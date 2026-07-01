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Eşref Rüya'nın Nusret Ağa'sı Hüseyin Soysalan'ın Protez Saçlı Yeni İmajı Dikkat Çekti!

Eşref Rüya'nın Nusret Ağa'sı Hüseyin Soysalan'ın Protez Saçlı Yeni İmajı Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.07.2026 - 15:11
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Türk televizyonlarının usta oyuncularından Hüseyin Soysalan, yıllardır canlandırdığı sert mizaca sahip ağa, mafya babası ve otoriter karakterlerle hafızalara kazındı. Ezel, Karadayı, ÇukurEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve son olarak Eşref Rüya dizisindeki performansıyla adından söz ettiren usta oyuncu, bu kez oyunculuğundan çok radikal imaj değişikliğiyle gündemde. Yeni imajıyla dikkat çeken Soysalan'ın bambaşka görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi görürken, birçok kişi usta oyuncuyu ilk bakışta tanımakta zorlandı.

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Türk tiyatro ve televizyon dünyasının en saygın karakter oyuncularından biri olarak gösterilen Hüseyin Soysalan, yaklaşık kırk yılı bulan sanat kariyeri boyunca yüzlerce farklı karaktere hayat verdi.

Türk tiyatro ve televizyon dünyasının en saygın karakter oyuncularından biri olarak gösterilen Hüseyin Soysalan, yaklaşık kırk yılı bulan sanat kariyeri boyunca yüzlerce farklı karaktere hayat verdi.

Televizyon kariyerine TRT'nin unutulmaz yapımları Ferhunde Hanımlar ve Bizim Evin Halleri ile başlayan oyuncu, özellikle 2008 yılında İstanbul'a taşınmasının ardından adeta ekranların vazgeçilmez karakter oyuncularından biri haline geldi. Sert mizacı, etkileyici sesi ve karizmatik duruşuyla mafya babası, aşiret lideri, devlet adamı ve otoriter aile büyüğü gibi rollerde izleyicinin hafızasına kazındı.

Yıllar içinde Ezel, Karadayı, Dila Hanım, ÇukurEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi reyting rekorları kıran dizilerde birbirinden farklı karakterleri canlandırdı. Özellikle Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisindeki Şeref Mollaoğlu karakteriyle ilk kez komedi yönünü de geniş kitlelere gösteren Soysalan, kariyerinin en sevilen performanslarından birine imza attı.

Son dönemde ise ekran yolculuğunu hız kesmeden sürdüren oyuncu, Ben Leman ve son olarak Eşref Rüya dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıktı.

Hüseyin Soysalan'ın son dönemde en çok konuşulan projelerinden biri ise Eşref Rüya oldu.

Yıllardır seyircinin alışık olduğu görünümünü geride bırakan Hüseyin Soysalan, rolü için profesyonel bir protez saç uygulaması yaptırdı.

Yıllardır seyircinin alışık olduğu görünümünü geride bırakan Hüseyin Soysalan, rolü için profesyonel bir protez saç uygulaması yaptırdı.

Saç tasarımcısı Kadir Alkan ve ekibi tarafından hazırlanan çalışma kapsamında oyuncuya anatomik yüz hatlarına uygun, tamamen doğal görünümlü beyaz-gri tonlarında protez saç uygulandı. Karaktere özel olarak tasarlanan yeni saç modeli, oyuncunun yıllardır alışılmış görüntüsünü tamamen değiştirdi.

Yeni görünümü ilk kez sosyal medyada paylaşılınca takipçileri Hüseyin Soysalan'ı tanımakta zorlandı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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