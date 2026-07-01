Yaprak Dökümü'nün Cevriye'si Güler Ökten Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Son Hali Dikkat Çekti
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Yaprak Dökümü'nün unutulmaz Cevriye'si olarak hafızalara kazınan usta oyuncu Güler Ökten, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Efsane dizinin ardından gözlerden uzak bir hayat süren 84 yaşındaki sanatçı, bu kez Aşk Tesadüfleri Sever 3 okuma provasından paylaşılan karelerle dikkat çekti. Ak düşen saçları, zarif duruşu ve yıllara meydan okuyan doğal görünümüyle sosyal medyada büyük beğeni toplayan Güler Ökten için peş peşe övgü dolu yorumlar yapıldı.
Kaynak: 2. Sayfa
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Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Yaprak Dökümü denince akla gelen ilk karakterlerden biri hiç şüphesiz Cevriye Hanım oluyor.
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Yaprak Dökümü'nün ardından tiyatro, dizi ve sinema projelerinde yer almaya devam eden usta oyuncu Güler Ökten, uzun bir aranın ardından bu kez Aşk Tesadüfleri Sever 3 filmiyle yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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