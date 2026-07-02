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Sinan Akçıl ile Murda Arasında Milli Takım Marşı Krizi! Karşılıklı Sözler Polemiği Alevlendirdi

Sinan Akçıl ile Murda Arasında Milli Takım Marşı Krizi! Karşılıklı Sözler Polemiği Alevlendirdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.07.2026 - 10:09
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Müzik dünyasının iki dikkat çeken ismi Sinan Akçıl ve Murda, bu kez şarkılarıyla değil, peş peşe yaptıkları sert açıklamalarla gündemde. A Milli Futbol Takımı için hazırlanan marş üzerinden başlayan tartışma, kısa sürede karşılıklı suçlamalara ve ağır sözlere dönüştü. Sinan Akçıl'ın milli takım marşıyla ilgili ortaya attığı çarpıcı iddialar sonrası Murda'nın sosyal medyadan verdiği sert yanıt, polemiğin fitilini ateşledi. Peki iki isim arasındaki gerilim nasıl başladı, taraflar birbirlerine neler söyledi? Gelin, magazin gündemine damga vuran bu tartışmanın tüm detaylarına birlikte bakalım.

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A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası macerası yalnızca sahadaki sonuçlarla değil, turnuvanın ardından patlak veren marş polemiğiyle de gündeme damga vurdu.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası macerası yalnızca sahadaki sonuçlarla değil, turnuvanın ardından patlak veren marş polemiğiyle de gündeme damga vurdu.

Turnuva öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun desteğiyle söz ve müziği kendisine ait 'Türkler Geliyor' adlı marşı hazırlayan Sinan Akçıl, milli takımın Paraguay mağlubiyetiyle kupaya veda etmesinin ardından yaptığı 'Bilseydim marşın adını 'Türkler Geliyor' değil, 'Türkler Gidiyor' koyardım.' paylaşımıyla uzun süre konuşuldu.

Ancak tartışma bununla da sınırlı kalmadı. Akçıl, günler sonra yaptığı açıklamada asıl resmi marşın kendi şarkısı olması gerektiğini, fakat son anda takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile Merih Demiral'ın rapçi Murda'nın şarkısını istediğini ve federasyona bu yönde baskı yaptıklarını öne sürdü.

Sinan Akçıl ile Murda arasındaki gerilim, uzun süredir A Milli Futbol Takımı için hazırladığı marşla gündeme gelen Sinan Akçıl'ın dikkat çeken iddialarda bulunmasıyla başladı.

Akçıl, milli takım için hazırladığı marşın hayata geçirilmediğini, bunun arkasında ise takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile Merih Demiral'ın bulunduğunu öne sürdü. İddiaya göre iki futbolcu federasyona Murda'nın yer aldığı şarkının kullanılmasını istediklerini iletti. Bunun üzerine kendisinin projeden çekildiğini söyleyen Akçıl, 'Demek ki marşa da onlar karar verdi.' ifadeleriyle büyük yankı uyandırdı.

Bu açıklamayla birlikte tartışma yalnızca müzik dünyasının değil, futbol gündemine oturdu. 

'Marş olayı baştan enteresan gitti. Yaptığım marşı Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral istemedi. Murda'ların şarkısı olması konusunda başkana direttiklerini öğrendim. Bence milli takımın yeni kaptanı Arda Güler olmalı.'

Sinan Akçıl'ın açıklamalarına sessiz kalmayan Murda ise sosyal medya hesabından oldukça sert ifadeler kullandı.

Rapçi, Akçıl'ın sürekli aynı konuyu gündeme getirerek dikkat çekmeye çalıştığını savundu.

Murda paylaşımında Sinan Akçıl'a 'Sinek kardeşim' diye seslenirken, 'Hani milli marş gönül işiydi? Kimse bu işten prim kasmasın diyordun. Bu işten en çok primi sen yaptın.' sözleriyle tepki gösterdi.

Ancak açıklamalar bununla da sınırlı kalmadı. Murda, 'Sana omurga lazım. Git evinde pişti oyna. Benimle uğraşma.' ifadelerini kullanarak tartışmanın dozunu bir anda yükseltti. Kısa sürede sosyal medyada binlerce yorum alan paylaşım, iki isim arasındaki polemiği daha da büyüttü.

Murda'nın sözlerine çok geçmeden cevap veren Sinan Akçıl ise üslubunu daha da sertleştirdi.

Murda'nın sözlerine çok geçmeden cevap veren Sinan Akçıl ise üslubunu daha da sertleştirdi.

Rapçinin kullandığı ifadeleri eleştiren Akçıl, milliyetçilik üzerinden de dikkat çeken göndermelerde bulundu.

Akçıl açıklamasında, 'İngiliz tişörtü giyerek milli takım şarkısı söylemeye çalışan sevgili diyemeyeceğim kardeşim...' ifadelerini kullanırken, 'Senin milliyetçiliğinle benimkini kıyaslamak için beton lazım.' sözleriyle Murda'yı hedef aldı.

Ardından 'Benim getir götürümü yaparsın. Benimle oynama... Dağılırsın.' diyerek tartışmanın fitilini iyice ateşledi. Akçıl'ın açıklamaları kısa sürede hem müzik dünyasında hem de spor camiasında geniş yankı uyandırdı.

Sinan Akçıl'ın Murda'ya sözlerinin tamamını şöyle bırakalım:

'Safe' oyna falan tamam... En 'İngilizce' sende. 'Aslan yeğenim' derken 'raconu' da sana öğretirim; onu da yanlış kullanıyorsun. Ha, bir de PlayStation oyna demişsin... Oynarım. Bir yandan da Türk müzik tarihinde telif ve şarkı başarılarında benim getir götürümü yaparsın, onu izlerim. Hadi bakalım, aslan yeğenim... 'Ötüyorsun', 'ağlıyorsun', 'lan' falan filan... Bence aklını başına topla. İngiliz tişörtü giyerek milli takım şarkısı söylemeye çalışan, sevgili diyemeyeceğim kardeşim Murda; senin milliyetçiliğinle benimkini kıyaslamak için beton lazım, bu bir. Allah'tan ben senin gibi yasaklı maddeye özendirmekten ceza yememişim de milli formayı giyerken içim daha rahat. Asıl sen benimle oynama... Dağılırsın.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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