Hadise'nin "Ara Beni" Şarkısı Minik Beyto Sayesinde Patladı! Sosyal Medyada Milyonların Diline Dolandı
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Türk pop müziğinin en başarılı isimlerinden Hadise, yeni albümüyle müzik listelerinde adından söz ettirmeye devam ediyor. Albümün dikkat çeken parçalarından Ara Beni, son günlerde ise beklenmedik bir şekilde sosyal medyanın en çok konuşulan şarkılarından biri haline geldi. Bunun nedeni ise 'Beyto' lakabıyla tanınan minik bir çocuğun şarkıyı kendine has yorumuyla seslendirdiği video oldu.
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Türk pop müziğinin en güçlü kadın isimlerinden biri olan Hadise, kariyeri boyunca yalnızca çıkardığı hit şarkılarla değil, sahne performansları, tarzı ve sürekli yenilenen müzikal çizgisiyle de adından söz ettirmeyi başardı.
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Gelin önce şarkının Hadise versiyonuna bakalım:
Hadise'nin "Ara Beni" şarkısı, son günlerde sosyal medya platformlarında adeta yeniden doğdu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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