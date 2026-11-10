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İki Ülke Arasına Köprü Yaptılar: Hesap Hatası Sonradan Ortaya Çıktı

İki Ülke Arasına Köprü Yaptılar: Hesap Hatası Sonradan Ortaya Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.11.2026 - 15:32
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İsviçre ile Almanya, Ren Nehri üzerinde iki ülkenin Laufenburg kasabalarını birbirine bağlayacak yeni bir köprü inşa etmeye karar verdi. Köprünün İsviçre tarafı İsviçre'den, Alman tarafındaki bağlantı yolu ise Almanya'dan inşa ediliyordu. İnşaat ilerlerken iki tarafın yüksekliklerinin birbirini tutmadığı ortaya çıktı.

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İki ülke farklı deniz seviyesini baz alıyor

İki ülke farklı deniz seviyesini baz alıyor

Sorunun kaynağı, iki ülkenin yükseklik hesaplarında farklı deniz seviyelerini baz alması. Almanya yüksekliği Kuzey Denizi'nin ortalama seviyesine göre hesaplıyor. İsviçre ise Akdeniz'i temel alıyor. Bu nedenle iki ülkenin ölçümleri arasında 27 santimetrelik bir fark bulunuyor.

Mühendisler bu farkı biliyordu. Ancak yaklaşık 12 yıl önce hazırlanan projede fark yanlış yorumlandı ve düzeltme ters tarafa yapıldı. Böylece iki taraf arasındaki fark kapanacağına büyüdü.

Hata fark edildi ve düzeltildi

Hata fark edildi ve düzeltildi

Hata, şantiyede yapılan rutin bir yükseklik kontrolü sırasında fark edildi. Aargau Kantonu'nun açıklamasına göre sorun, Alman tarafındaki yolun yüksekliği ayarlanarak çözülecekti.

Yetkililer, düzeltmenin inşaat takvimini ve köprünün açılış tarihini etkilemeyeceğini açıkladı. Hatanın işi yaptıran tarafa ek bir maliyet de çıkarmayacağı belirtildi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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