Meksika Sınırında Kameraya Yakalanan Beyaz Yaratık: Maussan "Başka Boyuttan Gelmiş Olabilir" Dedi

Río Bravo kıyısındaki çiftlik köylerinden oluşan Valle de Juárez'de, Maussan'a göre tavuk, horoz ve tavşanları tek tek kaçıran bir varlık dolaşıyor. Bölgeye kamera yerleştiren ekip, iri uzuvlu ve uzun kuyruklu beyaz bir hayvanın fotoğraflarını yayımladı. Araştırmacılar, görüntülerdeki canlının Chihuahua'da yaşayan bir kemirgen, rakun, sıçan ya da tavşana benzemediğini savundu.

Maussan, vakayı araştırmaya başlamasının nedenini adı verilmeyen bir çocuğun anlatımına bağlıyor: Çocuk, yaratığın bir tavuğu başından yakalayıp yakındaki bir ağaca çıktığını görmüş. Maussan'ın tarifine göre varlık çevik, zeki, iki ayak üzerinde yürüyebilen ve biraz insana benzeyen bir yapıda. Ancak kameralar hayvanı hiçbir karede iki ayak üzerinde yakalamadı. Hayvan uzmanlarının ise canlının 'mutasyona uğruyor' olabileceğini söylediği aktarılıyor.

Maussan, Meksika medyasına verdiği demeçte şu soruları sordu: 'Neden orada ortaya çıktı? Bir gizem. Boyutlar arası varlıklar mı? Başka varlıklarla birlikte gelen varlıklar mı? Gemilerle mi geldiler?'