Cansu Tosun ile 8 Yıllık Evliliğini Bitiren Erkan Kolçak Köstendil'den İlk Boşanma Açıklaması!

Gemlik Adliyesi'nde görülen davada çift, ortak karar aldıklarını belirterek tek celsede boşandı. Mahkeme, oğulları Marsel'in velayetini anne Cansu Tosun'a verirken, Erkan Kolçak Köstendil'in çocuğuyla düzenli şekilde görüşmesine karar verildi. Tarafların birbirlerinden nafaka ya da maddi tazminat talebinde bulunmaması ise ayrılığın ne kadar medeni şekilde gerçekleştiğini gösteren detaylardan biri oldu.

Boşanmanın ardından ikili herhangi bir kriz ya da polemik yaşamadı. Tam aksine oğulları Marsel için sık sık bir araya gelmeye devam etti. Okul etkinlikleri, doğum günü kutlamaları ve aile organizasyonlarında birlikte görüntülenmeleri, ayrılıklarına rağmen ebeveynlik sorumluluklarını ortak şekilde sürdürdüklerini gösterdi.

Boşanmanın ardından ilk kez Habertürk'e konuşan Erkan Kolçak Köstendil, ortaya atılan iddialara da net bir yanıt verdi.

Habertürk'ün haberine göre, başarılı oyuncu, eski eşiyle herhangi bir sorun yaşamadıklarının altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

'Biz hep beraberiz. Sonuçta Marsel'in annesi ve babasıyız. Aile hayatımız devam ediyor. Çok şükür her şey yolunda.'

Bu açıklamasıyla sosyal medyada gündeme gelen 'küs ayrıldılar' ya da 'araları kötü' şeklindeki iddiaları da dolaylı olarak yalanlamış oldu.

Köstendil ayrıca boşanmanın ardından oğulları Marsel'in hayatında hiçbir eksiklik hissetmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Oyuncunun özellikle 'Aile hayatımız devam ediyor.' sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.