Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın Oğlu Can Aslantuğ Yakışıklılığıyla Dikkat Çekti

1993 yılında önce Miss Turkey'de Türkiye Güzeli seçilen Onan, ardından aynı yıl düzenlenen Miss Europe'nda Avrupa Güzeli unvanını kazanarak Türkiye'ye uluslararası bir başarı getirdi. Taçların ardından modellik kariyerine başlayan Arzum Onan, kısa sürede ekranların da aranan yüzlerinden biri haline geldi.

Oyunculuk kariyerinde özellikle Sıcak Saatler, Sahra, Zeybek Ateşi, Sessiz Fırtına ve Merdoğlu gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Son yıllarda ise ekranlardan bilinçli olarak uzaklaşan Onan, çocukluğundan beri ilgi duyduğu heykel sanatına yöneldi. Açtığı kişisel sergiler ve ürettiği eserlerle sanat dünyasında da kendine farklı bir kariyer inşa eden Arzum Onan, bugün gözlerden uzak ama üretmeye devam eden yaşamıyla dikkat çekiyor.

Arzum Onan'ın özel hayatı da en az kariyeri kadar yıllarca magazin gündeminde yer aldı. Ünlü oyuncu, 1996 yılında meslektaşı Mehmet Aslantuğ ile evlenerek magazin dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden biri oldu. Yaklaşık 27 yıl süren evlilikleri boyunca birbirlerine verdikleri destek, gözlerden uzak yaşam tarzları ve aile bağlarıyla sık sık takdir topladılar. Çiftin bu evlilikten 2000 yılında dünyaya gelen tek çocukları Can Aslantuğ oldu.

Ancak herkesin 'örnek evlilik' olarak gösterdiği bu birliktelik, 2023 yılında tek celsede anlaşmalı olarak sona erdi. Ayrılık haberini büyük bir olgunlukla karşılayan ikili, boşanma sürecinde birbirleri hakkında olumsuz hiçbir açıklama yapmadı. Mehmet Aslantuğ'un mahkeme çıkışında söylediği 'Biz birbirimizi çok sevdik.' sözleri uzun süre konuşulurken, Arzum Onan da yollarını sevgi ve saygı çerçevesinde ayırdıklarını vurgulamıştı. Boşanmalarının ardından da oğulları Can için sık sık bir araya gelmeye devam eden eski eşler, dostluklarını koruyarak magazin dünyasında örnek gösterilmeyi sürdürdü.