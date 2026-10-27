Fosil Avcısı İki Kardeş Taş Arasında Buldu: Tam 450 Milyon Yıllık Sürpriz Çıktı
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Kanada'nın Saskatchewan eyaletindeki North Battleford'da yaşayan 16 yaşındaki Bailey Pearson ve 8 yaşındaki kardeşi Oden Singh, mahallelerindeki taş yığınında fosil aradı. Birkaç dakika içinde yaklaşık 450 milyon yıllık, nadir görülen bir deniz canlısı fosili buldular.
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Kaynak: CTV NEWS
Kardeşler mahalledeki taş yığınına fosil aramaya çıktı ve dakikalar içinde beklenmedik bir buluntuya ulaştı.
Royal Saskatchewan Müzesi uzmanları, fosilin Ordovisyen dönemine ait bir nautiloid olduğunu belirledi.
Fosil avı anneden çocuklara geçen bir tutku olarak aileyi büyüyen bir koleksiyona taşıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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