Amsterdam'da arsa pahalıydı ve 17. yüzyıldan kalma imar kuralları evlerin uzun, dar ve birbirine yakın yapılmasına yol açtı. Bu evlerde iç merdivenler dik ve çok dardı. Kanepe ya da dolap gibi büyük eşyalar kat kat taşınamıyordu.

Çözüm eşyaları dışarıdan kaldırmaktı. Kancaya bağlı makara ve sağlam bir halatla yükler sokak seviyesinden pencereye çekiliyordu. Tekneler de malı kanaldan doğrudan boşaltabiliyordu.