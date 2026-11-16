Amsterdam’daki Evlerin Tepesinde Neden Kanca Var?
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Amsterdam'daki kanal evlerinin üst kısmında, çatı hattından dışarı uzanan bir kanca ya da kiriş göze çarpıyor. Hollandacada hijsbalk denen bu kirişlerin görevi mobilya, tahıl çuvalı ve fıçı gibi ağır yükleri pencereden içeri çekmek. Evler uzun, dar ve birbirine bitişik yapıldığı için eşyaları merdivenden taşımak mümkün olmuyordu. Kancalar bugün de yerinde duruyor ama artık nadiren kullanılıyor.
Evler dar ve merdivenler dik olduğu için yükler pencereden çıkıyordu
Evler hem ev hem küçük depo olarak kullanılıyordu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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