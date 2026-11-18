Bu sonuçta kendinden bir parça buluyorsan, uzun zamandır yalnızca fiziksel değil, duygusal olarak da yoruluyor olabilirsin. Eskiden seni heyecanlandıran şeylere karşı ilgisizleşmiş, insanlarla arana mesafe koymuş veya geleceği düşünmekten bile kaçınmaya başlamış olabilirsin. Belki de en çok zoruna giden şey, ne hissettiğini anlatamamak. Çünkü bazen o kadar uzun süre susarsın ki bir noktadan sonra anlatacak kelimeleri de bulamazsın. 'İyiyim' demek kolaylaşır ama gerçekten iyi olup olmadığını anlamak giderek zorlaşır. Bir başka ihtimal de kendini uzun zamandır otomatik pilotta yaşıyor gibi hissetmen. Sabah kalkıyor, yapılması gerekenleri yapıyor, insanlarla konuşuyor ve günün bitmesini bekliyorsun. Ama bütün bunların içinde kendine ait bir heyecan bulmakta zorlanıyorsun. Belki de çevrendekiler senin ne kadar yorulduğunu fark etmiyor; çünkü sen de bunu göstermemeyi öğrenmişsin. Fakat unutma: Bir insanın hayatına devam ediyor olması, iyi olduğu anlamına gelmez. Gülümsemek, sorumluluklarını yerine getirmek ve başkalarına destek olmak, kendi içinde zorlanmadığının kanıtı değildir. Şimdi kendine biraz dürüst olma zamanı. Gerçekten dinlenmeye mi ihtiyacın var, yoksa seni tüketen bir yaşam biçiminin içinde kalmaya mı devam ediyorsun? Neleri sırf alıştığın için sürdürüyor, hangi insanlara sırf onları kaybetmemek için kendinden vazgeçerek yetişiyorsun? Bu soruların cevaplarını hemen bulmak zorunda değilsin. Küçük adımlarla başlamak, güvendiğin biriyle konuşmak ve bir uzmandan destek almak iyi gelebilir. Özellikle bu hisler uzun süredir devam ediyor, günlük yaşamını etkiliyor veya umutsuzluk giderek artıyorsa profesyonel destek almayı erteleme. Sen yalnızca başkalarının hayatında bir şeyleri yoluna koymak için yaşamıyorsun. Kendi hayatının içinde yeniden yer kaplamayı da hak ediyorsun.