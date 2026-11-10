İki Ülke Arasına Köprü Yaptılar: Hesap Hatası Sonradan Ortaya Çıktı

Sorunun kaynağı, iki ülkenin yükseklik hesaplarında farklı deniz seviyelerini baz alması. Almanya yüksekliği Kuzey Denizi'nin ortalama seviyesine göre hesaplıyor. İsviçre ise Akdeniz'i temel alıyor. Bu nedenle iki ülkenin ölçümleri arasında 27 santimetrelik bir fark bulunuyor.

Mühendisler bu farkı biliyordu. Ancak yaklaşık 12 yıl önce hazırlanan projede fark yanlış yorumlandı ve düzeltme ters tarafa yapıldı. Böylece iki taraf arasındaki fark kapanacağına büyüdü.