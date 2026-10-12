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Antalya'da Botoks Alarmı: 3 Ayda 16 Kişi Hastanelik Oldu, 3'ü Yoğun Bakımda

Antalya'da Botoks Alarmı: 3 Ayda 16 Kişi Hastanelik Oldu, 3'ü Yoğun Bakımda

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.10.2026 - 13:24
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Antalya’da son üç ay içinde botoks uygulamasının ardından rahatsızlanan 16 kişi, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Konuşma, yutkunma ve nefes alma güçlüğü yaşayan hastalardan bazıları solunum cihazına bağlanırken, üçü yoğun bakımda tedavi gördü. Son bir hafta içinde nöroloji kliniğine yatırılan yedi hastanın durumu ise adli vaka olarak kayıtlara geçti.

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İşlemden birkaç gün sonra göz kapağı düştü, ardından yutkunmak da zorlaştı.

İşlemden birkaç gün sonra göz kapağı düştü, ardından yutkunmak da zorlaştı.

Tedavisi AÜ Hastanesi'nde süren hastalardan biri yaklaşık 20 gün önce bir doktorun kliniğine giderek botoks yaptırdığını anlattı, işlemden birkaç gün sonra göz kapağının düştüğünü ve gözünün kapandığını söyledi. Ardından yutma güçlüğü başladı.

F.F.'nin iddiası dikkat çekici: İşlemi doktorun değil, kliniğin sekreterinin yaptığını öne sürdü. 'Başkalarına tavsiyem, bu işlemi mutlaka uzmanlara yaptırmaları.'

Hastaneye ağır tablolarla gelen 16 kişi servise yatırıldı, bazıları solunum cihazına bağlandı.

Hastaneye ağır tablolarla gelen 16 kişi servise yatırıldı, bazıları solunum cihazına bağlandı.

Son 3 ayda toksin zehirlenmesiyle başvuranların sayısının yükseldiğini belirten AÜ Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ebru Apaydın Doğan, 16 hastanın tamamını servise yatırmak zorunda kaldıklarını söyledi. Doğan'a göre hastalar solunum problemleri, yutma ve konuşma zorluğu çektiği, doğrulurken gereken kasları bile kullanamadığı ağır tablolarla geldi. Daha hafif şikayetleri olanlar ayaktan takip ediliyor.

Hastalardan bazıları solunum cihazına bağlandı, 3'ü ise yoğun bakımda tedavi gördü. Son bir haftada nöroloji kliniğine yatırılan 7 hastanın durumu adli vaka olarak bildirildi.

Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Aslıhan Yürüktümen Ünal, başvuruların çoğunda yutma güçlüğü, ses kısıklığı, bazen nefes darlığı, her iki göz kapağında düşme ve kas güçsüzlüğü görüldüğünü anlattı. Çift görme şikayeti de olabiliyor. Ünal, 'Eğer hastanın solunumu ciddi şekilde etkilenmişse nefes almasını sağlamak için gerekli müdahaleleri yapıyoruz' dedi.

Uzmanlara göre asıl risk, ruhsatsız merkezler ile menşei belirsiz ürünler.

Uzmanlara göre asıl risk, ruhsatsız merkezler ile menşei belirsiz ürünler.

Doğan, hastaların hepsinin dermokozmetik uygulamalar sonrası geliştiğini söyledi. Sorun ise şöyle ortaya çıkıyor: Etken madde farklı olduğunda, işlem uzman olmayan kişilerce yapıldığında veya menşei bilinmeyen ürünler kullanıldığında toksin kana karışıyor ve hastada toksin zehirlenmesi başlıyor.

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hasan Sözel ise uygulamadan önce merkezin ruhsatlı bir sağlık kuruluşu olup olmadığının sorgulanması gerektiğini vurguladı. Ürünün ruhsatlı veya uygun koşullarda temin edilip edilmediğinin de takip edilmesi gerektiğini belirten Sözel'e göre botoksta tüm koşulların uygun olması şart.

Zamanlama da önemli. Nöroloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Yusuf Savrun, toksinin etkilerinin genellikle 24 saat içinde görülmeye başladığını, ikinci haftada arttığını anlattı. İkinci haftadan sonra yan etki ihtimalinin azaldığını söyleyen Savrun, bu nedenle ilk 24 saat ile ilk 2 haftanın en kritik dönem olduğunu ifade etti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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