Fosil Avcısı İki Kardeş Taş Arasında Buldu: Tam 450 Milyon Yıllık Sürpriz Çıktı

Tyndall kireçtaşı içinde korunan belirgin izler, müze uzmanlarının fosili tanımlamasını kolaylaştırdı. Dev kalamara benzetilen nautiloidler, yaklaşık 450 milyon yıl önce Batı Kanada'yı sığ bir denizin kapladığı dönemde yaşadı.

Müzenin paleontoloji küratörü Ryan McKellar, bu örneklerin Ordovisyen dönemindeki yaşamın çok iyi bir kesitini sunduğunu söyledi. McKellar'a göre bu boyuttaki nautiloidler diğer fosillere kıyasla biraz daha nadir. Uzman, daha fazla örnek bulundukça bu grupların daha iyi anlaşıldığını da ekledi.