Antalya'da Botoks Alarmı: 3 Ayda 16 Kişi Hastanelik Oldu, 3'ü Yoğun Bakımda

Doğan, hastaların hepsinin dermokozmetik uygulamalar sonrası geliştiğini söyledi. Sorun ise şöyle ortaya çıkıyor: Etken madde farklı olduğunda, işlem uzman olmayan kişilerce yapıldığında veya menşei bilinmeyen ürünler kullanıldığında toksin kana karışıyor ve hastada toksin zehirlenmesi başlıyor.

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hasan Sözel ise uygulamadan önce merkezin ruhsatlı bir sağlık kuruluşu olup olmadığının sorgulanması gerektiğini vurguladı. Ürünün ruhsatlı veya uygun koşullarda temin edilip edilmediğinin de takip edilmesi gerektiğini belirten Sözel'e göre botoksta tüm koşulların uygun olması şart.

Zamanlama da önemli. Nöroloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Yusuf Savrun, toksinin etkilerinin genellikle 24 saat içinde görülmeye başladığını, ikinci haftada arttığını anlattı. İkinci haftadan sonra yan etki ihtimalinin azaldığını söyleyen Savrun, bu nedenle ilk 24 saat ile ilk 2 haftanın en kritik dönem olduğunu ifade etti.