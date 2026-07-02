Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın Oğlu Can Aslantuğ Yakışıklılığıyla Dikkat Çekti
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Bir dönemin örnek gösterilen çiftlerinden Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğulları Can Aslantuğ, uzun bir aranın ardından annesiyle birlikte katıldığı davette tüm dikkatleri üzerine çekti. Çocukluğunu gözlerden uzak geçiren ve son yıllarda oyunculuk kariyeriyle adından söz ettiren genç isim, karizmatik duruşu ve babasına olan benzerliğiyle sosyal medyada gündem olmayı başardı. Arzum Onan ile verdiği pozlar kısa sürede büyük ilgi görürken, Can Aslantuğ'un son hali magazin dünyasında en çok konuşulan detaylardan biri oldu.
Kaynak: Okan Mermer
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Arzum Onan, 90'lı yıllara damga vuran isimlerden biri olarak yalnızca güzelliğiyle değil, yıllardır sürdürdüğü başarılı kariyeriyle de hafızalara kazındı.
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Arzum Onan ile Can Aslantuğ, 1 Temmuz akşamı katıldıkları davette uzun bir aradan sonra birlikte objektif karşısına geçti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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