Can Yaman'ın Son Hali Dikkat Çekti! Kilo Aldığı Yönündeki İddiaların Ardındaki Gerçek Ortaya Çıktı
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Kariyerini son yıllarda tamamen İtalya'ya taşıyan Can Yaman, bu kez rol aldığı projelerle değil, son görüntüsüyle gündemde. Blogyağmuru'nun sosyal medya hesabında paylaşılan karelerin ardından oyuncunun değişimi kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Pek çok kişi Can Yaman'ın kilo aldığını öne sürerken, bazı takipçileri ise bunun yeni imajı ve kas kütlesindeki değişimden kaynaklanan bir algı olduğunu savundu. Peki Can Yaman gerçekten kilo mu aldı, yoksa son halinin ardında bambaşka bir hikaye mi var? Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Can Yaman, son yıllarda Türkiye'den çok Avrupa'daki kariyeriyle konuşulan isimlerden biri haline geldi.
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Can Yaman'ın son günlerde sosyal medyada gündem olmasının nedeni ise İtalya'da katıldığı bir etkinlikte ortaya çıkan yeni görüntüleri oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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