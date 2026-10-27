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Fosil Avcısı İki Kardeş Taş Arasında Buldu: Tam 450 Milyon Yıllık Sürpriz Çıktı

Fosil Avcısı İki Kardeş Taş Arasında Buldu: Tam 450 Milyon Yıllık Sürpriz Çıktı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 14:46
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Kanada'nın Saskatchewan eyaletindeki North Battleford'da yaşayan 16 yaşındaki Bailey Pearson ve 8 yaşındaki kardeşi Oden Singh, mahallelerindeki taş yığınında fosil aradı. Birkaç dakika içinde yaklaşık 450 milyon yıllık, nadir görülen bir deniz canlısı fosili buldular.

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Kaynak: CTV NEWS

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Kardeşler mahalledeki taş yığınına fosil aramaya çıktı ve dakikalar içinde beklenmedik bir buluntuya ulaştı.

Kardeşler mahalledeki taş yığınına fosil aramaya çıktı ve dakikalar içinde beklenmedik bir buluntuya ulaştı.

Bu ayın başında Bailey Pearson ve Oden Singh, mahallelerindeki taş yığınını incelemeye başladı. Amaç fosil bulmaktı ve kardeşler kısa süre içinde hedeflerine ulaştı. Küçük kardeş Oden, buldukları şeyin kendilerini çok şaşırttığını söyledi.

Buluntunun, nautiloid adı verilen iri kabuklu bir deniz canlısının fosilleşmiş bir bölümü olduğu belirtiliyor. Keşif, anneleri Amanda Singh'in taş yığınında bulunabileceğini düşündüğü fosillerin fotoğraflarını göstermesinden hemen sonra geldi. Singh, çocuklardan özellikle konik şekilli bir canlıyı aramalarını istemişti. Anne, bulabilecekleri en eski fosillerin yaklaşık 75 milyon yıllık olacağını düşünüyordu.

Royal Saskatchewan Müzesi uzmanları, fosilin Ordovisyen dönemine ait bir nautiloid olduğunu belirledi.

Royal Saskatchewan Müzesi uzmanları, fosilin Ordovisyen dönemine ait bir nautiloid olduğunu belirledi.

Tyndall kireçtaşı içinde korunan belirgin izler, müze uzmanlarının fosili tanımlamasını kolaylaştırdı. Dev kalamara benzetilen nautiloidler, yaklaşık 450 milyon yıl önce Batı Kanada'yı sığ bir denizin kapladığı dönemde yaşadı.

Müzenin paleontoloji küratörü Ryan McKellar, bu örneklerin Ordovisyen dönemindeki yaşamın çok iyi bir kesitini sunduğunu söyledi. McKellar'a göre bu boyuttaki nautiloidler diğer fosillere kıyasla biraz daha nadir. Uzman, daha fazla örnek bulundukça bu grupların daha iyi anlaşıldığını da ekledi.

Fosil avı anneden çocuklara geçen bir tutku olarak aileyi büyüyen bir koleksiyona taşıyor.

Fosil avı anneden çocuklara geçen bir tutku olarak aileyi büyüyen bir koleksiyona taşıyor.

Ailenin gittikleri her yerde taş topladığı belirtiliyor. Kardeşler taş yığınında saatler geçiriyor ve nautiloidin yanı sıra başka fosiller de buldu. Koleksiyonlarında ammonit, dev salyangoz ve mercan fosilleri, ok uçları ve yüzlerce kristal bulunuyor.

Bailey Pearson şimdilik hobi olan bu uğraşın ileride bir mesleğe dönüşebileceğini söyledi. Çocuklar son buluntuyu saklamayı ve koleksiyonlarını büyütmeyi planlıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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