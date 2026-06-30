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Cansu Tosun ile 8 Yıllık Evliliğini Bitiren Erkan Kolçak Köstendil'den İlk Boşanma Açıklaması!

Cansu Tosun ile 8 Yıllık Evliliğini Bitiren Erkan Kolçak Köstendil'den İlk Boşanma Açıklaması!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.06.2026 - 15:50
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Sekiz yıl boyunca örnek gösterilen evlilikleriyle magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri olan Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun'un boşanma haberi büyük şaşkınlık yaratmıştı. Tek celsede yollarını ayıran ikili, ayrılık kararının ardından sergiledikleri olgun tavırla da gündem oldu. Habertürk'ün haberine göre, Erkan Kolçak Köstendil boşanma sonrası ilk kez konuştu.

Kaynak: Habertürk

Kaynak: https://www.haberturk.com/magazin/erk...
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Türk televizyonlarının sevilen oyuncularından Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun, uzun yıllar magazin dünyasının en örnek gösterilen çiftlerinden biri olarak anıldı.

Türk televizyonlarının sevilen oyuncularından Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun, uzun yıllar magazin dünyasının en örnek gösterilen çiftlerinden biri olarak anıldı.

Gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, hem kariyerleri hem de özel hayatlarındaki uyumlarıyla sık sık takdir topladı.

Çiftin yolları 2016 yılında kesişti. Kısa sürede başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşürken, ilişkilerini büyük ölçüde kameralardan uzak yaşamayı tercih ettiler. Yaklaşık iki yıllık birlikteliğin ardından evlilik kararı alan ikili, 2018 yılında Antalya Olimpos'ta doğayla iç içe, festival konseptli sade ama oldukça konuşulan bir düğünle dünyaevine girdi.

Renkli düğün konsepti, samimi atmosferi ve ünlü isimlerin katılımıyla uzun süre magazin gündeminde kalan çift, evliliklerinin ardından da sakin yaşam tarzlarını sürdürdü. Gösterişli davetlerden çok aile hayatını tercih eden ikili, magazin dünyasının 'skandallardan uzak' çiftleri arasında gösteriliyordu.

Mutlu evliliklerini 14 Temmuz 2020'de dünyaya gelen oğulları Marsel taçlandırdı. Çift, çocuklarını sosyal medyadan sık sık paylaşmasa da verdikleri röportajlarda ebeveynliğin hayatlarını tamamen değiştirdiğini anlattı. Özellikle Erkan Kolçak Köstendil, baba olduktan sonra hayatındaki önceliklerin tamamen değiştiğini birçok kez dile getirdi.

Mayıs 2026'da magazin dünyasını şaşırtan haber geldi. Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun, sekiz yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırdı.

Mayıs 2026'da magazin dünyasını şaşırtan haber geldi. Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun, sekiz yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırdı.

Gemlik Adliyesi'nde görülen davada çift, ortak karar aldıklarını belirterek tek celsede boşandı. Mahkeme, oğulları Marsel'in velayetini anne Cansu Tosun'a verirken, Erkan Kolçak Köstendil'in çocuğuyla düzenli şekilde görüşmesine karar verildi. Tarafların birbirlerinden nafaka ya da maddi tazminat talebinde bulunmaması ise ayrılığın ne kadar medeni şekilde gerçekleştiğini gösteren detaylardan biri oldu.

Boşanmanın ardından ikili herhangi bir kriz ya da polemik yaşamadı. Tam aksine oğulları Marsel için sık sık bir araya gelmeye devam etti. Okul etkinlikleri, doğum günü kutlamaları ve aile organizasyonlarında birlikte görüntülenmeleri, ayrılıklarına rağmen ebeveynlik sorumluluklarını ortak şekilde sürdürdüklerini gösterdi.

Boşanmanın ardından ilk kez Habertürk'e konuşan Erkan Kolçak Köstendil, ortaya atılan iddialara da net bir yanıt verdi.

Habertürk'ün haberine göre, başarılı oyuncu, eski eşiyle herhangi bir sorun yaşamadıklarının altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

'Biz hep beraberiz. Sonuçta Marsel'in annesi ve babasıyız. Aile hayatımız devam ediyor. Çok şükür her şey yolunda.'

Bu açıklamasıyla sosyal medyada gündeme gelen 'küs ayrıldılar' ya da 'araları kötü' şeklindeki iddiaları da dolaylı olarak yalanlamış oldu.

Köstendil ayrıca boşanmanın ardından oğulları Marsel'in hayatında hiçbir eksiklik hissetmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Oyuncunun özellikle 'Aile hayatımız devam ediyor.' sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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