Hepimizin Yaptığı Ama "Modası İyi ki Geçmiş" Dediğimiz 14 Tasarım
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Moda dediğimiz şey, bir sezon herkesin üzerinde gördüğümüz parçayı ertesi sezon dolabın en dibine gönderebiliyor. O zamanlar 'bu olmadan olmaz' diyerek peşinden koştuğumuz, vitrinlerde ve sokaklarda her yerde karşımıza çıkan birçok tasarım bugün eski fotoğraflara bakarken bizi hem güldürüyor hem de hafifçe utandırıyor.
Yırtık kotlardan oyuncak bebek kirpiklerine, kürklü makosenlerden zincir chokerlara kadar bir dönem hepimizin yağdığı, sonra da 'iyi ki geçmiş' dediğimiz 14 akımı bir araya getirdik. Kimi çok rahatsızdı, kimi çok çabuk kirleniyordu, kimi de sadece bir sezonluk heyecandı.
Hangisini sen de giymiştin, hatırlayınca bakalım gülecek misin? 😎
1. Yırtık Kot Pantolonlar
2. Oyuncak Bebek Kirpikleri
3. Kalın Kaşlar
4. Büyük Şapkalar
5. Pileli Etekler
6. Örgü Çizmeler
7. Fırfırlı Etekler ve Elbiseler
8. Pijama Takımları
9. Bandaj Elbiseler
10. Alt Kısmı Etekli Montlar
11. Açık Bilekler
12. Kürklü Makosen Ayakkabılar
13. Choker Kolyeler
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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