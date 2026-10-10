Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Günü Açıkladı: Şiddetli Yağmurun Vuracağı 6 Kent Belli Oldu!

Uyarının ikinci kritik başlığı sıcaklıklar. Orhan Şen, önümüzdeki hafta sonuna kadar hava sıcaklığının 7 ila 9 derece gerileyeceğini söyledi. Meteoroloji'nin verilerine göre 10-11 Ekim'de Adana ve Antalya'da termometreler 33 dereceyi gösteriyordu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün de 12 Ekim'den itibaren sıcaklıkların düşmeye başlayacağını duyurması, Şen'in öngörüsüyle örtüşüyor.

Ekim'in ilk yarısında yaz havasını aratmayan günlerin ardından gelen bu ani serinleme, kuvvetli yağışla aynı haftaya denk geliyor. Bu da özellikle uyarı yapılan illerde yaşayanların hazırlıklı olmasını gerektiriyor.

Ani bastıran sağanaklarda alt geçitler, dere yatakları ve bodrum katlar su baskınına en açık noktalar arasında yer alıyor. Kuvvetli yağış saatlerinde zorunlu olmadıkça yola çıkmamak, araçları dere kenarlarına park etmemek ve Meteoroloji ile AFAD'ın güncel uyarılarını takip etmek, bu dönemde alınabilecek en basit önlemler arasında.