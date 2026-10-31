Bilinçaltında Hangi Sorunla Savaşıyorsun? İç Dünyanın Derinliklerine İniyoruz!
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Bazen nedenini tam olarak anlayamadığın hâlde kendini yorgun, huzursuz ya da yetersiz hissediyor musun? Her şey yolunda görünürken bile içinde bir şeylerin eksik olduğunu düşünebilir, insanlarla ilişkilerinde aynı sorunları tekrar tekrar yaşayabilir veya en çok istediğin şeylerden bile kendini uzak tutabilirsin. Belki de seni zorlayan şey, yaşadıklarından çok, yaşadıklarının sende bıraktığı izlerdir. Çünkü insan bazen farkında olmadan geçmişte öğrendiği savunma mekanizmalarıyla yaşamaya devam eder.
Haydi sende bilinçaltının savaştığı sorunu öğren!
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Birinin sana karşı mesafeli davrandığını fark ettiğinde aklından ilk ne geçer?
3. Uzun zamandır istediğin bir fırsat tam önüne çıktığında seni en çok ne durdurabilir?
4. Bir tartışmanın ardından seni en çok hangi düşünce meşgul eder?
5. İnsanların seni gerçekten tanıması konusunda ne hissediyorsun?
6. Tek başına kaldığında zihnin en çok nereye gider?
7. Birisi seni eleştirdiğinde içinde ilk hangi duygu belirir?
8. Bir ilişkide kendini güvende hissetmeni en çok ne sağlar?
9. Bir hata yaptığında kendine nasıl davranırsın?
10. İç dünyanda değiştirmek istediğin bir şey seçmen gerekseydi hangisini seçerdin?
Bilinçaltında Terk Edilme ve Reddedilme Korkusuyla Savaşıyorsun
Bilinçaltında Kontrol Kaybı ve Belirsizlik Korkusuyla Savaşıyorsun
Bilinçaltında Değersizlik Hissi ve Yetersizlik Korkusuyla Savaşıyorsun
Bilinçaltında Duygusal Kaçınma ve Yakınlık Korkusuyla Savaşıyorsun
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