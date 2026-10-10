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Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Günü Açıkladı: Şiddetli Yağmurun Vuracağı 6 Kent Belli Oldu!

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Günü Açıkladı: Şiddetli Yağmurun Vuracağı 6 Kent Belli Oldu!

hava durumu Sağanak yağış Orhan Şen
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
10.10.2026 - 15:54
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Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yeni haftayla birlikte Türkiye'ye yağmurlu bir dönemin geleceğini duyurdu. Orhan Şen, İstanbul dahil 6 kentte yağışların afete dönüşebileceğini kaydederek 'Çok tehlikeli haftaya giriyoruz' dedi.

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Meteoroloji uzmanı Orhan Şen gün gün açıkladı. İstanbul dahil 6 kentte çok şiddetli yağış geliyor.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen gün gün açıkladı. İstanbul dahil 6 kentte çok şiddetli yağış geliyor.

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yağışlı sistemin Türkiye'ye pazartesiden itibaren giriş yapacağını açıkladı. İstanbul dahil 6 kentte yağışların afete dönüşebileceğini kaydeden Orhan Şen, gün gün açıkladı. 

Şen'in verdiği takvime göre 13 Ekim Salı günü güney Ege kıyıları ile Antalya yağıştan payını alacak. 14 Ekim Çarşamba günü sıra İstanbul'a geliyor. 15 Ekim Perşembe günü ise Bartın, Kastamonu, Düzce ve Kocaeli çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Orhan Şen, 'Pazartesiden itibaren Türkiye ye yağmur geliyor. Salı güney Ege Antalya; Çarşamba İstanbul; Perşembe Bartın, Kastamonu, Düzce, Kocaeli de afete dönebilecek şiddetli. Aman dikkat. Önümüzdeki hafta sonuna kadar sıcaklıklar 7-9 derece düşecek' dedi.

Orhan Şen: "Çok tehlikeli haftaya giriyoruz."

Orhan Şen: "Çok tehlikeli haftaya giriyoruz."

Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamaları şöyle:

'Türkiye bu hafta sonu bir bahar havası geçiriyor. Pazar günü sıcaklıklar mevsim ortalamasının neredeyse 9 derece üzerinde seyrediyor. İstanbul'da sıcaklık 26 dereceyi buldu... Pazartesi gününden itibaren yağışlı sistem geliyor. Akşam üstüne doğru İstanbul dahil olmak üzere Türkiye'nin tüm bölgesinde yağış meydana gelecek. Önümüzdeki hafta çok dikkatli olalım. Bu güzel havalara aldanıp önümüzdeki haftayı aklımızdan çıkarmayalım. Yağış açısından çok tehlikeli haftaya giriyoruz. Çarşamba günü İstanbul'da tehlikeli. Taşkınlar meydana gelebilir. Alt geçitler suyla tıkanabilir. Çarşamba günü İstanbul'da teyakkuz durumuna geçmek lazım.'

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Pastırma sıcakları veda ediyor: Termometreler hafta sonuna kadar 9 dereceye varan düşüş gösterecek

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Uyarının ikinci kritik başlığı sıcaklıklar. Orhan Şen, önümüzdeki hafta sonuna kadar hava sıcaklığının 7 ila 9 derece gerileyeceğini söyledi. Meteoroloji'nin verilerine göre 10-11 Ekim'de Adana ve Antalya'da termometreler 33 dereceyi gösteriyordu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün de 12 Ekim'den itibaren sıcaklıkların düşmeye başlayacağını duyurması, Şen'in öngörüsüyle örtüşüyor.

Ekim'in ilk yarısında yaz havasını aratmayan günlerin ardından gelen bu ani serinleme, kuvvetli yağışla aynı haftaya denk geliyor. Bu da özellikle uyarı yapılan illerde yaşayanların hazırlıklı olmasını gerektiriyor.

Ani bastıran sağanaklarda alt geçitler, dere yatakları ve bodrum katlar su baskınına en açık noktalar arasında yer alıyor. Kuvvetli yağış saatlerinde zorunlu olmadıkça yola çıkmamak, araçları dere kenarlarına park etmemek ve Meteoroloji ile AFAD'ın güncel uyarılarını takip etmek, bu dönemde alınabilecek en basit önlemler arasında.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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