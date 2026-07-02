article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hadise'nin "Ara Beni" Şarkısı Minik Beyto Sayesinde Patladı! Sosyal Medyada Milyonların Diline Dolandı

Hadise'nin "Ara Beni" Şarkısı Minik Beyto Sayesinde Patladı! Sosyal Medyada Milyonların Diline Dolandı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.07.2026 - 14:24
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türk pop müziğinin en başarılı isimlerinden Hadise, yeni albümüyle müzik listelerinde adından söz ettirmeye devam ediyor. Albümün dikkat çeken parçalarından Ara Beni, son günlerde ise beklenmedik bir şekilde sosyal medyanın en çok konuşulan şarkılarından biri haline geldi. Bunun nedeni ise 'Beyto' lakabıyla tanınan minik bir çocuğun şarkıyı kendine has yorumuyla seslendirdiği video oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk pop müziğinin en güçlü kadın isimlerinden biri olan Hadise, kariyeri boyunca yalnızca çıkardığı hit şarkılarla değil, sahne performansları, tarzı ve sürekli yenilenen müzikal çizgisiyle de adından söz ettirmeyi başardı.

Türk pop müziğinin en güçlü kadın isimlerinden biri olan Hadise, kariyeri boyunca yalnızca çıkardığı hit şarkılarla değil, sahne performansları, tarzı ve sürekli yenilenen müzikal çizgisiyle de adından söz ettirmeyi başardı.

Belçika'da başladığı müzik yolculuğunu Türkiye'ye taşıyan başarılı şarkıcı, 'Düm Tek Tek', 'Prenses', 'Sıfır Tolerans', 'Feryat', 'Aşk Kaç Beden Giyer' ve daha birçok şarkısıyla yıllarca listelerin zirvesinde yer aldı. Değişen müzik trendlerine hızla uyum sağlayan Hadise, dijital platformlar ve sosyal medyanın etkisini de kariyerine başarıyla yansıtarak pop müziğin en güçlü isimlerinden biri olmayı sürdürdü.

Geçtiğimiz aylarda yayımladığı H. albümüyle yeniden dinleyici karşısına çıkan Hadise, albümün dikkat çeken parçalarından Ara Beni ile son haftaların en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. İlk yayımlandığında beğeni toplayan şarkı, sosyal medyada yaşanan beklenmedik bir gelişmeyle çok daha geniş kitlelere ulaştı.

Gelin önce şarkının Hadise versiyonuna bakalım:

Hadise'nin "Ara Beni" şarkısı, son günlerde sosyal medya platformlarında adeta yeniden doğdu.

Bunun en büyük nedeni ise 'Beyto' lakabıyla tanınan küçük bir çocuğun şarkıyı kendine özgü yorumuyla seslendirdiği video oldu.

Videoda minik Beyto'nun özellikle 'Delirdim geceleri, düşünerek yine kara kara seni, inadını bırak da ara beni...'sözlerini büyük bir duyguyla söylemesi kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı. Sevimli mimikleri, şarkıya kendini kaptırışı ve doğal tavırları sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgisini çekti. 5 gün önce paylaşılan video 13,4 milyon izlenme aldı. Şarkının listelerde yükselmesinin asıl nedenin ise bu video olduğu konuşuluyor.

Bu etkinin ardından Ara Beni, Spotify ve diğer dijital müzik platformlarında yeniden yükselişe geçti. Albümün öne çıkan parçalarından biri olan şarkı, sosyal medyada oluşan organik ilgi sayesinde dinlenme rakamlarını katlayarak yeniden listelerin üst sıralarında kendine yer buldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın