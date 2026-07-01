Sakıp Sabancı'nın Torunu Melisa Tapan'dan Turgut Özal'ın Torunuyla Aşk İddialarına İlk Yanıt Geldi
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Kerem Bürsin'le yaşadığı aşkla uzun süre magazin gündeminden düşmeyen Melisa Tapan Sabancı, bu kez özel hayatıyla yeniden konuşulmaya başlandı. Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Tapan'ın, Turgut Özal'ın torunu Kaan Turgut Özal'la aşk yaşadığı iddiaları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bebek'te birlikte görüntülenen ikili hakkında çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozan Melisa Tapan, peş peşe yaptığı paylaşımlarla hem iddiaları yalanladı hem de kadın ve erkek arkadaşlığının sürekli romantik bir ilişki olarak yorumlanmasına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Melisa Tapan'ın çok konuşulan o sözleri...
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Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Tapan Sabancı, geçtiğimiz yıllarda oyuncu Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.
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Bebek'te birlikte görüntülenmelerinin ardından ikili hakkında "yeni bir ilişki başladı" yorumları yapılırken, Melisa Tapan iddialara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yanıt verdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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