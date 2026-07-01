Eşref Rüya'nın Nusret Ağa'sı Hüseyin Soysalan'ın Protez Saçlı Yeni İmajı Dikkat Çekti!
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Türk televizyonlarının usta oyuncularından Hüseyin Soysalan, yıllardır canlandırdığı sert mizaca sahip ağa, mafya babası ve otoriter karakterlerle hafızalara kazındı. Ezel, Karadayı, Çukur, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve son olarak Eşref Rüya dizisindeki performansıyla adından söz ettiren usta oyuncu, bu kez oyunculuğundan çok radikal imaj değişikliğiyle gündemde. Yeni imajıyla dikkat çeken Soysalan'ın bambaşka görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi görürken, birçok kişi usta oyuncuyu ilk bakışta tanımakta zorlandı.
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Türk tiyatro ve televizyon dünyasının en saygın karakter oyuncularından biri olarak gösterilen Hüseyin Soysalan, yaklaşık kırk yılı bulan sanat kariyeri boyunca yüzlerce farklı karaktere hayat verdi.
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Yıllardır seyircinin alışık olduğu görünümünü geride bırakan Hüseyin Soysalan, rolü için profesyonel bir protez saç uygulaması yaptırdı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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