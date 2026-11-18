50'li Yaşlarındaki 7 Kadın Yıllardır Vazgeçmedikleri Güzellik Sırlarını Paylaştı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
50'li yaşlara gelen birçok kadın, cildine ve saçına neyin iyi geldiğini yıllar içinde deneyerek öğrendi.
ABD'li HuffPost, 50'li yaşlarındaki yedi kadına en çok güvendikleri güzellik yöntemlerini sordu. Doktorlardan makyaj sanatçısına, cilt bakım markası kurucularından motivasyon konuşmacısına kadar farklı isimlerin önerileri saç yıkamadan güneş korumasına kadar uzanıyor.
Saçı elma sirkesiyle yıkamak
Pudra allık yerine likit allık kullanmak
Sabah güneş kremi, akşam retinoid
Cilt bakım ürünlerini dönüştürmeli kullanmak
Cildi soğuk suyla uyandırmak
Seyrelen saç çizgisine minoksidil
Yağlara ve serumlara yatırım yapmak
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın