Oyuncu Merve Çağıran'ın Yarı Çıplak Kareleri Sosyal Medyayı Salladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Son yıllarda rol aldığı başarılı yapımlarla adından sıkça söz ettiren Merve Çağıran, yalnızca oyunculuğuyla değil özel hayatıyla da magazin gündeminin yakından takip edilen isimlerinden biri. Güzelliği, doğal tavırları ve ekran enerjisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu, bugüne kadar yer aldığı projelerin yanı sıra yaşadığı ilişkilerle de zaman zaman manşetlere taşındı. Başarılı oyunculuğu kadar doğal güzelliğiyle de adından söz ettiren Merve Çağıran, bu kez Instagram hesabından paylaştığı siyah-beyaz karelerle gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Akademi 35Buçuk'ta aldığı oyunculuk eğitiminin ardından ilk kez 2010 yılında Tek Türkiye dizisiyle kamera karşısına geçen Merve Çağıran gündemde kalmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanan Çağıran, zaman zaman yaptığı estetik ve moda odaklı paylaşımlarla da gündem olmayı başarıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın