Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Kamuran İnselel 88 Yaşında Hayatını Kaybetti!
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Yeşilçam'ın emektar isimlerinden Kamuran İnselel'den sevenlerini üzen haber geldi. Sinema ve tiyatro sahnesinde uzun yıllar boyunca sayısız projede yer alan, özellikle karakter oyunculuğuyla hafızalara kazınan İnselel; Sefiller, Devrim Gecesi, Gümüş, Sıla ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi yapımlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören usta sanatçıdan gelen acı haberi Film-San Vakfı duyurdu.
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Türk sineması ve tiyatrosunun uzun yıllar emek veren isimlerinden Kamuran İnselel'den acı haber geldi.
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Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören usta sanatçı, geçtiğimiz günlerde durumunun ağırlaşması üzerine Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alınmıştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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