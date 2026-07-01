Engin Polat Hastane Odasından Paylaştı! Dilan Polat'ın Son Hali Ortaya Çıktı
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İzmir'de yaşanan silahlı saldırıda yakın koruması ve aynı zamanda eşinin kuzeni Can Polat'ı kaybetmesiyle büyük bir yıkım yaşayan Dilan Polat, peş peşe gelen olumsuz gelişmelerin ardından psikolojik tedavi görmek üzere hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi süreci devam eden fenomen ismin sağlık durumu merak edilirken, eşi Engin Polat'tan yeni bir paylaşım geldi. Hastane odasında çekilen kareyi takipçileriyle paylaşan Engin Polat, Dilan Polat'ın son halini ilk kez gözler önüne serdi.
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Son haftalarda hayatının en zorlu dönemlerinden birini yaşayan Dilan Polat, yaşadığı olayların ardından psikolojik tedavi görmek üzere hastaneye kaldırıldı.
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Günlerdir merak edilen Dilan Polat'ın son hali, eşi Engin Polat'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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