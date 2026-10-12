Meteoroloji 30 İl İçin Sarı Kodla Uyardı: Kuvvetli Sağanağın Vuracağı Kentler Belli Oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Kurumun sarı kodla uyardığı 30 ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Bir gün önce bu listede yalnızca 13 il bulunuyordu.

Yağışların özellikle Ege kıyıları ile güneydoğu illerinde kuvvetli olması bekleniyor. Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Hatay ve Tunceli çevreleriyle Elazığ'ın doğu kesimlerinde de yer yer kuvvetli sağanak görülebileceği belirtildi. Doğu Akdeniz ve güneydoğu bölgeleri için ise toz taşınımı uyarısı yapıldı. Toz taşınımı beklenen bölgelerde astım ve KOAH gibi solunum yolu rahatsızlığı olanların açık havada uzun süre kalmaması tavsiye ediliyor.

Rüzgârın genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Güney ve batı bölgelerde sıcaklıkların 4 ila 6 derece birden düşmesiyle son günlerin ılık havası yerini serin ve yağışlı bir tabloya bırakıyor.