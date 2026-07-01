Yaprak Dökümü'nün Cevriye'si Güler Ökten Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Son Hali Dikkat Çekti

Türk televizyon tarihinin kült yapımlarından biri olan Yaprak Dökümü, yalnızca Ali Rıza Bey ailesiyle değil, yan karakterleriyle de hafızalara kazınan dizilerden biri olmuştu.

Dizide Ahmet'in annesi Cevriye Hanım karakterine hayat veren usta oyuncu Güler Ökten, daha ilk bölümlerden itibaren ekranların en çok konuşulan kaynanalarından biri haline gelmişti. Sürekli hastalıklarından yakınan, gelinine laf sokmadan duramayan, otoriter tavırları ve bitmek bilmeyen şikayetleriyle izleyiciyi zaman zaman çileden çıkaran Cevriye, buna rağmen dizinin en sevilen karakterlerinden biri olmayı başarmıştı.

Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın canlandırdığı Fikret ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişki, Yaprak Dökümü'nün en unutulmaz hikayelerinden biri olarak hafızalara kazındı. Fikret, ailesindeki sıkıntılardan uzaklaşmak için Ahmet'le evlenip Adapazarı'na geldiğinde karşısındaki en büyük sınav Cevriye olmuştu. Genç gelinin yaptığı hiçbir işi beğenmeyen, sürekli eleştiren ve evde otorite kurmaya çalışan Cevriye, Fikret'e uzun süre adeta kök söktürdü. Ancak dizi ilerledikçe ikili arasındaki buzlar eridi.

Huysuz tavırları, bitmek bilmeyen sitemleri ve Fikret'le yaşadığı gelin-kaynana çekişmesiyle yıllarca ekran başındaki izleyicileri hem sinirlendiren hem de güldüren Cevriye'ye usta oyuncu Güler Ökten hayat vermişti. Aradan geçen yılların ardından bu kez nostalji rüzgarı estiren bir gelişme yaşandı. Yaprak Dökümü'nde Fikret'i canlandıran Bennu Yıldırımlar ile Güler Ökten, yıllar sonra aynı projede yeniden buluştu. Yeni filmden paylaşılan karelerde ise Güler Ökten'in son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü.