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Meteoroloji 30 İl İçin Sarı Kodla Uyardı: Kuvvetli Sağanağın Vuracağı Kentler Belli Oldu

Meteoroloji 30 İl İçin Sarı Kodla Uyardı: Kuvvetli Sağanağın Vuracağı Kentler Belli Oldu

hava durumu Sağanak yağış
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
12.10.2026 - 10:50
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü,13 il için yaptığı sarı kodlu uyarıyı bugün 30 ile genişletti. İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Güney ve batı kesimlerde ise sıcaklıkların 4 ila 6 derece düşeceği tahmin ediliyor.

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Uyarı 13 ilden 30 ile çıktı: Sağanak Ege kıyılarında ve güneydoğuda kuvvetli olacak.

Uyarı 13 ilden 30 ile çıktı: Sağanak Ege kıyılarında ve güneydoğuda kuvvetli olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Kurumun sarı kodla uyardığı 30 ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Bir gün önce bu listede yalnızca 13 il bulunuyordu.

Yağışların özellikle Ege kıyıları ile güneydoğu illerinde kuvvetli olması bekleniyor. Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Hatay ve Tunceli çevreleriyle Elazığ'ın doğu kesimlerinde de yer yer kuvvetli sağanak görülebileceği belirtildi. Doğu Akdeniz ve güneydoğu bölgeleri için ise toz taşınımı uyarısı yapıldı. Toz taşınımı beklenen bölgelerde astım ve KOAH gibi solunum yolu rahatsızlığı olanların açık havada uzun süre kalmaması tavsiye ediliyor.

Rüzgârın genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Güney ve batı bölgelerde sıcaklıkların 4 ila 6 derece birden düşmesiyle son günlerin ılık havası yerini serin ve yağışlı bir tabloya bırakıyor.

İstanbul'da akşam saatlerine dikkat!

İstanbul'da akşam saatlerine dikkat!

İstanbul'da gündüz bulutlu seyretmesi beklenen havanın akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağa dönmesi bekleniyor. Kentte en yüksek sıcaklığın 25 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

Sağanağın vuracağı 30 il

Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla, Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Konya, Bolu, Kastamonu, Tokat, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Malatya, Van, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa.

Meteoroloji 'sarı kod' ne anlama geliyor?

Sarı kod, kısa sürede etkili olabilecek yağışlarda sel, su baskını ve yıldırım gibi risklere karşı tedbirli olunması gerektiği anlamına geliyor. Bu illerde yaşayanların alt geçitler, dere yatakları ve bodrum katlar gibi su toplanma riski taşıyan noktalarda dikkatli olması, gün içinde güncellenen tahminleri de takip etmesi önem taşıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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