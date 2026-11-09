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Cehennem Tavuğuyla Tanışın: Bilinen İlk Meyveci Dinozor!

Cehennem Tavuğuyla Tanışın: Bilinen İlk Meyveci Dinozor!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
09.11.2026 - 11:01
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T. rex ve Triceratops'la aynı dönemde yaşayan yeni bir dinozor türü, beslenme biçimiyle bilim insanlarını şaşırttı.

Adı Latincede 'cehennem tavuğu' anlamına gelen Infernogallus jamesi, hindi büyüklüğünde, dişsiz ve tüylü bir dinozordu. Nature Communications'ta yayımlanan araştırmaya göre, meyveyle beslenen ilk dinozor olabilir.

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Adını Hell Creek'ten aldı

Adını Hell Creek'ten aldı

Türü Stony Brook Üniversitesi, Kanada'daki Royal Ontario Müzesi (ROM) ve Kuzey Dakota Jeoloji Araştırmaları'ndan paleontologlar tanımladı. Ekip, ABD'deki Hell Creek Formasyonu'nda bulunan beş fosil örneğini inceledi. Dinozor adını da bu bölgeden aldı. Örnekler arasında neredeyse eksiksiz bir kafatası ve kısmi bir iskelet var.

Infernogallus, caenagnathidler denen dişsiz ve tüylü dinozor grubuna ait. Yaklaşık 12 kilogram ağırlığındaydı ve yetişkinken bile grubunun en küçük üyelerinden biriydi. Yaklaşık 68-66 milyon yıl önce yaşadı.

Çenesi insan gibi ileri geri hareket ediyordu

Çenesi insan gibi ileri geri hareket ediyordu

Araştırmacılar BT taramalarıyla kafatasını yeniden oluşturdu. Çiğneme kaslarının yukarıdan aşağıya değil, önden arkaya doğru konumlandığını gördüler. Bu da gagasının T. rex'teki gibi dikey bir ısırık yerine, insanlarda olduğu gibi ileri geri kayarak çiğnediği anlamına geliyor.

Bu kas yapısı hayvanlar âleminde nadir. ROM'a göre bugün böyle çiğneme yapan canlılar arasında insanlar gibi memeliler ve meyveyle beslenen bazı papağanlar var. Infernogallus'un dişleri yoktu. Damağındaki girintili çıkıntılı kemik yüzeyler, araştırmacıların deyimiyle bir 'havan ve tokmak' gibi yumuşak yiyecekleri ezebiliyordu.

ROM'dan araştırmanın yazarlarından Thomas Dudgeon, 'Hayvanların meyveyle beslenmeye özelleşmesi oldukça nadirdir. Bu olduğunda da dikkat çekici uyum özellikleri ortaya çıkar' dedi.

Muhtemel menü: Kiraz ve şeftali gibi çekirdekli meyveler

Muhtemel menü: Kiraz ve şeftali gibi çekirdekli meyveler

Gaganın ısırma gücü benzer hayvanlara göre çok zayıftı, yani sert kabuklu yemişleri ya da tohumları kıramıyordu. Bitki liflerini öğütecek dişleri de yoktu. En eksiksiz örneğin midesinde, bitki yiyen hayvanların sindirime yardımcı olmak için yuttuğu taşlara da rastlanmadı.

Bu ipuçlarına dayanarak araştırmacılar, Infernogallus'un ortasında tek bir büyük çekirdek bulunan, etli meyvelerle beslendiğini düşünüyor. Bugün kiraz ve şeftali bu tür meyvelere örnek. Ekibe göre caenagnathidlerin meyveyi çiğnemeye uygun özellikleri, çiçekli bitkilerin meyveleri büyüyüp yaygınlaştıkça gelişti. Grubun kökeni yaklaşık 107-118 milyon yıl öncesine dayanıyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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