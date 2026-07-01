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Sakıp Sabancı'nın Torunu Melisa Tapan'dan Turgut Özal'ın Torunuyla Aşk İddialarına İlk Yanıt Geldi

Sakıp Sabancı'nın Torunu Melisa Tapan'dan Turgut Özal'ın Torunuyla Aşk İddialarına İlk Yanıt Geldi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.07.2026 - 13:05
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Kerem Bürsin'le yaşadığı aşkla uzun süre magazin gündeminden düşmeyen Melisa Tapan Sabancı, bu kez özel hayatıyla yeniden konuşulmaya başlandı. Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Tapan'ın, Turgut Özal'ın torunu Kaan Turgut Özal'la aşk yaşadığı iddiaları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bebek'te birlikte görüntülenen ikili hakkında çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozan Melisa Tapan, peş peşe yaptığı paylaşımlarla hem iddiaları yalanladı hem de kadın ve erkek arkadaşlığının sürekli romantik bir ilişki olarak yorumlanmasına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Melisa Tapan'ın çok konuşulan o sözleri...

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Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Tapan Sabancı, geçtiğimiz yıllarda oyuncu Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.

Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Tapan Sabancı, geçtiğimiz yıllarda oyuncu Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.

Uzun süre ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, daha sonra birlikteliklerini doğrulamış ve zaman zaman birlikte görüntülenmişti. Kerem Bürsin'in 'Kalbim dolu' sözleriyle ilk kez aşkını dile getirmesiyle gündem olan ilişki, yaklaşık 1,5 yılın ardından sona ermişti. Ayrılık kararının ardından konuşan Melisa Tapan ise ihanet ya da büyük bir kriz yaşanmadığını, ikisinin de yoğun iş temposu nedeniyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıklamıştı. O günden bu yana özel hayatını kameralardan uzak yaşamayı tercih eden Melisa Tapan'ın adı uzun süre kimseyle anılmamıştı.

Ancak geçtiğimiz günlerde Melisa Tapan'ın adı bu kez eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın torunu Kaan Turgut Özal ile aşk dedikodularına karıştı.

Bebek'te birlikte görüntülenmelerinin ardından ikili hakkında "yeni bir ilişki başladı" yorumları yapılırken, Melisa Tapan iddialara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yanıt verdi.

Bebek'te birlikte görüntülenmelerinin ardından ikili hakkında "yeni bir ilişki başladı" yorumları yapılırken, Melisa Tapan iddialara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yanıt verdi.

İlk paylaşımında çocukluk yıllarından beri arkadaş olduklarını esprili bir dille anlatan Melisa Tapan, Kaan Turgut Özal'la çekilmiş bir fotoğraflarını paylaşarak, 'Bebekliğimden beri psikolojisini bozduğum en yakın arkadaşımın şimdi de magazin mensuplarımız ile birlikte kısmetini kapıyoruz. Çünkü neden olmasın?' ifadelerini kullandı.

Ardından yaptığı ikinci paylaşımda ise konuya daha ciddi bir pencereden yaklaşan Tapan, kadın ve erkek arasındaki her yakın ilişkinin romantik bir bağ olarak yorumlanmasına tepki gösterdi. Paylaşımında, 'Bu haber bizi güldürdü. Sonra düşündürdü. Neden bir kadınla bir erkeğin birbirine değer vermesi, birbirini kollaması, yıllarca dost kalması hemen romantik bir şeye çevriliyor?' sözleriyle başlayan Tapan, hayatındaki en sağlam bağlardan bazılarının erkek dostları olduğunu vurguladı.

Çocukluk arkadaşı Kaan Turgut Özal'ın kendisini en zor anlarında yalnız bırakmadığını belirten Melisa Tapan, haklarında çıkan haberlerin yalnızca kendilerini değil, yıllardır süren dostluklarını da incitebileceğini ifade etti. 'Bugün ikimiz de bekârız diye haber kulağa komik geliyor. Ama iki taraflardan birinin bir ilişkisi olsaydı, aynı cümleler hem o dostluğa hem masum bir bağa zarar verebilirdi.' diyen Tapan, magazinde yer alan haberlerin yazılmadan önce biraz daha düşünülmesi gerektiğini söyledi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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