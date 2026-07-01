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Engin Polat Hastane Odasından Paylaştı! Dilan Polat'ın Son Hali Ortaya Çıktı

Engin Polat Hastane Odasından Paylaştı! Dilan Polat'ın Son Hali Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.07.2026 - 19:16
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İzmir'de yaşanan silahlı saldırıda yakın koruması ve aynı zamanda eşinin kuzeni Can Polat'ı kaybetmesiyle büyük bir yıkım yaşayan Dilan Polat, peş peşe gelen olumsuz gelişmelerin ardından psikolojik tedavi görmek üzere hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi süreci devam eden fenomen ismin sağlık durumu merak edilirken, eşi Engin Polat'tan yeni bir paylaşım geldi. Hastane odasında çekilen kareyi takipçileriyle paylaşan Engin Polat, Dilan Polat'ın son halini ilk kez gözler önüne serdi.

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Son haftalarda hayatının en zorlu dönemlerinden birini yaşayan Dilan Polat, yaşadığı olayların ardından psikolojik tedavi görmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Son haftalarda hayatının en zorlu dönemlerinden birini yaşayan Dilan Polat, yaşadığı olayların ardından psikolojik tedavi görmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Önce İzmir Çeşme'de ailesiyle tatilde bulunduğu sırada uğradıkları silahlı saldırıda hem yakın koruması hem de eşi Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat'ı kaybeden fenomen isim, bu acının şokunu atlatamadan bir darbeyle daha karşılaştı. Mahkeme kararıyla milyonlarca takipçisinin bulunduğu Instagram, TikTok ve YouTube hesaplarına erişim engeli getirilen Polat'ın, üst üste yaşadığı bu travmaların ardından psikolojik olarak zor günler geçirdiği öğrenildi.

Hastaneye kaldırılmasının ardından ilk açıklamalar ise ailesinden geldi. Ablası Sıla Doğu, kardeşinin telefon kullanmadığını, dış dünyayla bağlantısının kesildiğini ve doktor kontrolünde tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Hastanede ziyaretçi kısıtlaması uygulandığını belirten Doğu, Dilan Polat'ın çocukları için yeniden ayağa kalkmaya çalıştığını söyleyerek takipçilerinden dua istedi. Süreç boyunca sessizliğini koruyan Engin Polat ise yaptığı paylaşımlarla yaşadığı acıyı gözler önüne serdi. Önce 'Kardeşim göçtü, hayat ortağım uzun süre hastanede tedavide, ben ise tekim...' sözleriyle içinde bulunduğu ruh halini anlatan Polat, daha sonra eşiyle ilgili yeni bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Günlerdir merak edilen Dilan Polat'ın son hali, eşi Engin Polat'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

Günlerdir merak edilen Dilan Polat'ın son hali, eşi Engin Polat'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

Hastane odasında çekilen fotoğrafta Dilan Polat'ın hastane pijamalarıyla yatakta olduğu, Engin Polat'ın ise elini tutarak yanında bulunduğu görüldü. Çiftin objektife birlikte verdiği poz kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Dilan Polat'ın yüzündeki yorgunluk ve bitkin ifade dikkat çekti.

Engin Polat, paylaşımına ise 'Yaşam seni ne kadar sınarsa sınasın, umudun sana yön göstermeye devam eder.' notunu düştü. Fotoğrafın yayılmasının ardından sosyal medyada binlerce yorum yapıldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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