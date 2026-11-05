115 Milyon Yıllık Dinozor Kemiğinde İlk Kez Kan İzi Çıktı
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Dinozorlardan bize genellikle kemikler, ayak izleri ve şanslıysak deri izleri kalıyor. Kanın milyonlarca yıl dayanabileceğine ise pek ihtimal verilmiyordu. Brezilya'da bulunan bir fosil bu düşünceyi değiştirebilir!
PNAS dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, 115 milyon yıllık bir dinozorun kemiklerinde mineralleşmiş kırmızı kan hücreleri bulundu. Daha da önemlisi, hücrelerin içinde kana rengini veren hemoglobinin bir parçası olan hem molekülünün izlerine ilk kez kimyasal olarak ulaşıldı.
Fosil genç bir dinozora ait
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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