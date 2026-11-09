Estetik ve Cilt Uzmanlarının Kendine Asla Yaptırmayacağı 15 İşlem: Zirvede Yanak Yağı Aldırmak Var
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Botokstan yanak yağı aldırmaya, diş kaplamasından fox eye modasına kadar gençlik vaat eden birçok işlem, uzmanlara göre tam tersi etki yaparak yaşlanmayı hızlandırabiliyor. Klinik yüz bakımı uzmanı Smita Ahluwalia, cilt uzmanı Joanne Evans ve diş cerrahı Dr. Arti Singh, kendileri için asla düşünmeyecekleri 15 işlemi sıraladı. Listenin en çok 'kaçınılan' kalemi yanak yağı aldırma ameliyatı oldu.
Kaynak: Daily Mail
Yanak yağı aldırmak, uzmanların listesinde en çok kaçınılan ameliyat oldu.
Botoksa mesafeli duran Ahluwalia, yüzdeki doğal hareketin kaybından çekiniyor.
Dudak dolgusu ve genel dolgu uygulamalarını Ahluwalia "şişkin ve yapay" görünüm yüzünden reddediyor.
İp germe, dermaplaning, derin peeling, 24 ayar altın bakım ve yüze lazer epilasyon da listede.
Dr. Singh, "Turkey teeth" denen agresif diş kaplamasını geri dönüşü olmayan bir işlem olarak görüyor.
Aşırı küçültülmüş burun yıllar içinde çökebilir: Singh ve Evans ekstrem rinoplastiye karşı.
Fox eye modası ve fazla alınan göz kapağı derisi, göz kapama ve kuruluk sorunlarına yol açabiliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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