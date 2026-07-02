Hadise'nin "Ara Beni" Şarkısı Minik Beyto Sayesinde Patladı! Sosyal Medyada Milyonların Diline Dolandı

Belçika'da başladığı müzik yolculuğunu Türkiye'ye taşıyan başarılı şarkıcı, 'Düm Tek Tek', 'Prenses', 'Sıfır Tolerans', 'Feryat', 'Aşk Kaç Beden Giyer' ve daha birçok şarkısıyla yıllarca listelerin zirvesinde yer aldı. Değişen müzik trendlerine hızla uyum sağlayan Hadise, dijital platformlar ve sosyal medyanın etkisini de kariyerine başarıyla yansıtarak pop müziğin en güçlü isimlerinden biri olmayı sürdürdü.

Geçtiğimiz aylarda yayımladığı H. albümüyle yeniden dinleyici karşısına çıkan Hadise, albümün dikkat çeken parçalarından Ara Beni ile son haftaların en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. İlk yayımlandığında beğeni toplayan şarkı, sosyal medyada yaşanan beklenmedik bir gelişmeyle çok daha geniş kitlelere ulaştı.