! Kilo Aldığı Yönündeki İddiaların Ardındaki Gerçek Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.07.2026 - 12:40
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Kariyerini son yıllarda tamamen İtalya'ya taşıyan Can Yaman, bu kez rol aldığı projelerle değil, son görüntüsüyle gündemde. Blogyağmuru'nun sosyal medya hesabında paylaşılan karelerin ardından oyuncunun değişimi kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Pek çok kişi Can Yaman'ın kilo aldığını öne sürerken, bazı takipçileri ise bunun yeni imajı ve kas kütlesindeki değişimden kaynaklanan bir algı olduğunu savundu. Peki Can Yaman gerçekten kilo mu aldı, yoksa son halinin ardında bambaşka bir hikaye mi var? Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Can Yaman, son yıllarda Türkiye'den çok Avrupa'daki kariyeriyle konuşulan isimlerden biri haline geldi.

Can Yaman, son yıllarda Türkiye'den çok Avrupa'daki kariyeriyle konuşulan isimlerden biri haline geldi.

Oyunculuk kariyerine Türkiye'de başlayan Yaman, özellikle Dolunay ve Erkenci Kuş dizileriyle milyonlarca hayrana ulaşırken, asıl büyük çıkışını İtalya'da yakaladı. İtalyan Lisesi mezunu olması ve İtalyancayı ana dili gibi konuşabilmesi, Avrupa kariyerinin en büyük avantajlarından biri oldu.

Türkiye'deki başarısını uluslararası arenaya taşıyan oyuncu, birkaç yıl önce kariyerinin rotasını tamamen İtalya'ya çevirdi. O günden bu yana yalnızca dizilerde rol alan bir oyuncu değil; televizyon programlarının aranan yüzü, dünyaca ünlü markaların reklam yıldızı ve İtalya basınının yakından takip ettiği bir isim haline geldi.

İtalyan yapımı Viola Come il Mare dizisiyle ülkedeki başarısını perçinleyen oyuncu, ardından kariyerinin en büyük projelerinden biri olan Sandokan dizisinin başrolünü üstlendi. Büyük bütçesi ve uluslararası oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım için aylarca yoğun hazırlık yapan Can Yaman, hem fiziksel görünümünü hem de yaşam tarzını tamamen değiştirdi. Oyuncunun geçirdiği bu dönüşüm ise hala magazin gündemindeki yerini koruyor.

Can Yaman'ın son günlerde sosyal medyada gündem olmasının nedeni ise İtalya'da katıldığı bir etkinlikte ortaya çıkan yeni görüntüleri oldu.

Can Yaman'ın son günlerde sosyal medyada gündem olmasının nedeni ise İtalya'da katıldığı bir etkinlikte ortaya çıkan yeni görüntüleri oldu.

Özellikle Blogyağmuru'nun Instagram hesabında paylaşılan karelerin ardından birçok kullanıcı, oyuncunun 'kilo aldığı' yönünde yorumlar yaptı.

Ancak işin aslı sosyal medyada konuşulduğu gibi değil.

Can Yaman'ın son dönemde yaşadığı fiziksel değişim aslında kilo alma değil, Sandokan dizisi için verdiği yaklaşık 10 kiloyu kontrollü şekilde kas kütlesi olarak geri kazanma süreci.

Oyuncu, daha önce yaptığı açıklamalarda rolü için yalnızca 30 gün içerisinde yaklaşık 94,5 kilodan 85 kiloya düştüğünüanlatmıştı. Bu süreçte aralıklı oruç, yoğun kardiyo ve disiplinli bir beslenme programı uygulayan Yaman, karakterin gerektirdiği fit görünümü yakalamıştı.

Çekimlerin başlamasının ardından ise antrenman programını tamamen değiştirdi. Bu kez ağırlık çalışmaları, CrossFit ve boks idmanlarına yönelen oyuncu, kaybettiği kiloları yağ olarak değil kas hacmi şeklinde geri kazanmaya başladı. Dolayısıyla bugün görülen daha geniş omuzlar ve daha dolgun üst vücut, kontrolsüz kilo alımından çok yoğun kas gelişiminin sonucu olarak değerlendiriliyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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