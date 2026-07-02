Sinan Akçıl ile Murda Arasında Milli Takım Marşı Krizi! Karşılıklı Sözler Polemiği Alevlendirdi

Rapçi, Akçıl'ın sürekli aynı konuyu gündeme getirerek dikkat çekmeye çalıştığını savundu.

Murda paylaşımında Sinan Akçıl'a 'Sinek kardeşim' diye seslenirken, 'Hani milli marş gönül işiydi? Kimse bu işten prim kasmasın diyordun. Bu işten en çok primi sen yaptın.' sözleriyle tepki gösterdi.

Ancak açıklamalar bununla da sınırlı kalmadı. Murda, 'Sana omurga lazım. Git evinde pişti oyna. Benimle uğraşma.' ifadelerini kullanarak tartışmanın dozunu bir anda yükseltti. Kısa sürede sosyal medyada binlerce yorum alan paylaşım, iki isim arasındaki polemiği daha da büyüttü.