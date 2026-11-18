Rüyaların en canlı görüldüğü REM evresinde beyin, solunum ve göz kasları dışındaki kasları geçici olarak gevşetir. Buna REM atonisi deniyor. REM dönemleri gece boyunca yaklaşık 90 dakikada bir gelir ve sabaha doğru uzar. Rüyada koşarken yatakta da koşmamamızı sağlayan şey bu mekanizma. Uyku felcinde bilinç uyanıklığa dönüyor ama atoni bir süre daha devam ediyor. Göğüste baskı ya da odada biri varmış hissi de rüya imgelerinin uyanıklığa taşmasıyla, yani uyku sınırındaki halüsinasyonlarla açıklanıyor.