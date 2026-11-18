Aynı Şarkıyı Birkaç Kere Dinlemek İstememizin Nedeni Ne?
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Bir şarkıyı beğendikten sonra sen de sürekli dinlemek isteyenlerden misin? Dinliyorsun, bir daha başa alıp dinliyorsun ve yine bir daha dinliyorsun. Aslında bunu yaşayan tek sen değilsin. Şarkıları böyle birkaç kere dinlememizin nedeni ne peki?
Beynimiz sevdiğimiz bir şarkıyı dinlerken mutlu oluyor.
Şarkıyı bilsek de her dinlemede yeni şeyler keşfedebiliyoruz.
Bazı şarkılar anılarımızı canlandırıyor.
Ruh halimizi düzenlemek için de aynı şarkıyı dinleyebiliyoruz.
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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