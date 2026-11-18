Uyanıksınız Ama Kıpırdayamıyorsunuz! Halk Arasında Karabasan Denen Uyku Felcinin Bilimsel Açıklaması
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Gece gözlerinizi açıyorsunuz, oda tanıdık ama ne kolunuzu oynatabiliyorsunuz ne de sesinizi çıkarabiliyorsunuz. Üstüne bir de göğsünüzde ağırlık, odada biri varmış gibi bir his... Halk arasında karabasan denen bu deneyimin bilimde gayet net bir karşılığı var. Buyurun, beraber bakalım! 👇
1. Karabasanın Tıptaki Adı: Uyku Felci
2. Beyin Uyanıyor, Kaslar Hâlâ Uykuda
3. Sandığınızdan Çok Daha Yaygın
4. Peki 'Karabasan' Adı Nereden Geliyor?
5. Tetikleyenler Neler, Ne Yapmalı?
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