Meksika Sınırında Kameraya Yakalanan Beyaz Yaratık: Maussan "Başka Boyuttan Gelmiş Olabilir" Dedi
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Meksika'nın Chihuahua eyaletinde, ABD sınırına yakın Valle de Juárez bölgesinde kamera tuzağına yansıyan beyaz, uzun kuyruklu bir yaratık gündem oldu. Ufolog Jaime Maussan, tavuk, horoz ve tavşanları öldürdüğünü öne sürdüğü varlığın 'başka bir boyuttan gelen bir zeka' olabileceğini söyledi; Juárez Sivil Savunması ise bölgeden böyle bir ihbar almadığını açıkladı.
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Kamera tuzağına yansıyan beyaz, uzun kuyruklu yaratık, duvara tırmanırken görüntülendi.
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Dört kişilik araştırma ekibi, yaratığın boyunu duvardaki tuğlalara bakarak hesapladı.
Maussan'ın geçmişinde 2023'te Meksika Kongresi'ne getirdiği "uzaylı mumyaları" da var.
Maussan, yaratığı Metepec Varlığı'nın yetişkin hâli olarak tanımlıyor.
Juárez Sivil Savunması ile Teksas polisi, bölgeden tek bir ihbar bile almadıklarını söylüyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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