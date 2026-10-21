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Masseter Botoksu Yaptıran Bir Kadın Yüzünde Oluşan Asimetriyi Gösterdi

Masseter Botoksu Yaptıran Bir Kadın Yüzünde Oluşan Asimetriyi Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.10.2026 - 12:05 Son Güncelleme: 21.10.2026 - 12:38

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Çene hattını inceltmek ve diş sıkma şikayetlerini azaltmak için tercih edilen masseter botoksu, son yıllarda estetik merkezlerinde en çok talep gören işlemlerden biri haline geldi. Çiğneme kasına uygulanan bu işlem kısa sürede tamamlansa da enjeksiyonun yapıldığı nokta ve kullanılan doz yüzün simetrisini doğrudan etkileyebiliyor. Üstelik küçük bir sapma bile gülüşün ve yüz ifadesinin değişmesine yol açabiliyor.

'seymaakk8' isimli kullanıcı, masseter botoksu yaptırdıktan sonra yüzünün geldiği hali paylaştı. Videoda 'Alt tarafı masseter botoks yaptırdım ne olabilir ki?' yazısıyla kameraya geçen kadın, yüzündeki yamukluğu gösterdi. Gülümserken bir ara elini ağzına götüren kadının hali izleyenleri şaşkına çevirdi.

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Peki masseter botoksu sonrası yüz neden yamulabiliyor?

Peki masseter botoksu sonrası yüz neden yamulabiliyor?

Masseter kası, çenenin iki yanında bulunan ve çiğneme sırasında çalışan güçlü bir kas. Botoks bu kasa enjekte edildiğinde sinir sinyallerini geçici olarak keserek kasın gücünü azaltıyor. Böylece çene hattı zamanla incelirken diş sıkma ve gıcırdatma da hafifliyor. Etkinin tam olarak görülmesi birkaç hafta sürüyor.

Sorun, enjeksiyonun yanlış noktaya yapılması ya da botoksun komşu bölgelere yayılması durumunda başlıyor. Gülerken dudak kenarlarını yukarı çeken kaslar etkilenirse gülüş asimetrik hale gelebiliyor, yüzün bir tarafı diğerine göre düşük ya da yamuk görünebiliyor. Bununla birlikte enjeksiyon bölgesinde bir ila üç gün şişlik ve hassasiyet, ilk haftalarda ise sert yiyecekleri çiğnerken hafif bir güçsüzlük görülebiliyor.

Botoksun etkisi kalıcı değil. Etki yaklaşık dördüncü ayda yarıya iniyor, altıncı ayda ise tamamen geçiyor. Bu nedenle kasın zayıflamasından kaynaklanan asimetriler de zamanla kendiliğinden düzeliyor. Yine de yüzde belirgin bir yamukluk, şiddetli ağrı, yutma ya da çiğneme güçlüğü veya uzayan bir şişlik olursa işlemi yapan hekime vakit kaybetmeden başvurmak gerekiyor.

Yan etki riskini en aza indirmenin yolu, işlemin yüz anatomisini iyi bilen deneyimli bir hekim tarafından doğru dozda ve doğru noktaya yapılması. Hamileler, emziren kadınlar ve nöromüsküler bir hastalığı olanlar ise bu işlemi yaptırmamalı.

Video bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tetkikler için bir uzmana başvurmanız önemli!

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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