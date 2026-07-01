Merve Dizdar Anne Oluyor! Bebeğin Cinsiyeti Belli Oldu

İlk yıllarında Kavak Yelleri, Geniş Aile ve Bir Yastıkta gibi yapımlarda rol alsa da geniş kitlelerin dikkatini çeken çıkışını Vatanım Sensin dizisiyle yaptı.

Ardından Mucize Doktor, Masumlar Apartmanı ve Ömer gibi reyting rekortmeni dizilerde sergilediği performanslarla ekranların en çok konuşulan kadın oyuncularından biri haline geldi. Özellikle Masumlar Apartmanı'ndaki Gülben karakteri, oyunculuk kariyerinin dönüm noktalarından biri oldu.

Sinema tarafında ise kariyerinin zirvesini Nuri Bilge Ceylan imzalı Kuru Otlar Üstüne filmiyle yaşadı. Filmde canlandırdığı Nuray karakteri sayesinde 2023 Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanarak bu başarıya ulaşan ilk Türk kadın oyuncu olarak tarihe geçti.

Başarılı oyuncu özel hayatını her zaman gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

Merve Dizdar, ilk evliliğini 2018 yılında oyuncu ve senarist Gürhan Altundaşar ile yaptı. Yaklaşık üç yıl süren evlilik, 2021 yılında karşılıklı anlaşmayla sona erdi. Ayrılık sonrası ortaya atılan ihanet iddiaları üzerine Dizdar, 'Birbirimizi aldatmadık, arkadaş kalarak ayrıldık.' diyerek söylentileri kesin bir dille yalanladı.

Ünlü oyuncu daha sonra iş insanı Cihan Ayger ile aşk yaşamaya başladı. Yaklaşık 10 aylık ilişkilerinin ardından çift, 9 Haziran 2024 tarihinde Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle dünyaevine girdi. Dizdar'ın tercih ettiği sade gelinlik ve nikâh sonrası çıktıkları Japonya balayı uzun süre magazin gündeminde konuşuldu.

Evliliklerinin ilk yılını geride bırakan çift, romantik paylaşımlarıyla da zaman zaman sosyal medyada gündem olmayı sürdürdü.