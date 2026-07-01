Buçe Buse Kahraman'a Masal Gibi Evlilik Teklifi! İş İnsanı Sevgilisiyle Evleniyor
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Ekranların son dönemde en dikkat çeken genç oyuncularından Buçe Buse Kahraman, bu kez rol aldığı dizilerle değil özel hayatıyla gündemde. Özellikle Yalı Çapkını dizisindeki Pelin karakteriyle milyonların tanıdığı oyuncu, yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu sevgilisi Kaan Akyıldız'dan romantik bir evlilik teklifi aldı.
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Son birkaç yılda adını en çok duyduğumuz genç oyuncuların başında gelen Buçe Buse Kahraman, başarılı oyunculuğu kadar canlandırdığı güçlü ve tartışmalı karakterlerle de dikkat çekmeyi başardı.
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Geçtiğimiz günlerde Amerika tatiline çıkan çiftin bu seyahati ise hayatlarının en unutulmaz anlarından birine dönüştü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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