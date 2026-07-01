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Yaprak Dökümü'nün Cevriye'si Güler Ökten Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Son Hali Dikkat Çekti

Yaprak Dökümü'nün Cevriye'si Güler Ökten Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Son Hali Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.07.2026 - 17:22
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Yaprak Dökümü'nün unutulmaz Cevriye'si olarak hafızalara kazınan usta oyuncu Güler Ökten, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Efsane dizinin ardından gözlerden uzak bir hayat süren 84 yaşındaki sanatçı, bu kez Aşk Tesadüfleri Sever 3 okuma provasından paylaşılan karelerle dikkat çekti. Ak düşen saçları, zarif duruşu ve yıllara meydan okuyan doğal görünümüyle sosyal medyada büyük beğeni toplayan Güler Ökten için peş peşe övgü dolu yorumlar yapıldı. 

Kaynak: 2. Sayfa

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Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Yaprak Dökümü denince akla gelen ilk karakterlerden biri hiç şüphesiz Cevriye Hanım oluyor.

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Yaprak Dökümü denince akla gelen ilk karakterlerden biri hiç şüphesiz Cevriye Hanım oluyor.

Türk televizyon tarihinin kült yapımlarından biri olan Yaprak Dökümü, yalnızca Ali Rıza Bey ailesiyle değil, yan karakterleriyle de hafızalara kazınan dizilerden biri olmuştu.

Dizide Ahmet'in annesi Cevriye Hanım karakterine hayat veren usta oyuncu Güler Ökten, daha ilk bölümlerden itibaren ekranların en çok konuşulan kaynanalarından biri haline gelmişti. Sürekli hastalıklarından yakınan, gelinine laf sokmadan duramayan, otoriter tavırları ve bitmek bilmeyen şikayetleriyle izleyiciyi zaman zaman çileden çıkaran Cevriye, buna rağmen dizinin en sevilen karakterlerinden biri olmayı başarmıştı.

Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın canlandırdığı Fikret ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişki, Yaprak Dökümü'nün en unutulmaz hikayelerinden biri olarak hafızalara kazındı. Fikret, ailesindeki sıkıntılardan uzaklaşmak için Ahmet'le evlenip Adapazarı'na geldiğinde karşısındaki en büyük sınav Cevriye olmuştu. Genç gelinin yaptığı hiçbir işi beğenmeyen, sürekli eleştiren ve evde otorite kurmaya çalışan Cevriye, Fikret'e uzun süre adeta kök söktürdü. Ancak dizi ilerledikçe ikili arasındaki buzlar eridi.

Huysuz tavırları, bitmek bilmeyen sitemleri ve Fikret'le yaşadığı gelin-kaynana çekişmesiyle yıllarca ekran başındaki izleyicileri hem sinirlendiren hem de güldüren Cevriye'ye usta oyuncu Güler Ökten hayat vermişti. Aradan geçen yılların ardından bu kez nostalji rüzgarı estiren bir gelişme yaşandı. Yaprak Dökümü'nde Fikret'i canlandıran Bennu Yıldırımlar ile Güler Ökten, yıllar sonra aynı projede yeniden buluştu. Yeni filmden paylaşılan karelerde ise Güler Ökten'in son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yaprak Dökümü'nün ardından tiyatro, dizi ve sinema projelerinde yer almaya devam eden usta oyuncu Güler Ökten, uzun bir aranın ardından bu kez Aşk Tesadüfleri Sever 3 filmiyle yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Filmde Güler Ökten 'Elif' karakterini canlandırırken, Bennu Yıldırımlar ise Elif'in gençlik yıllarına hayat verecek. Yaprak Dökümü izleyicileri için bu buluşma nostaljik bir sürpriz olurken, setten paylaşılan ilk karelerde en çok konuşulan detay ise Güler Ökten'in son görüntüsü oldu.

Film, aynı zamanda Yaprak Dökümü hayranlarını da heyecanlandıran özel bir buluşmaya sahne oluyor. Dizide Fikret karakterini canlandıran Bennu Yıldırımlar ile yıllar sonra aynı projede kamera karşısına geçen Güler Ökten, nostalji rüzgarı estirdi.

84 yaşındaki usta sanatçının setten paylaşılan kareleri ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Beyaz saçları, doğal görünümüyle Ökten'in son hali dikkat çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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