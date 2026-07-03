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Bir Döneme Damga Vurmuştu: Hülya Avşar'a Ricky Martin'in Poposunu Ellediği Anlar Hatırlatıldı!

Bir Döneme Damga Vurmuştu: Hülya Avşar'a Ricky Martin'in Poposunu Ellediği Anlar Hatırlatıldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.07.2026 - 12:38
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Latin müziğinin dünyaca ünlü yıldızı Ricky Martin, 15 yıl aranın ardından yeniden İstanbul'da sahne almaya hazırlanıyor. Konser öncesi muhabirlerin 1998'de yaşanan unutulmaz televizyon anını hatırlatması üzerine Hülya Avşar'ın verdiği esprili yanıt ise sosyal medyada nostalji rüzgarları estirdi.

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Dünyaca ünlü Latin pop yıldızı Ricky Martin, uzun bir aranın ardından yeniden Türkiye'deki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Dünyaca ünlü Latin pop yıldızı Ricky Martin, uzun bir aranın ardından yeniden Türkiye'deki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Müzik kariyeri boyunca dünya çapında milyonlarca albüm satan, sahne şovları ve enerjisiyle konser sektörünün en güçlü isimlerinden biri olarak gösterilen Martin, 11 Temmuz'da İstanbul'da sahne alacak.

KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek konserin organizasyonunu TemaCC üstlenirken, gecenin açılış performansını ise Edis gerçekleştirecek. Organizasyonun en dikkat çeken uluslararası etkinliklerinden biri olarak gösterilen konser için hazırlıklar sürerken, hayranlar da 'Livin' La Vida Loca', 'Maria', 'She Bangs' ve 'The Cup of Life' gibi yıllara meydan okuyan hitleri canlı dinlemek için gün sayıyor.

Sahne prodüksiyonu, dans ekibi ve özel ışık gösterileriyle büyük bir görsel şölene dönüşmesi beklenen konser, şimdiden yaz sezonunun en çok konuşulan etkinlikleri arasında gösteriliyor.

Ricky Martin'in yeniden İstanbul'a gelecek olması akıllara yalnızca konseri değil, Türk televizyon tarihinin en unutulmaz magazin anlarından birini de getirdi.

Ricky Martin'in yeniden İstanbul'a gelecek olması akıllara yalnızca konseri değil, Türk televizyon tarihinin en unutulmaz magazin anlarından birini de getirdi.

Takvimler 1998'i gösterdiğinde Ricky Martin, albüm tanıtımı kapsamında Türkiye'ye gelmiş ve dönemin en çok izlenen eğlence programlarından biri olan Hülya Avşar Show'a konuk olmuştu.

Program sırasında Hülya Avşar, dünyaca ünlü şarkıcıya İngilizce olarak 'Sana dokunabilir miyim?' diye sormuş, Martin'in gülümseyerek verdiği onayın ardından ise elini şarkıcının karın kaslarına ve kalçasına götürmüştü.

Canlı yayında yaşanan bu beklenmedik an günlerce televizyonlarda konuşulmuş, gazetelerin manşetlerini süslemiş ve magazin tarihinin en unutulmaz görüntülerinden biri haline gelmişti. Aradan yaklaşık otuz yıl geçmesine rağmen o görüntüler hala sosyal medyada sık sık yeniden paylaşılmaya devam ediyor.

Üstelik Ricky Martin de yıllar sonra verdiği röportajlarda bu olayı unutmadığını söylemiş, Hülya Avşar için 'Onu nasıl unutabilirim? Hülya'ya sevgilerimi iletin. Fakat ona söyleyin, yıllar geçtikçe popom büyüyüp yastık gibi oldu. Artık daha rahat elleyebilir' diyerek o günü gülümseyerek hatırladığını anlatmıştı.

O anları şöyle hatırlatalım:

Ricky Martin konseri yaklaşırken muhabirler de doğal olarak yıllar önce yaşanan o efsanevi televizyon anını Hülya Avşar'a hatırlattı.

Ricky Martin konseri yaklaşırken muhabirler de doğal olarak yıllar önce yaşanan o efsanevi televizyon anını Hülya Avşar'a hatırlattı.

'Ricky Martin yeniden İstanbul'a geliyor. Yıllar önce poposunu ellemiştiniz. Bu kez de benzer bir şey olur mu?' sorusuyla karşılaşan Avşar, kahkahalar atarak şu yanıtı verdi:

'Düşünsenize gidip tekrar poposunu elliyormuşum! Ama her şeyin bir yaşı var, yeri var.'

Samimi tavırları ve esprili yaklaşımıyla dikkat çeken Avşar'ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı 1998'deki program görüntülerini yeniden paylaşmaya başladı.

Hülya Avşar'ın açıklamasının ardından hem eski program görüntüleri hem de Ricky Martin'in yıllar önce verdiği röportajlar yeniden dolaşıma girdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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