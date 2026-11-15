Kafanı Karıştıran Sorunun Cevabı Ne?
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Bazen hayatında her şey yolunda gibi görünür ama zihninin bir köşesinde sürekli aynı soru dönüp durur. Bir türlü karar veremediğin bir ilişki, geleceğinle ilgili belirsizlikler, kendin hakkında anlamlandıramadığın duygular ya da geçmişte yaşadığın ve hâlâ aklından çıkaramadığın bir olay... Belki de ihtiyacın olan şey yeni bir başlangıç değil, uzun zamandır kendine sormaktan kaçındığın sorunun cevabıdır.
Belki de aradığın cevap sandığından çok daha yakındır!
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Son zamanlarda uyumadan önce en çok neyi düşünüyorsun?
4. Telefonuna bir bildirim geldiğinde en çok hangi mesajı görmek istersin?
5. Hayatında şu an değiştirebilme şansın olan tek bir şey olsa neyi seçerdin?
6. Bir arkadaşın sana hiçbir yargılama olmadan tek bir tavsiye verecek olsa ne duymak isterdin?
7. En çok hangi düşünce seni yoruyor?
8. Önünde hiçbir engel olmadığını düşün. İlk ne yapmak isterdin?
9. İnsanlar sana en çok hangi konuda soru soruyor?
10. Hayatında en çok neyin eksikliğini hissediyorsun?
Gelecek kaygılarını bir kenara bırakıp kendi yolunu çizmelisin!
Belirsiz bir ilişkinin içinde kendini kaybetmiş olabilirsin!
Geçmişte kapanmamış bir defterin var!
Aslında kendini yeniden keşfetmeye ihtiyacın var!
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