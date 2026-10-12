Antalya'da Botoks Alarmı: 3 Ayda 16 Kişi Hastanelik Oldu, 3'ü Yoğun Bakımda
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Antalya’da son üç ay içinde botoks uygulamasının ardından rahatsızlanan 16 kişi, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Konuşma, yutkunma ve nefes alma güçlüğü yaşayan hastalardan bazıları solunum cihazına bağlanırken, üçü yoğun bakımda tedavi gördü. Son bir hafta içinde nöroloji kliniğine yatırılan yedi hastanın durumu ise adli vaka olarak kayıtlara geçti.
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İşlemden birkaç gün sonra göz kapağı düştü, ardından yutkunmak da zorlaştı.
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Hastaneye ağır tablolarla gelen 16 kişi servise yatırıldı, bazıları solunum cihazına bağlandı.
Uzmanlara göre asıl risk, ruhsatsız merkezler ile menşei belirsiz ürünler.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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