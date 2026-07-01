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Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Kamuran İnselel 88 Yaşında Hayatını Kaybetti!

Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Kamuran İnselel 88 Yaşında Hayatını Kaybetti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.07.2026 - 12:17
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Yeşilçam'ın emektar isimlerinden Kamuran İnselel'den sevenlerini üzen haber geldi. Sinema ve tiyatro sahnesinde uzun yıllar boyunca sayısız projede yer alan, özellikle karakter oyunculuğuyla hafızalara kazınan İnselel; Sefiller, Devrim Gecesi, Gümüş, Sıla ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi yapımlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören usta sanatçıdan gelen acı haberi Film-San Vakfı duyurdu.

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Türk sineması ve tiyatrosunun uzun yıllar emek veren isimlerinden Kamuran İnselel'den acı haber geldi.

Türk sineması ve tiyatrosunun uzun yıllar emek veren isimlerinden Kamuran İnselel'den acı haber geldi.

Yeşilçam'da özellikle karakter oyuncusu olarak sayısız yapımda izleyici karşısına çıkan, tiyatro sahnesindeki üretkenliğiyle de sanat dünyasında kendine sağlam bir yer edinen İnselel, yalnızca oyunculuğuyla değil; yazarlık ve televizyonculuk çalışmalarıyla da çok yönlü bir sanat yaşamı sürdürdü. Kariyeri boyunca Sefiller, Devrim Gecesi, Zirvenin Bedeli, Memleket Meselesi, Kızkaçıran gibi sinema filmlerinin yanı sıra Gümüş, SılaKurtlar Vadisi Pusu ve Yaprak Dökümü gibi milyonları ekran başına toplayan dizilerde de rol alarak Türk televizyon tarihine iz bırakan yapımlarda yer aldı.

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören usta sanatçı, geçtiğimiz günlerde durumunun ağırlaşması üzerine Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alınmıştı.

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören usta sanatçı, geçtiğimiz günlerde durumunun ağırlaşması üzerine Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alınmıştı.

1 Temmuz 2026 tarihinde 88 yaşında yaşamını yitiren Kamuran İnselel'in vefat haberi Film-San Vakfı tarafından duyuruldu. Sanatçının uzun süredir yaşlılığa bağlı sağlık problemleriyle mücadele ettiği belirtilirken, ailesi ya da hastane tarafından kamuoyuyla spesifik bir hastalık tanısı paylaşılmadı. Kamuran İnselel'in vefatı, Yeşilçam camiasında ve sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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