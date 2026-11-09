Cehennem Tavuğuyla Tanışın: Bilinen İlk Meyveci Dinozor!
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T. rex ve Triceratops'la aynı dönemde yaşayan yeni bir dinozor türü, beslenme biçimiyle bilim insanlarını şaşırttı.
Adı Latincede 'cehennem tavuğu' anlamına gelen Infernogallus jamesi, hindi büyüklüğünde, dişsiz ve tüylü bir dinozordu. Nature Communications'ta yayımlanan araştırmaya göre, meyveyle beslenen ilk dinozor olabilir.
Adını Hell Creek'ten aldı
Çenesi insan gibi ileri geri hareket ediyordu
Muhtemel menü: Kiraz ve şeftali gibi çekirdekli meyveler
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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