Moda dediğimiz şey, bir sezon herkesin üzerinde gördüğümüz parçayı ertesi sezon dolabın en dibine gönderebiliyor. O zamanlar 'bu olmadan olmaz' diyerek peşinden koştuğumuz, vitrinlerde ve sokaklarda her yerde karşımıza çıkan birçok tasarım bugün eski fotoğraflara bakarken bizi hem güldürüyor hem de hafifçe utandırıyor.

Yırtık kotlardan oyuncak bebek kirpiklerine, kürklü makosenlerden zincir chokerlara kadar bir dönem hepimizin yağdığı, sonra da 'iyi ki geçmiş' dediğimiz 14 akımı bir araya getirdik. Kimi çok rahatsızdı, kimi çok çabuk kirleniyordu, kimi de sadece bir sezonluk heyecandı.

Hangisini sen de giymiştin, hatırlayınca bakalım gülecek misin? 😎