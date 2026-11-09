Estetik ve Cilt Uzmanlarının Kendine Asla Yaptırmayacağı 15 İşlem: Zirvede Yanak Yağı Aldırmak Var

Yanağın içindeki yağ dokusunun küçük bir kesiyle alındığı buccal fat ameliyatı, Hollywood çevrelerinde popüler. Klinik yüz bakımı uzmanı Smita Ahluwalia ise bu işlemden uzak duranların başında geliyor: 'Yaş aldıkça yüzümüzden zaten hacim ve yağ kaybediyoruz, bu da bizi daha çökük ve yaşlı gösteriyor. Neden bu süreci hızlandırmak isteyeyim?' Ahluwalia'ya göre dolgun yanaklar genç görünmeye yardım ediyor, alınan yağ da geri gelmiyor. Uzman, ilerleyen yaşlarda pişman olmaktan çekindiğini ve yüzündeki doğal hacmi korumayı tercih ettiğini belirtti.

Diş cerrahı ve estetik uzmanı Dr. Arti Singh de aynı görüşte. Erken yaşta alınan yanak yağının, ilerleyen yıllarda yüzü olduğundan yaşlı gösterebileceğini söyleyen Singh, ameliyatın yüz siniri dallarına ve çene tükürük bezinin kanalına çok yakın bir bölgede yapıldığını hatırlattı. Sinirde güçsüzlük, felç ya da kanal yaralanması riski var.

Singh'in listesinde çene ve yanağa müdahale eden iki işlem daha yer alıyor. Güney Kore'de yaygın olan V-line yani çene traşlama ameliyatı, kare bir yüzü dar ve sivri bir V şekline çeviriyor. Alt çenedeki sinirler zarar görürse alt dudakta, çenede ve dişlerde karıncalanma ya da kalıcı his değişikliği yaşanabiliyor. Çene kırığı riski var, yumuşak doku eskisi gibi desteklenmediği için çene ve boyun çevresinde sarkma da görülebiliyor. Yanaklara içeriden kesi atılarak yapay gamze açılan dimpleplasti ise sonucu öngörülemeyen bir işlem. Gamzeler eşit çıkmayabiliyor, yanlış yerde ya da fazla derin kalabiliyor, bazı hastalarda dinlenme halinde bile görünen kalıcı bir çukura dönüşüyor.