Meteoroloji 30 İl İçin Sarı Kodla Uyardı: Kuvvetli Sağanağın Vuracağı Kentler Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Meteoroloji Genel Müdürlüğü,13 il için yaptığı sarı kodlu uyarıyı bugün 30 ile genişletti. İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Güney ve batı kesimlerde ise sıcaklıkların 4 ila 6 derece düşeceği tahmin ediliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uyarı 13 ilden 30 ile çıktı: Sağanak Ege kıyılarında ve güneydoğuda kuvvetli olacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'da akşam saatlerine dikkat!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın