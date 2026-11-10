İki Ülke Arasına Köprü Yaptılar: Hesap Hatası Sonradan Ortaya Çıktı
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İsviçre ile Almanya, Ren Nehri üzerinde iki ülkenin Laufenburg kasabalarını birbirine bağlayacak yeni bir köprü inşa etmeye karar verdi. Köprünün İsviçre tarafı İsviçre'den, Alman tarafındaki bağlantı yolu ise Almanya'dan inşa ediliyordu. İnşaat ilerlerken iki tarafın yüksekliklerinin birbirini tutmadığı ortaya çıktı.
İki ülke farklı deniz seviyesini baz alıyor
Hata fark edildi ve düzeltildi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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