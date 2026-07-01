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Merve Dizdar Anne Oluyor! Bebeğin Cinsiyeti Belli Oldu

Merve Dizdar Anne Oluyor! Bebeğin Cinsiyeti Belli Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.07.2026 - 15:51
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Son yılların en başarılı oyuncuları arasında gösterilen Merve Dizdar, hem televizyon ekranlarında hem de uluslararası sinema dünyasında elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Masumlar Apartmanı, Ömer ve Cannes'da ödül kazandığı Kuru Otlar Üstüne ile kariyerinin zirvesine çıkan başarılı oyuncu, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de attığı her adım magazin gündeminde geniş yankı uyandırıyor. İlk evliliğini oyuncu Gürhan Altundaşar'la yapan, 2024 yılında ise iş insanı Cihan Ayger ile hayatını birleştiren Dizdar'dan bu kez hayranlarını sevindiren bir haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın özel haberine göre, ünlü oyuncu ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Gelin, Merve Dizdar'ın kariyerine, özel hayatına ve gündem olan bebek müjdesine birlikte bakalım.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Merve Dizdar, tiyatro sahnesinde başlayan oyunculuk yolculuğunu kısa sürede televizyon ve sinema dünyasının en dikkat çeken kariyerlerinden birine dönüştürdü.

Merve Dizdar, tiyatro sahnesinde başlayan oyunculuk yolculuğunu kısa sürede televizyon ve sinema dünyasının en dikkat çeken kariyerlerinden birine dönüştürdü.

İlk yıllarında Kavak Yelleri, Geniş Aile ve Bir Yastıkta gibi yapımlarda rol alsa da geniş kitlelerin dikkatini çeken çıkışını Vatanım Sensin dizisiyle yaptı.

Ardından Mucize DoktorMasumlar Apartmanı ve Ömer gibi reyting rekortmeni dizilerde sergilediği performanslarla ekranların en çok konuşulan kadın oyuncularından biri haline geldi. Özellikle Masumlar Apartmanı'ndaki Gülben karakteri, oyunculuk kariyerinin dönüm noktalarından biri oldu.

Sinema tarafında ise kariyerinin zirvesini Nuri Bilge Ceylan imzalı Kuru Otlar Üstüne filmiyle yaşadı. Filmde canlandırdığı Nuray karakteri sayesinde 2023 Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanarak bu başarıya ulaşan ilk Türk kadın oyuncu olarak tarihe geçti. 

Başarılı oyuncu özel hayatını her zaman gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

Merve Dizdar, ilk evliliğini 2018 yılında oyuncu ve senarist Gürhan Altundaşar ile yaptı. Yaklaşık üç yıl süren evlilik, 2021 yılında karşılıklı anlaşmayla sona erdi. Ayrılık sonrası ortaya atılan ihanet iddiaları üzerine Dizdar, 'Birbirimizi aldatmadık, arkadaş kalarak ayrıldık.' diyerek söylentileri kesin bir dille yalanladı.

Ünlü oyuncu daha sonra iş insanı Cihan Ayger ile aşk yaşamaya başladı. Yaklaşık 10 aylık ilişkilerinin ardından çift, 9 Haziran 2024 tarihinde Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle dünyaevine girdi. Dizdar'ın tercih ettiği sade gelinlik ve nikâh sonrası çıktıkları Japonya balayı uzun süre magazin gündeminde konuşuldu.

Evliliklerinin ilk yılını geride bırakan çift, romantik paylaşımlarıyla da zaman zaman sosyal medyada gündem olmayı sürdürdü.

Birsen Altuntaş, 1 Temmuz 2026 tarihinde paylaştığı özel haberde Merve Dizdar'ın ilk bebeğini beklediğini duyurdu.

Birsen Altuntaş, 1 Temmuz 2026 tarihinde paylaştığı özel haberde Merve Dizdar'ın ilk bebeğini beklediğini duyurdu.

Habere göre yaklaşık bir yıldır evli olan Merve Dizdar ve Cihan Ayger çifti, ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor. Dizdar'ın 3 aylık hamile olduğu ve yapılan kontroller sonucunda çiftin erkek bebek beklediği öğrenildi.

Bu haber, sanat camiasında büyük sevinç yaratırken, sosyal medyada da oyuncunun hayranlarından binlerce tebrik mesajı geldi.

Aslında çiftin evliliğinin hemen ardından hamilelik iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak o dönem Merve Dizdar, bu söylentileri bizzat yalanlayarak 'Hamile değilim, şu an öyle bir durum yok ama inşallah ileride olur.' ifadelerini kullanmıştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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