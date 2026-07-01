article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Buçe Buse Kahraman'a Masal Gibi Evlilik Teklifi! İş İnsanı Sevgilisiyle Evleniyor

Buçe Buse Kahraman'a Masal Gibi Evlilik Teklifi! İş İnsanı Sevgilisiyle Evleniyor

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.07.2026 - 18:03
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ekranların son dönemde en dikkat çeken genç oyuncularından Buçe Buse Kahraman, bu kez rol aldığı dizilerle değil özel hayatıyla gündemde. Özellikle Yalı Çapkını dizisindeki Pelin karakteriyle milyonların tanıdığı oyuncu, yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu sevgilisi Kaan Akyıldız'dan romantik bir evlilik teklifi aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son birkaç yılda adını en çok duyduğumuz genç oyuncuların başında gelen Buçe Buse Kahraman, başarılı oyunculuğu kadar canlandırdığı güçlü ve tartışmalı karakterlerle de dikkat çekmeyi başardı.

Son birkaç yılda adını en çok duyduğumuz genç oyuncuların başında gelen Buçe Buse Kahraman, başarılı oyunculuğu kadar canlandırdığı güçlü ve tartışmalı karakterlerle de dikkat çekmeyi başardı.

Kariyerinin ilk önemli adımlarından birini Çarpışma dizisindeki Meltem karakteriyle atan Buçe Buse Kahraman, kısa ekran süresine rağmen oyunculuğuyla dikkat çekmeyi başardı. Ardından Yasak Elma'nın üçüncü sezonunda Halit Argun'un kızı Lila Argun karakterini devraldı.

Ancak kariyerindeki asıl kırılma noktası hiç kuşkusuz Yalı Çapkını oldu. Dizide Ferit'in eski sevgilisi Pelin  karakterini canlandıran oyuncu, Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan 'üçüncü kişi' karakterlerinden birine hayat verdi. 

Kahraman, Yalı Çapkını'nın ardından bambaşka bir kulvara geçerek Kuruluş Osman kadrosuna dahil oldu. Tarihi dizide canlandırdığı Begüm Hatun, Pelin'den tamamen farklı bir karakterdi. Güce düşkün, son derece zeki, stratejik hamleler yapan ve gerektiğinde savaş meydanında kılıç kullanabilen Begüm Hatun için uzun süre binicilik ve kılıç eğitimi alan oyuncu, aksiyon sahnelerindeki performansıyla da dikkat çekti.

Yoğun iş temposuna rağmen özel hayatını her zaman kameralardan uzak yaşamayı tercih eden Buçe Buse Kahraman, yaklaşık üç yıldır iş insanı Kaan Akyıldız ile mutlu bir birliktelik sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Amerika tatiline çıkan çiftin bu seyahati ise hayatlarının en unutulmaz anlarından birine dönüştü.

Geçtiğimiz günlerde Amerika tatiline çıkan çiftin bu seyahati ise hayatlarının en unutulmaz anlarından birine dönüştü.

Kaan Akyıldız, deniz kenarında gün batımı manzarası eşliğinde hazırladığı romantik organizasyonda beyaz mumlarla süslenen kumsalda sevgilisinin önünde diz çökerek evlilik teklifinde bulundu. Büyük sürpriz karşısında duygusal anlar yaşayan Buçe Buse Kahraman, sevgilisine 'evet' yanıtını verdi.

Oyuncu, mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştığı romantik karelerle duyurdu. Parmaktaki tektaş yüzüğün de görüldüğü fotoğrafların altına ise çocukluk yıllarının en sevilen masallarından birine gönderme yapan şu notu düştü:

'Artık en sevdiğim masal Küçük Deniz Kızı değil... 🤍'

Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları çifte tebrik mesajları yağdırırken, pek çok ünlü isim de mutluluklarını paylaşan yorumlarda bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın