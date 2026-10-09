Hava İkiye Bölünüyor! Meteoroloji Kent Kent Açıkladı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre cuma günü hava Türkiye'de adeta ikiye bölünecek. Doğu ve kuzeydoğuda gök gürültülü sağanak etkili olurken, ülkenin geri kalanında gökyüzü az bulutlu ve açık kalacak. Marmara'nın iç kesimlerinde sabah saatlerinde sis ve pus sürücülere zor anlar yaşatabilir. Adana'da ise termometre 32 dereceyi gösterecek.
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Hava adeta ikiye bölünecek.
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Marmara'da sis uyarısı, Adana'da 32 derece.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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