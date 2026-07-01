Eşref Rüya'nın Nusret Ağa'sı Hüseyin Soysalan'ın Protez Saçlı Yeni İmajı Dikkat Çekti!

Televizyon kariyerine TRT'nin unutulmaz yapımları Ferhunde Hanımlar ve Bizim Evin Halleri ile başlayan oyuncu, özellikle 2008 yılında İstanbul'a taşınmasının ardından adeta ekranların vazgeçilmez karakter oyuncularından biri haline geldi. Sert mizacı, etkileyici sesi ve karizmatik duruşuyla mafya babası, aşiret lideri, devlet adamı ve otoriter aile büyüğü gibi rollerde izleyicinin hafızasına kazındı.

Yıllar içinde Ezel, Karadayı, Dila Hanım, Çukur, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi reyting rekorları kıran dizilerde birbirinden farklı karakterleri canlandırdı. Özellikle Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisindeki Şeref Mollaoğlu karakteriyle ilk kez komedi yönünü de geniş kitlelere gösteren Soysalan, kariyerinin en sevilen performanslarından birine imza attı.

Son dönemde ise ekran yolculuğunu hız kesmeden sürdüren oyuncu, Ben Leman ve son olarak Eşref Rüya dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıktı.

Hüseyin Soysalan'ın son dönemde en çok konuşulan projelerinden biri ise Eşref Rüya oldu.