Bir Döneme Damga Vurmuştu: Hülya Avşar'a Ricky Martin'in Poposunu Ellediği Anlar Hatırlatıldı!

Müzik kariyeri boyunca dünya çapında milyonlarca albüm satan, sahne şovları ve enerjisiyle konser sektörünün en güçlü isimlerinden biri olarak gösterilen Martin, 11 Temmuz'da İstanbul'da sahne alacak.

KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek konserin organizasyonunu TemaCC üstlenirken, gecenin açılış performansını ise Edis gerçekleştirecek. Organizasyonun en dikkat çeken uluslararası etkinliklerinden biri olarak gösterilen konser için hazırlıklar sürerken, hayranlar da 'Livin' La Vida Loca', 'Maria', 'She Bangs' ve 'The Cup of Life' gibi yıllara meydan okuyan hitleri canlı dinlemek için gün sayıyor.

Sahne prodüksiyonu, dans ekibi ve özel ışık gösterileriyle büyük bir görsel şölene dönüşmesi beklenen konser, şimdiden yaz sezonunun en çok konuşulan etkinlikleri arasında gösteriliyor.