Sinan Akçıl ile Murda Arasında Milli Takım Marşı Krizi! Karşılıklı Sözler Polemiği Alevlendirdi
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Müzik dünyasının iki dikkat çeken ismi Sinan Akçıl ve Murda, bu kez şarkılarıyla değil, peş peşe yaptıkları sert açıklamalarla gündemde. A Milli Futbol Takımı için hazırlanan marş üzerinden başlayan tartışma, kısa sürede karşılıklı suçlamalara ve ağır sözlere dönüştü. Sinan Akçıl'ın milli takım marşıyla ilgili ortaya attığı çarpıcı iddialar sonrası Murda'nın sosyal medyadan verdiği sert yanıt, polemiğin fitilini ateşledi. Peki iki isim arasındaki gerilim nasıl başladı, taraflar birbirlerine neler söyledi? Gelin, magazin gündemine damga vuran bu tartışmanın tüm detaylarına birlikte bakalım.
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A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası macerası yalnızca sahadaki sonuçlarla değil, turnuvanın ardından patlak veren marş polemiğiyle de gündeme damga vurdu.
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Sinan Akçıl ile Murda arasındaki gerilim, uzun süredir A Milli Futbol Takımı için hazırladığı marşla gündeme gelen Sinan Akçıl'ın dikkat çeken iddialarda bulunmasıyla başladı.
Sinan Akçıl'ın açıklamalarına sessiz kalmayan Murda ise sosyal medya hesabından oldukça sert ifadeler kullandı.
Murda'nın sözlerine çok geçmeden cevap veren Sinan Akçıl ise üslubunu daha da sertleştirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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