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Estetik ve Cilt Uzmanlarının Kendine Asla Yaptırmayacağı 15 İşlem: Zirvede Yanak Yağı Aldırmak Var

Estetik ve Cilt Uzmanlarının Kendine Asla Yaptırmayacağı 15 İşlem: Zirvede Yanak Yağı Aldırmak Var

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.11.2026 - 14:33 Son Güncelleme: 09.11.2026 - 14:34
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Botokstan yanak yağı aldırmaya, diş kaplamasından fox eye modasına kadar gençlik vaat eden birçok işlem, uzmanlara göre tam tersi etki yaparak yaşlanmayı hızlandırabiliyor. Klinik yüz bakımı uzmanı Smita Ahluwalia, cilt uzmanı Joanne Evans ve diş cerrahı Dr. Arti Singh, kendileri için asla düşünmeyecekleri 15 işlemi sıraladı. Listenin en çok 'kaçınılan' kalemi yanak yağı aldırma ameliyatı oldu.

Kaynak: Daily Mail

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Yanak yağı aldırmak, uzmanların listesinde en çok kaçınılan ameliyat oldu.

Yanak yağı aldırmak, uzmanların listesinde en çok kaçınılan ameliyat oldu.

Yanağın içindeki yağ dokusunun küçük bir kesiyle alındığı buccal fat ameliyatı, Hollywood çevrelerinde popüler. Klinik yüz bakımı uzmanı Smita Ahluwalia ise bu işlemden uzak duranların başında geliyor: 'Yaş aldıkça yüzümüzden zaten hacim ve yağ kaybediyoruz, bu da bizi daha çökük ve yaşlı gösteriyor. Neden bu süreci hızlandırmak isteyeyim?' Ahluwalia'ya göre dolgun yanaklar genç görünmeye yardım ediyor, alınan yağ da geri gelmiyor. Uzman, ilerleyen yaşlarda pişman olmaktan çekindiğini ve yüzündeki doğal hacmi korumayı tercih ettiğini belirtti.

Diş cerrahı ve estetik uzmanı Dr. Arti Singh de aynı görüşte. Erken yaşta alınan yanak yağının, ilerleyen yıllarda yüzü olduğundan yaşlı gösterebileceğini söyleyen Singh, ameliyatın yüz siniri dallarına ve çene tükürük bezinin kanalına çok yakın bir bölgede yapıldığını hatırlattı. Sinirde güçsüzlük, felç ya da kanal yaralanması riski var.

Singh'in listesinde çene ve yanağa müdahale eden iki işlem daha yer alıyor. Güney Kore'de yaygın olan V-line yani çene traşlama ameliyatı, kare bir yüzü dar ve sivri bir V şekline çeviriyor. Alt çenedeki sinirler zarar görürse alt dudakta, çenede ve dişlerde karıncalanma ya da kalıcı his değişikliği yaşanabiliyor. Çene kırığı riski var, yumuşak doku eskisi gibi desteklenmediği için çene ve boyun çevresinde sarkma da görülebiliyor. Yanaklara içeriden kesi atılarak yapay gamze açılan dimpleplasti ise sonucu öngörülemeyen bir işlem. Gamzeler eşit çıkmayabiliyor, yanlış yerde ya da fazla derin kalabiliyor, bazı hastalarda dinlenme halinde bile görünen kalıcı bir çukura dönüşüyor.

Botoksa mesafeli duran Ahluwalia, yüzdeki doğal hareketin kaybından çekiniyor.

Botoksa mesafeli duran Ahluwalia, yüzdeki doğal hareketin kaybından çekiniyor.

Listenin en bilinen işlemlerinden biri olsa da Ahluwalia botoksu düşünmüyor bile. Ona göre asıl sorun, yüzün doğal hareketini kaybetmesi. Bazı kişilerin ifade vermeye çalışırken alınları oynamadığı için burunlarını kırıştırdığını gördüğünü anlatıyor.

Daha hafif etkili 'baby botoks' seçeneğini de bilen uzman, bir sorun çözülünce başka bir sorunun öne çıkacağını düşünüyor: 'Alnımdaki çizgileri düzelttirsem, büyük ihtimalle çene hattımdaki sarkmayı daha çok fark etmeye başlarım. Bu nerede bitecek?' Ahluwalia sözlerini 'Vücuduma yapay bir şey koymak istemiyorum' diyerek tamamladı.

Dudak dolgusu ve genel dolgu uygulamalarını Ahluwalia "şişkin ve yapay" görünüm yüzünden reddediyor.

Dudak dolgusu ve genel dolgu uygulamalarını Ahluwalia "şişkin ve yapay" görünüm yüzünden reddediyor.

'Hepimiz daha dolgun dudaklar isteriz, özellikle yaşla birlikte hacim ve belirginliği kaybederken. Ama ben kendim dudak dolgusu yaptırmazdım.' Bunu söyleyen Ahluwalia, aşırı doldurulmuş ve yapay duran pek çok dudak gördüğünü belirtti. Bazı uzmanların çok doğal sonuçlar aldığını kabul ediyor, ancak dolgu yapıldığının apaçık belli olduğu örneklerin de az olmadığını ekliyor.

Estetik kaygının ötesinde, dolgunun yer değiştirmesi, topaklanma ve asimetri gibi riskler de listede. Ahluwalia'nın aktardığına göre nadir durumlarda dolgu bir damarı tıkayıp doku hasarına yol açabiliyor.

Aynı uzman yüzün geneline uygulanan dolgulara da mesafeli. Çok sayıda 'şişkin ve aşırı dolu' yüz gördüğünü söyleyen Ahluwalia, bir bölgeye dolgu yaptırınca başka bölgelerin de dikkat çekmeye başlayacağından endişe ediyor. Dolgunun kayabildiğini, topak yapabildiğini ve beklenenden çok daha uzun süre yüzde kalabildiğini vurgulayarak şunu ekledi: 'Yüzümün şeklini değiştirmek yerine cilt kalitemi iyileştirmeye ve doğal şekilde yaşlanmaya odaklanmayı tercih ederim.'

İp germe, dermaplaning, derin peeling, 24 ayar altın bakım ve yüze lazer epilasyon da listede.

İp germe, dermaplaning, derin peeling, 24 ayar altın bakım ve yüze lazer epilasyon da listede.

Cildin altına iplik yerleştirip yüzü yukarı çekme fikri Ahluwalia'ya hiç cazip gelmiyor. Sonuçların geçici olduğunu, kırışma, düzensizlik, enfeksiyon ve ipliklerin deri altında görünür hale gelmesi riski bulunduğunu söyleyen uzman, dokunun şeklinin bozulabileceğine de dikkat çekti. Yaşla birlikte cildin kolajen ve elastikiyet kaybettiğini hatırlatan Ahluwalia, cildi zorla yerine çekmek yerine cilt kalitesini iyileştirmeyi tercih ediyor.

Sosyal medyanın gözdesi dermaplaning de listede. Yüzdeki tüyleri ve ölü derileri alan işlem cildi pürüzsüz gösterse de Ahluwalia'ya göre ince yüz tüyleri boşuna orada değil, bir ölçüde fiziksel koruma sağlıyor. Çok sert ya da sık yapılırsa cilt bariyerini bozup tahrişe yol açabiliyor. Cilt uzmanı ve Skin-Matters kurucusu Joanne Evans da yaşla birlikte zaten kaybettiğimiz bir şeyi neden kalıcı olarak almak isteyelim diye soruyor.

Ahluwalia kimyasal peelinge karşı değil, kendi kliniğinde düzenli kullanıyor. Çizgiyi derin peelinglerde çekiyor: İyileşme süresi uzun, cilde aşırı agresif. Koyu tenli olduğu için hiperpigmentasyon, iz kalması ve pigment kaybı riskinden özellikle çekindiğini söyleyen uzman, birkaç seanslık hafif peelingleri tercih ediyor. 24 ayar altın bakımı ise ona göre Instagram'da güzel görünen ama bilimsel dayanağı zayıf bir uygulama; altının kolajeni uyardığına ya da kırışıklığı azalttığına dair kanıt çok az. Yüze lazer epilasyon da özellikle ince tüylerde hormonal sorunu olanlarda tersine etki yapıp tüy çıkışını artırabiliyor.

Dr. Singh, "Turkey teeth" denen agresif diş kaplamasını geri dönüşü olmayan bir işlem olarak görüyor.

Dr. Singh, "Turkey teeth" denen agresif diş kaplamasını geri dönüşü olmayan bir işlem olarak görüyor.

Dr. Arti Singh'in tarifine göre 'Turkey teeth', çoğunlukla yurt dışında, kısa sürede ve düşük maliyetle yapılan, tüm dişleri kaplayan agresif diş çalışmalarına verilen ad. Parlak ve tek tip bir görüntü için sağlam dişler küçük kütüklere kadar eğeleniyor ve üzerine kuron geçiriliyor.

Singh bunun geri dönüşü olmayan bir süreç olduğunu vurguluyor. Dişin içindeki sinir zarar görebiliyor, bu da ağrıya, kanal tedavisine ya da dişin kaybına yol açabiliyor. Komplikasyonlar hasta ülkesine döndükten sonra ortaya çıkarsa kontrol ve takip hizmetine ulaşmak zorlaşıyor.

Diş cerrahı, çok daha ölçülü seçenekler olduğunu da hatırlattı. Beyazlatma, ortodonti ya da minimum hazırlıkla yapılan kaplama gibi yöntemler, doğal dişleri koruyarak çok iyi sonuç verebiliyor.

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Aşırı küçültülmüş burun yıllar içinde çökebilir: Singh ve Evans ekstrem rinoplastiye karşı.

Aşırı küçültülmüş burun yıllar içinde çökebilir: Singh ve Evans ekstrem rinoplastiye karşı.

Minik, kalkık ve çukur burun uzun yıllar bir güzellik ideali olarak görüldü. Singh'e göre revizyon rinoplasti için başvuran hastaların çoğunun ilk ameliyatı o döneme denk geliyor. Burun kıkırdağı, hava yolunu açık tutan iskelet işlevi görüyor. Fazlası alınırsa bu iskelet çöküyor: Nefes almak zorlaşıyor, burun sırtı 'eyer' şeklinde çöküyor, uç sıkışıyor ve burun delikleri gözle görülür biçimde asimetrik hale geliyor. Yıllar geçtikçe deri, desteği azalmış iskelete doğru çekiliyor ve bu sorunlar daha belirgin oluyor.

Cilt uzmanı Joanne Evans ise burnun şeklini değiştirmenin yüzün öteki oranlarını da bozabileceğini söyledi. Evans, 'Burun yüz dengesinde çok önemli bir rol oynuyor. Belirli bir güzellik trendini yakalamak için burnu köklü biçimde küçültmeye ya da yeniden şekillendirmeye çok dikkatli yaklaşırdım' dedi. Uzmana göre sözde mükemmel bir burun yaratmaya çalışmaktan çok, yüz uyumu önemli.

Fox eye modası ve fazla alınan göz kapağı derisi, göz kapama ve kuruluk sorunlarına yol açabiliyor.

Fox eye modası ve fazla alınan göz kapağı derisi, göz kapama ve kuruluk sorunlarına yol açabiliyor.

Sosyal medyada çıkan 'fox eye' akımı, badem şeklinde, dışa doğru kalkık gözler ve yukarı çekilmiş bir kaş kemiği hedefliyor. İşlem ip germeyle de, doku ve kasın kesilip yeniden konumlandırıldığı ameliyatla da yapılabiliyor. Singh bunu asla yaptırmayacağı işlemler arasında sayıyor. Göz kapakları gözü koruduğu için doku alındıktan ya da yeri değiştirildikten sonra geri dönmenin çok zor olduğunu, sonucun doğal olmayan ifadelere ve göz kırpma ya da göz kapatma gibi işlevlerde değişikliğe yol açabileceğini söylüyor.

Joanne Evans ise göz kapağı ameliyatının özellikle fazla deri görmeyi engellediği durumlarda çok etkili olabileceğini kabul ediyor. Yine de çok fazla deri ya da yağ alınmasına karşı temkinli: Aşırı düzeltme gözün doğal görünümünü değiştirebiliyor, bazı durumlarda göz kapatmayı etkileyip kuruluk ve tahrişe yol açıyor. Evans kişinin doğal göz şeklini gözeten ölçülü bir yaklaşımı savunuyor.

Cerrahiye topyekûn karşı olmadığını vurgulayan Evans şöyle konuştu: 'Çok yetenekli uzmanların inanılmaz işler çıkardığını gördüm. Tavsiyem hep dikkatli seçmek, doğru soruları sormak, portfolyoyu görmek ve cerrahınızla kendinizi rahat ve güvende hissetmek. Amaç başkası gibi görünmek olmamalı, her yaşta kendinizin en iyi versiyonu olmak olmalı.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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