Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Kamuran İnselel 88 Yaşında Hayatını Kaybetti!

Yeşilçam'da özellikle karakter oyuncusu olarak sayısız yapımda izleyici karşısına çıkan, tiyatro sahnesindeki üretkenliğiyle de sanat dünyasında kendine sağlam bir yer edinen İnselel, yalnızca oyunculuğuyla değil; yazarlık ve televizyonculuk çalışmalarıyla da çok yönlü bir sanat yaşamı sürdürdü. Kariyeri boyunca Sefiller, Devrim Gecesi, Zirvenin Bedeli, Memleket Meselesi, Kızkaçıran gibi sinema filmlerinin yanı sıra Gümüş, Sıla, Kurtlar Vadisi Pusu ve Yaprak Dökümü gibi milyonları ekran başına toplayan dizilerde de rol alarak Türk televizyon tarihine iz bırakan yapımlarda yer aldı.