Cansu Tosun ile 8 Yıllık Evliliğini Bitiren Erkan Kolçak Köstendil'den İlk Boşanma Açıklaması!
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Kaynak: https://www.haberturk.com/magazin/erk...
Sekiz yıl boyunca örnek gösterilen evlilikleriyle magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri olan Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun'un boşanma haberi büyük şaşkınlık yaratmıştı. Tek celsede yollarını ayıran ikili, ayrılık kararının ardından sergiledikleri olgun tavırla da gündem oldu. Habertürk'ün haberine göre, Erkan Kolçak Köstendil boşanma sonrası ilk kez konuştu.
Kaynak: Habertürk
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Türk televizyonlarının sevilen oyuncularından Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun, uzun yıllar magazin dünyasının en örnek gösterilen çiftlerinden biri olarak anıldı.
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Mayıs 2026'da magazin dünyasını şaşırtan haber geldi. Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun, sekiz yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırdı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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