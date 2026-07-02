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Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın Oğlu Can Aslantuğ Yakışıklılığıyla Dikkat Çekti

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın Oğlu Can Aslantuğ Yakışıklılığıyla Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.07.2026 - 08:49
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Bir dönemin örnek gösterilen çiftlerinden Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğulları Can Aslantuğ, uzun bir aranın ardından annesiyle birlikte katıldığı davette tüm dikkatleri üzerine çekti. Çocukluğunu gözlerden uzak geçiren ve son yıllarda oyunculuk kariyeriyle adından söz ettiren genç isim, karizmatik duruşu ve babasına olan benzerliğiyle sosyal medyada gündem olmayı başardı. Arzum Onan ile verdiği pozlar kısa sürede büyük ilgi görürken, Can Aslantuğ'un son hali magazin dünyasında en çok konuşulan detaylardan biri oldu. 

Kaynak: Okan Mermer

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Arzum Onan, 90'lı yıllara damga vuran isimlerden biri olarak yalnızca güzelliğiyle değil, yıllardır sürdürdüğü başarılı kariyeriyle de hafızalara kazındı.

Arzum Onan, 90'lı yıllara damga vuran isimlerden biri olarak yalnızca güzelliğiyle değil, yıllardır sürdürdüğü başarılı kariyeriyle de hafızalara kazındı.

1993 yılında önce Miss Turkey'de Türkiye Güzeli seçilen Onan, ardından aynı yıl düzenlenen Miss Europe'nda Avrupa Güzeli unvanını kazanarak Türkiye'ye uluslararası bir başarı getirdi. Taçların ardından modellik kariyerine başlayan Arzum Onan, kısa sürede ekranların da aranan yüzlerinden biri haline geldi.

Oyunculuk kariyerinde özellikle Sıcak Saatler, Sahra, Zeybek Ateşi, Sessiz Fırtına ve Merdoğlu gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Son yıllarda ise ekranlardan bilinçli olarak uzaklaşan Onan, çocukluğundan beri ilgi duyduğu heykel sanatına yöneldi. Açtığı kişisel sergiler ve ürettiği eserlerle sanat dünyasında da kendine farklı bir kariyer inşa eden Arzum Onan, bugün gözlerden uzak ama üretmeye devam eden yaşamıyla dikkat çekiyor.

Arzum Onan'ın özel hayatı da en az kariyeri kadar yıllarca magazin gündeminde yer aldı. Ünlü oyuncu, 1996 yılında meslektaşı Mehmet Aslantuğ ile evlenerek magazin dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden biri oldu. Yaklaşık 27 yıl süren evlilikleri boyunca birbirlerine verdikleri destek, gözlerden uzak yaşam tarzları ve aile bağlarıyla sık sık takdir topladılar. Çiftin bu evlilikten 2000 yılında dünyaya gelen tek çocukları Can Aslantuğ oldu.

Ancak herkesin 'örnek evlilik' olarak gösterdiği bu birliktelik, 2023 yılında tek celsede anlaşmalı olarak sona erdi. Ayrılık haberini büyük bir olgunlukla karşılayan ikili, boşanma sürecinde birbirleri hakkında olumsuz hiçbir açıklama yapmadı. Mehmet Aslantuğ'un mahkeme çıkışında söylediği 'Biz birbirimizi çok sevdik.' sözleri uzun süre konuşulurken, Arzum Onan da yollarını sevgi ve saygı çerçevesinde ayırdıklarını vurgulamıştı. Boşanmalarının ardından da oğulları Can için sık sık bir araya gelmeye devam eden eski eşler, dostluklarını koruyarak magazin dünyasında örnek gösterilmeyi sürdürdü.

Arzum Onan ile Can Aslantuğ, 1 Temmuz akşamı katıldıkları davette uzun bir aradan sonra birlikte objektif karşısına geçti.

Basın mensuplarının sorularını samimi bir şekilde yanıtlayan Can Aslantuğ, hem oyunculuk kariyeri hem de ailesi hakkında açıklamalarda bulundu. 

Gözlerden uzak büyüyen Can Aslantuğ, anne ve babasının izinden giderek sanat dünyasına adım attı. 

Sinema ve televizyon alanında eğitim alan genç isim, yalnızca oyunculukla değil kamera arkasındaki çalışmalarıyla da ilgileniyor. Kariyerinin ilk dönemlerinde yönetmen yardımcılığı deneyimi kazanan Can Aslantuğ, daha sonra profesyonel olarak oyunculuk yapmaya başladı.

İlk dikkat çeken projelerinden biri olan Direniş Karatay'ın ardından televizyon projelerinde de yer alan genç oyuncu, son dönemde yayınlanan Kardelenler dizisiyle adından söz ettirdi. Özellikle babası Mehmet Aslantuğ'a olan çarpıcı benzerliği sosyal medyada sık sık gündem olurken, oyunculuğunu adım adım geliştiren Can Aslantuğ yeni kuşağın dikkat çeken isimleri arasında gösteriliyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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