Bir Döneme Damga Vurmuştu: Hülya Avşar'a Ricky Martin'in Poposunu Ellediği Anlar Hatırlatıldı!
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Latin müziğinin dünyaca ünlü yıldızı Ricky Martin, 15 yıl aranın ardından yeniden İstanbul'da sahne almaya hazırlanıyor. Konser öncesi muhabirlerin 1998'de yaşanan unutulmaz televizyon anını hatırlatması üzerine Hülya Avşar'ın verdiği esprili yanıt ise sosyal medyada nostalji rüzgarları estirdi.
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Dünyaca ünlü Latin pop yıldızı Ricky Martin, uzun bir aranın ardından yeniden Türkiye'deki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.
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Ricky Martin'in yeniden İstanbul'a gelecek olması akıllara yalnızca konseri değil, Türk televizyon tarihinin en unutulmaz magazin anlarından birini de getirdi.
O anları şöyle hatırlatalım:
Ricky Martin konseri yaklaşırken muhabirler de doğal olarak yıllar önce yaşanan o efsanevi televizyon anını Hülya Avşar'a hatırlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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