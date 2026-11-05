115 Milyon Yıllık Dinozor Kemiğinde İlk Kez Kan İzi Çıktı

Fosiller, Erken Kretase döneminde bugünkü Brezilya'nın kuzeydoğusunda yaşamış etçil bir dinozor olan Aratasaurus museunacionali'ye ait. 2008'de Ceará eyaletindeki bir alçı taşı ocağında bulunan hayvanın 3 metreden uzun ve yaklaşık 34 kilo olduğu tahmin ediliyor. Ancak kemikler genç bir bireye ait, yani yetişkinleri muhtemelen daha büyüktü.

Araştırmacılar bacak kemiklerinden alınan son derece ince kesitleri mikroskop altında inceledi. Kemiklerin içindeki damar kanallarında çok sayıda kırmızı kan hücresi korunmuştu. Daha önceki çalışmalar da fosillerde kan hücresine benzeyen yapılar bildirmişti, ama bu hücrelerin içinde hem molekülü ilk kez kimyasal olarak tespit edildi. Ekip ayrıca kolajen gibi biyomoleküllerin yapı taşı olan amino asitlere de ulaştı.

Bu dayanıklılığın sırrı hausmannit adlı bir manganez oksit minerali. Hücreleri saran bu mineral, adeta doğal bir zaman kapsülü gibi hassas yapıları milyonlarca yıl korumuş. Ekibe göre dinozorun ölümünün hemen ardından oksijeni az, mikropları bol bir ortamda hızla gömülmesi de bu süreçte etkili olmuş.