Sakıp Sabancı'nın Torunu Melisa Tapan'dan Turgut Özal'ın Torunuyla Aşk İddialarına İlk Yanıt Geldi

İlk paylaşımında çocukluk yıllarından beri arkadaş olduklarını esprili bir dille anlatan Melisa Tapan, Kaan Turgut Özal'la çekilmiş bir fotoğraflarını paylaşarak, 'Bebekliğimden beri psikolojisini bozduğum en yakın arkadaşımın şimdi de magazin mensuplarımız ile birlikte kısmetini kapıyoruz. Çünkü neden olmasın?' ifadelerini kullandı.

Ardından yaptığı ikinci paylaşımda ise konuya daha ciddi bir pencereden yaklaşan Tapan, kadın ve erkek arasındaki her yakın ilişkinin romantik bir bağ olarak yorumlanmasına tepki gösterdi. Paylaşımında, 'Bu haber bizi güldürdü. Sonra düşündürdü. Neden bir kadınla bir erkeğin birbirine değer vermesi, birbirini kollaması, yıllarca dost kalması hemen romantik bir şeye çevriliyor?' sözleriyle başlayan Tapan, hayatındaki en sağlam bağlardan bazılarının erkek dostları olduğunu vurguladı.

Çocukluk arkadaşı Kaan Turgut Özal'ın kendisini en zor anlarında yalnız bırakmadığını belirten Melisa Tapan, haklarında çıkan haberlerin yalnızca kendilerini değil, yıllardır süren dostluklarını da incitebileceğini ifade etti. 'Bugün ikimiz de bekârız diye haber kulağa komik geliyor. Ama iki taraflardan birinin bir ilişkisi olsaydı, aynı cümleler hem o dostluğa hem masum bir bağa zarar verebilirdi.' diyen Tapan, magazinde yer alan haberlerin yazılmadan önce biraz daha düşünülmesi gerektiğini söyledi.