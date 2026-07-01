Engin Polat Hastane Odasından Paylaştı! Dilan Polat'ın Son Hali Ortaya Çıktı

Önce İzmir Çeşme'de ailesiyle tatilde bulunduğu sırada uğradıkları silahlı saldırıda hem yakın koruması hem de eşi Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat'ı kaybeden fenomen isim, bu acının şokunu atlatamadan bir darbeyle daha karşılaştı. Mahkeme kararıyla milyonlarca takipçisinin bulunduğu Instagram, TikTok ve YouTube hesaplarına erişim engeli getirilen Polat'ın, üst üste yaşadığı bu travmaların ardından psikolojik olarak zor günler geçirdiği öğrenildi.

Hastaneye kaldırılmasının ardından ilk açıklamalar ise ailesinden geldi. Ablası Sıla Doğu, kardeşinin telefon kullanmadığını, dış dünyayla bağlantısının kesildiğini ve doktor kontrolünde tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Hastanede ziyaretçi kısıtlaması uygulandığını belirten Doğu, Dilan Polat'ın çocukları için yeniden ayağa kalkmaya çalıştığını söyleyerek takipçilerinden dua istedi. Süreç boyunca sessizliğini koruyan Engin Polat ise yaptığı paylaşımlarla yaşadığı acıyı gözler önüne serdi. Önce 'Kardeşim göçtü, hayat ortağım uzun süre hastanede tedavide, ben ise tekim...' sözleriyle içinde bulunduğu ruh halini anlatan Polat, daha sonra eşiyle ilgili yeni bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti.