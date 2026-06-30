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Oyuncu Merve Çağıran'ın Yarı Çıplak Kareleri Sosyal Medyayı Salladı

Oyuncu Merve Çağıran'ın Yarı Çıplak Kareleri Sosyal Medyayı Salladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.06.2026 - 13:44
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Son yıllarda rol aldığı başarılı yapımlarla adından sıkça söz ettiren Merve Çağıran, yalnızca oyunculuğuyla değil özel hayatıyla da magazin gündeminin yakından takip edilen isimlerinden biri. Güzelliği, doğal tavırları ve ekran enerjisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu, bugüne kadar yer aldığı projelerin yanı sıra yaşadığı ilişkilerle de zaman zaman manşetlere taşındı. Başarılı oyunculuğu kadar doğal güzelliğiyle de adından söz ettiren Merve Çağıran, bu kez Instagram hesabından paylaştığı siyah-beyaz karelerle gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Merve Çağıran
Oyuncu

Merve Çağıran

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Akademi 35Buçuk'ta aldığı oyunculuk eğitiminin ardından ilk kez 2010 yılında Tek Türkiye dizisiyle kamera karşısına geçen Merve Çağıran gündemde kalmaya devam ediyor.

Akademi 35Buçuk'ta aldığı oyunculuk eğitiminin ardından ilk kez 2010 yılında Tek Türkiye dizisiyle kamera karşısına geçen Merve Çağıran gündemde kalmaya devam ediyor.

Asıl çıkışını ise 2015 yılında yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar dizisindeki Janset karakteriyle yakaladı. Ardından peş peşe önemli yapımlarda rol alan Çağıran; Aşk Laftan Anlamaz, Kalp Atışı, Çarpışma, Çocuk, Kalp Yarası ve Kopuk gibi birçok başarılı dizide izleyici karşısına çıktı.

Televizyon projelerinin yanı sıra dijital platformların dikkat çeken işlerinden Fi ve Bozkır dizilerinde de rol alan oyuncu, sinemada ise İkimizin Yerine ve Kaybedenler Kulübü Yolda filmleriyle kariyerini farklı alanlara taşımayı başardı. 2018 yılında Altın Kelebek Ödülleri'nde aldığı 'Yıldızı Parlayanlar' ödülü de kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri oldu.

Merve Çağıran, özel yaşamını göz önünde yaşamayı tercih etmese de adı zaman zaman magazin dünyasının tanınmış isimleriyle anıldı.

En çok konuşulan ilişkilerinden biri, Çocuk dizisindeki rol arkadaşı İsmail Hacıoğlu ile yaşadığı aşktı. Set arkadaşlığıyla başlayan birliktelikleri kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan ilişkilerinden biri haline gelirken, çift uzun süre birlikte görüntülendi. Ancak ilişkileri beklenenden kısa sürdü ve yollarını sessiz sedasız ayırdılar. Ayrılık sonrasında iki taraftan da karşılıklı bir açıklama gelmedi.

Oyuncunun adı daha sonraki yıllarda Rıza Kocaoğlu ve Ali Burak Ceylan ile de aşk iddialarına karıştı. Bu ilişkiler hiçbir zaman uzun soluklu olmadı ve Merve Çağıran, özel hayatıyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınmayı sürdürdü.

2026 yılında Merve Çağıran'ın adı bu kez şarkıcı Sinan Akçıl ile anılmaya başladı. İkilinin birlikte görüntülenmesi üzerine sosyal medyada aşk iddiaları kısa sürede yayıldı.

Ancak Sinan Akçıl, çıkan haberlerin ardından yaptığı açıklamayla iddiaları kesin bir dille yalanladı. Ünlü şarkıcı, Merve Çağıran ile yalnızca ortak arkadaş çevresinde tanıştıklarını ve aralarında romantik bir ilişki bulunmadığını ifade etti.

Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanan Çağıran, zaman zaman yaptığı estetik ve moda odaklı paylaşımlarla da gündem olmayı başarıyor.

Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanan Çağıran, zaman zaman yaptığı estetik ve moda odaklı paylaşımlarla da gündem olmayı başarıyor.

Özellikle sade ama dikkat çekici fotoğraf çekimleri, takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor. 

Merve Çağıran'ın son paylaşımı ise sosyal medyayı adeta yıktı!

Ünlü oyuncu, siyah-beyaz tonlardaki karelerini takipçileriyle paylaştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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