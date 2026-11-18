Müzik dinlerken beynimizdeki ödül ve motivasyon bölgeleri harekete geçiyor. Sevdiğimiz bir şarkıyı dinlediğimizde mutlu olmamamızın nedeni bu. Beynimiz sevdiğimiz şarkıları dinlerken mutlu olduğu için tekrar dinlemek istiyoruz.

Bildiğimiz melodiler bize güven veriyor.

Beynimiz daha önce dinlediğimiz bir şarkıyı duyduğunda güvende hissediyor. Yani şarkının ritmini, nakaratını ve sözlerini bildiğimiz için dinlerken kendimizi güvende hissediyoruz. Bu güven hissini yaşamak için tekrar aynı şarkıları dinleyebiliyoruz.

Şarkılar bizim için daha öngörülebilir oluyor.

Şarkının nakaratında ne olacağını, melodisinin nasıl ilerleyeceğini bildiğimiz için şarkı öngörülebilir oluyor. Özellikle sevdiğimiz kısmın ne zaman geleceğini bilmemiz şarkıyı tekrar dinlememizi etkiliyor.