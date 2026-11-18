52 yaşındaki ameliyatsız yüz estetiği hekimi Dr. Vibha Gambhir, her sabah güneş kremi, her akşam retinoid kullanıyor. Bu iki adımı 20 yılı aşkın süredir hiç atlamadan uyguladığını söylüyor.

Güney Asyalı bir kadın olarak cildinin önce lekelerle yaşlandığını erken öğrendiğini anlatan Gambhir, güneşin cildinde çizgiden çok koyu lekeler olarak iz bıraktığını belirtiyor. Bu lekeleri gidermenin önlemekten çok daha zor olduğunu, bu yüzden kışın da güneş kremini bırakmadığını söylüyor.