Buçe Buse Kahraman'a Masal Gibi Evlilik Teklifi! İş İnsanı Sevgilisiyle Evleniyor

Kariyerinin ilk önemli adımlarından birini Çarpışma dizisindeki Meltem karakteriyle atan Buçe Buse Kahraman, kısa ekran süresine rağmen oyunculuğuyla dikkat çekmeyi başardı. Ardından Yasak Elma'nın üçüncü sezonunda Halit Argun'un kızı Lila Argun karakterini devraldı.

Ancak kariyerindeki asıl kırılma noktası hiç kuşkusuz Yalı Çapkını oldu. Dizide Ferit'in eski sevgilisi Pelin karakterini canlandıran oyuncu, Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan 'üçüncü kişi' karakterlerinden birine hayat verdi.

Kahraman, Yalı Çapkını'nın ardından bambaşka bir kulvara geçerek Kuruluş Osman kadrosuna dahil oldu. Tarihi dizide canlandırdığı Begüm Hatun, Pelin'den tamamen farklı bir karakterdi. Güce düşkün, son derece zeki, stratejik hamleler yapan ve gerektiğinde savaş meydanında kılıç kullanabilen Begüm Hatun için uzun süre binicilik ve kılıç eğitimi alan oyuncu, aksiyon sahnelerindeki performansıyla da dikkat çekti.

Yoğun iş temposuna rağmen özel hayatını her zaman kameralardan uzak yaşamayı tercih eden Buçe Buse Kahraman, yaklaşık üç yıldır iş insanı Kaan Akyıldız ile mutlu bir birliktelik sürdürüyor.