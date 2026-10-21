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Meksika Sınırında Kameraya Yakalanan Beyaz Yaratık: Maussan "Başka Boyuttan Gelmiş Olabilir" Dedi

Meksika Sınırında Kameraya Yakalanan Beyaz Yaratık: Maussan "Başka Boyuttan Gelmiş Olabilir" Dedi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.10.2026 - 12:20 Son Güncelleme: 21.10.2026 - 12:45
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Meksika'nın Chihuahua eyaletinde, ABD sınırına yakın Valle de Juárez bölgesinde kamera tuzağına yansıyan beyaz, uzun kuyruklu bir yaratık gündem oldu. Ufolog Jaime Maussan, tavuk, horoz ve tavşanları öldürdüğünü öne sürdüğü varlığın 'başka bir boyuttan gelen bir zeka' olabileceğini söyledi; Juárez Sivil Savunması ise bölgeden böyle bir ihbar almadığını açıkladı.

Kaynak: Daily Mail

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Kamera tuzağına yansıyan beyaz, uzun kuyruklu yaratık, duvara tırmanırken görüntülendi.

Kamera tuzağına yansıyan beyaz, uzun kuyruklu yaratık, duvara tırmanırken görüntülendi.

Río Bravo kıyısındaki çiftlik köylerinden oluşan Valle de Juárez'de, Maussan'a göre tavuk, horoz ve tavşanları tek tek kaçıran bir varlık dolaşıyor. Bölgeye kamera yerleştiren ekip, iri uzuvlu ve uzun kuyruklu beyaz bir hayvanın fotoğraflarını yayımladı. Araştırmacılar, görüntülerdeki canlının Chihuahua'da yaşayan bir kemirgen, rakun, sıçan ya da tavşana benzemediğini savundu.

Maussan, vakayı araştırmaya başlamasının nedenini adı verilmeyen bir çocuğun anlatımına bağlıyor: Çocuk, yaratığın bir tavuğu başından yakalayıp yakındaki bir ağaca çıktığını görmüş. Maussan'ın tarifine göre varlık çevik, zeki, iki ayak üzerinde yürüyebilen ve biraz insana benzeyen bir yapıda. Ancak kameralar hayvanı hiçbir karede iki ayak üzerinde yakalamadı. Hayvan uzmanlarının ise canlının 'mutasyona uğruyor' olabileceğini söylediği aktarılıyor.

Maussan, Meksika medyasına verdiği demeçte şu soruları sordu: 'Neden orada ortaya çıktı? Bir gizem. Boyutlar arası varlıklar mı? Başka varlıklarla birlikte gelen varlıklar mı? Gemilerle mi geldiler?'

Dört kişilik araştırma ekibi, yaratığın boyunu duvardaki tuğlalara bakarak hesapladı.

Dört kişilik araştırma ekibi, yaratığın boyunu duvardaki tuğlalara bakarak hesapladı.

17 Ekim Cumartesi günü Meksika'da düzenlenen basın toplantısında, Maussan'la çalışan dört araştırma asistanı görüntüleri tanıttı. Ekibe göre hayvan, büyük tuğlalardan örülü bir duvara tırmanırken tuğlalarla kıyaslandığında baştan kuyruk ucuna yaklaşık 1,8 metre (6 feet) uzunluğunda; yaklaşık 90 santimetrelik (3 feet) kuyruğu da bunun içinde.

Tercer Milenio muhabiri Eduardo Gamaliel, ekibin pati izlerini rakun, opossum ve sıçanlarla karşılaştırdığını, hiçbirine uymadığını söyledi. Boyut farklarına dikkat çeken ekip, bölgede birden fazla bireyin bulunabileceğini de dışlamadı. Halktan yaratığa yaklaşmamaları ve görüntüleri yetkililere iletmeleri istendi.

Maussan ayrıca bazı sakinlerin korkudan evlerini terk ettiğini öne sürdü, ancak yetkililer bu iddiayı doğrulamış değil.

Maussan'ın geçmişinde 2023'te Meksika Kongresi'ne getirdiği "uzaylı mumyaları" da var.

Maussan'ın geçmişinde 2023'te Meksika Kongresi'ne getirdiği "uzaylı mumyaları" da var.

Maussan, UFO konusunu otuz yılı aşkın süredir işliyor; Tercer Milenio programını sunuyor ve bir milyonu aşkın abonesi olan bir YouTube kanalı yönetiyor. Ancak sicili tartışmalı: 2023'te Peru'da bulunduğunu söylediği iki 'insan dışı' mumyayı Meksika Kongresi'ne getirip uzaylı yaşamının kanıtı diye sundu. Adli uzmanlar, bu mumyaların hayvan ve insan kemiklerinin yapıştırıcı ve kâğıtla birleştirilmesiyle yapılmış bebekler olduğu sonucuna vardı.

Benzer bir örnek Metepec'te yaşandı. Maussan'ın 2007'de araştırdığı ve Meksika'nın başkenti yakınlarında bir çiftçinin fare kapanında bulduğu iddia edilen 'El Ser de Metepec', sonradan yerel bir taksidermistin değiştirdiği sincap maymunu çıktı. ABD hükümeti de bugüne kadar UFO ya da uzaylı yaşamını kanıtlayan hiçbir fiziksel kanıt ele geçirilmediğini belirtiyor.

Maussan, yaratığı Metepec Varlığı'nın yetişkin hâli olarak tanımlıyor.

Maussan, yaratığı Metepec Varlığı'nın yetişkin hâli olarak tanımlıyor.

Maussan, 12 Ekim'de NetNoticias.Mx'e verdiği röportajda yaratığı 'bir avcı' olarak niteledi: 'Uzaylı olduğunu söylemiyorum ama korkutucu bir şey. Zekâsı ve çevikliği gerçekten ürkütücü. İnsanlara saldırdığına inanmıyorum ama Juárez Vadisi'nde yaşayanların çıkarlarını etkiliyor.'

Ufolog, bu varlığı Metepec'teki tüysüz, uzaylıyı andıran yaratığın yetişkini olarak görüyor. Fotoğraftaki hayvanın uzaylı olmayabileceğini, ancak dünyamızla aynı alanı paylaşan, başka bir boyuttan geçen bir tür zekâ olabileceğini de ekledi. Görselde, olayın ardından 'El Ser de Valle de Juárez' adı verilen yaratığın bir sanatçı çizimi yer alıyor.

Juárez Sivil Savunması ile Teksas polisi, bölgeden tek bir ihbar bile almadıklarını söylüyor.

Juárez Sivil Savunması ile Teksas polisi, bölgeden tek bir ihbar bile almadıklarını söylüyor.

Juárez Belediyesi Sivil Savunma Müdürü Sergio Rodríguez, yaratığın varlığını doğrulayacak resmi bir ihbar ya da kanıt bulunmadığını belirtti. Bölgedeki son müdahalelerin yalnızca yağmurun yol açtığı hasarlarla ilgili olduğunu da ekledi. Sınırın Teksas yakasında El Paso Times'a konuşan polis, Maussan'ın 5 Ekim'de ilk iddiaları ortaya atmasından bu yana garip bir karşılaşma ya da çiftlik hayvanı ölümü bildirilmediğini söyledi. El Paso İlçe Şerif Ofisi sözcüsü Priscilla I. Contreras da Peter J. Herrera Karakolu'na benzer bir ihbar ulaşmadığını açıkladı.

Maussan ise bölgede veri toplamayı sürdüreceğini, kamera ve tuzak kuracağını söyledi; sonuçların ulusal ve uluslararası yankı uyandırabileceğini öne sürdü.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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