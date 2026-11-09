Cehennem Tavuğuyla Tanışın: Bilinen İlk Meyveci Dinozor!

Türü Stony Brook Üniversitesi, Kanada'daki Royal Ontario Müzesi (ROM) ve Kuzey Dakota Jeoloji Araştırmaları'ndan paleontologlar tanımladı. Ekip, ABD'deki Hell Creek Formasyonu'nda bulunan beş fosil örneğini inceledi. Dinozor adını da bu bölgeden aldı. Örnekler arasında neredeyse eksiksiz bir kafatası ve kısmi bir iskelet var.

Infernogallus, caenagnathidler denen dişsiz ve tüylü dinozor grubuna ait. Yaklaşık 12 kilogram ağırlığındaydı ve yetişkinken bile grubunun en küçük üyelerinden biriydi. Yaklaşık 68-66 milyon yıl önce yaşadı.