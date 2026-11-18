Sen Duygusal Olarak Tükenmiş Biri misin?
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Bazen insan uyumakla geçmeyen bir yorgunluk taşır. Sabah yataktan kalkmak zor gelir, eskiden heyecanla yaptığın şeyler artık sana hiçbir şey hissettirmez. İnsanlarla konuşmak, mesajlara cevap vermek, plan yapmak hatta mutlu görünmek bile enerji ister. Üstelik dışarıdan bakıldığında her şey yolundaymış gibi görünür. İşine gidiyor, sorumluluklarını yerine getiriyor, gülüyor ve hayatına devam ediyorsundur. Ama içten içe bir şeylerin eksildiğini hissedersin.
Peki sen gerçekten dinlenmeye mi ihtiyaç duyuyorsun, yoksa uzun zamandır fark etmediğin bir duygusal yük mü taşıyorsun?
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Sabah uyandığında ilk hissettiğin şey genellikle ne oluyor?
4. Eskiden seni çok mutlu eden bir şey artık aynı heyecanı vermediğinde ne yaparsın?
5. Bir arkadaşın seni dışarı çıkmaya davet ettiğinde nasıl hissedersin?
6. Birisi sana "Nasılsın?" diye sorduğunda ne cevap verirsin?
7. Son zamanlarda ağladığında ya da üzüldüğünde nasıl tepki veriyorsun?
8. Yapman gereken işler biriktiğinde ne yaparsın?
9. İnsanların senden bir şey istemesi sana ne hissettiriyor?
10. Kendinle baş başa kaldığında zihninde neler oluyor?
Duygusal Olarak Dengelisin: Kendinle Bağını Kaybetmemişsin!
Sessizce Yoruluyorsun: Her Şeye Yetişirken Kendini İhmal Ediyorsun!
Duygusal Alarm Veriyorsun: İçinde Birikenler Artık Kendini Gösteriyor!
İçten İçe Tükenmiş Hissediyorsun: Kendine Dönmenin Zamanı Gelmiş Olabilir!
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