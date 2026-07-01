Merve Dizdar Anne Oluyor! Bebeğin Cinsiyeti Belli Oldu
Son yılların en başarılı oyuncuları arasında gösterilen Merve Dizdar, hem televizyon ekranlarında hem de uluslararası sinema dünyasında elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Masumlar Apartmanı, Ömer ve Cannes'da ödül kazandığı Kuru Otlar Üstüne ile kariyerinin zirvesine çıkan başarılı oyuncu, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de attığı her adım magazin gündeminde geniş yankı uyandırıyor. İlk evliliğini oyuncu Gürhan Altundaşar'la yapan, 2024 yılında ise iş insanı Cihan Ayger ile hayatını birleştiren Dizdar'dan bu kez hayranlarını sevindiren bir haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın özel haberine göre, ünlü oyuncu ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Gelin, Merve Dizdar'ın kariyerine, özel hayatına ve gündem olan bebek müjdesine birlikte bakalım.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Merve Dizdar, tiyatro sahnesinde başlayan oyunculuk yolculuğunu kısa sürede televizyon ve sinema dünyasının en dikkat çeken kariyerlerinden birine dönüştürdü.
Birsen Altuntaş, 1 Temmuz 2026 tarihinde paylaştığı özel haberde Merve Dizdar'ın ilk bebeğini beklediğini duyurdu.
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