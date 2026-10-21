Masseter Botoksu Yaptıran Bir Kadın Yüzünde Oluşan Asimetriyi Gösterdi

Çene hattını inceltmek ve diş sıkma şikayetlerini azaltmak için tercih edilen masseter botoksu, son yıllarda estetik merkezlerinde en çok talep gören işlemlerden biri haline geldi. Çiğneme kasına uygulanan bu işlem kısa sürede tamamlansa da enjeksiyonun yapıldığı nokta ve kullanılan doz yüzün simetrisini doğrudan etkileyebiliyor. Üstelik küçük bir sapma bile gülüşün ve yüz ifadesinin değişmesine yol açabiliyor.
'seymaakk8' isimli kullanıcı, masseter botoksu yaptırdıktan sonra yüzünün geldiği hali paylaştı. Videoda 'Alt tarafı masseter botoks yaptırdım ne olabilir ki?' yazısıyla kameraya geçen kadın, yüzündeki yamukluğu gösterdi. Gülümserken bir ara elini ağzına götüren kadının hali izleyenleri şaşkına çevirdi.
Peki masseter botoksu sonrası yüz neden yamulabiliyor?
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