Bilinçaltında Hangi Sorunla Savaşıyorsun? İç Dünyanın Derinliklerine İniyoruz!

Dışarıdan bakıldığında başarılı, becerikli veya kendine güvenen biri gibi görünebilirsin. Ancak kendi içinde kendini sürekli değerlendiren, eksiklerini kolayca fark eden ve yaptıklarının yeterli olup olmadığını sorgulayan bir tarafın bulunabilir. Bir hedefe ulaştığında mutlu olsan bile bu duygu uzun sürmeyebilir; zihnin hemen sıradaki hedefe, daha iyi yapabileceğin bir ayrıntıya veya senden başarılı görünen insanlara yönelebilir. Başkalarından takdir görmek seni mutlu etse de bazen bu takdirin gerçek olduğuna inanmakta zorlanabilirsin. Hatta yaptığın bir iş beğenildiğinde bunu yeteneğine değil şansa bağlayabilir, küçük bir hata yaptığında ise bütün başarını sorgulayabilirsin. Böylece değerini yalnızca kim olduğun üzerinden değil, ne kadar başarılı olduğun ve başkalarının seni nasıl gördüğü üzerinden ölçmeye başlayabilirsin. Kendine yönelik bu yüksek beklentiler, hayatının pek çok alanında seni yoruyor olabilir. Bir işe başlamadan önce yeterince iyi olmadığını düşünmek, hata yapmamak için fırsatları ertelemek veya sürekli daha fazlasını yapman gerektiğine inanmak bu döngünün parçalarıdır. Belki de çevrendeki insanlara karşı anlayışlı davranırken kendine aynı hoşgörüyü gösteremiyorsun. Başkasının hatasını insani bir durum olarak değerlendirirken kendi hatanı kişisel bir başarısızlık gibi algılıyor olabilirsin. Dinlenirken suçluluk hissetmen veya başarılarını küçümsemen de bu yaklaşımın bir parçası olabilir. Ancak kendini yetersiz hissetmen, gerçekten yetersiz olduğun anlamına gelmez. Bazen zihnimizdeki eleştirel ses o kadar uzun süre bizimle kalır ki onu gerçeklerin kendisi sanmaya başlarız. Oysa insanın değeri, sürekli üretmesine, kusursuz kararlar vermesine veya herkesten daha iyi olmasına bağlı değildir. Bu döngüyü kırmanın ilk adımı, kendinle nasıl konuştuğunu fark etmektir. Bir hata yaptığında kendini aşağılamak yerine ne öğrendiğine odaklanabilir, başardığın şeyleri hemen küçümsemek yerine onların hakkını verebilirsin. Kendine gerçekçi hedefler koymak, başkalarının hayatlarını kendi hayatının ölçüsü hâline getirmemek ve dinlenmeye alan açmak da bu süreçte önemlidir. Her konuda en iyi olmak zorunda değilsin; bir şeyi öğrenirken zorlanabilir, bazen başarısız olabilir ve yine de kendine saygı duyabilirsin. Belki de uzun zamandır kendini kanıtlamaya çalışıyorsun çünkü ancak yeterince başarılı olduğunda değerli olacağına inanıyorsun. Oysa kendine değer vermek, bütün hedeflerine ulaştıktan sonra başlayacak bir süreç değil. Kendini geliştirmek isteyebilir, daha fazlasını başarabilir ve aynı zamanda bugünkü hâlinle de kendine şefkat gösterebilirsin.