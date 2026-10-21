Masseter Botoksu Yaptıran Bir Kadın Yüzünde Oluşan Asimetriyi Gösterdi

Masseter kası, çenenin iki yanında bulunan ve çiğneme sırasında çalışan güçlü bir kas. Botoks bu kasa enjekte edildiğinde sinir sinyallerini geçici olarak keserek kasın gücünü azaltıyor. Böylece çene hattı zamanla incelirken diş sıkma ve gıcırdatma da hafifliyor. Etkinin tam olarak görülmesi birkaç hafta sürüyor.

Sorun, enjeksiyonun yanlış noktaya yapılması ya da botoksun komşu bölgelere yayılması durumunda başlıyor. Gülerken dudak kenarlarını yukarı çeken kaslar etkilenirse gülüş asimetrik hale gelebiliyor, yüzün bir tarafı diğerine göre düşük ya da yamuk görünebiliyor. Bununla birlikte enjeksiyon bölgesinde bir ila üç gün şişlik ve hassasiyet, ilk haftalarda ise sert yiyecekleri çiğnerken hafif bir güçsüzlük görülebiliyor.

Botoksun etkisi kalıcı değil. Etki yaklaşık dördüncü ayda yarıya iniyor, altıncı ayda ise tamamen geçiyor. Bu nedenle kasın zayıflamasından kaynaklanan asimetriler de zamanla kendiliğinden düzeliyor. Yine de yüzde belirgin bir yamukluk, şiddetli ağrı, yutma ya da çiğneme güçlüğü veya uzayan bir şişlik olursa işlemi yapan hekime vakit kaybetmeden başvurmak gerekiyor.

Yan etki riskini en aza indirmenin yolu, işlemin yüz anatomisini iyi bilen deneyimli bir hekim tarafından doğru dozda ve doğru noktaya yapılması. Hamileler, emziren kadınlar ve nöromüsküler bir hastalığı olanlar ise bu işlemi yaptırmamalı.

Video bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tetkikler için bir uzmana başvurmanız önemli!