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Hava İkiye Bölünüyor! Meteoroloji Kent Kent Açıkladı

Hava İkiye Bölünüyor! Meteoroloji Kent Kent Açıkladı

hava durumu
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
09.10.2026 - 10:53
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre cuma günü hava Türkiye'de adeta ikiye bölünecek. Doğu ve kuzeydoğuda gök gürültülü sağanak etkili olurken, ülkenin geri kalanında gökyüzü az bulutlu ve açık kalacak. Marmara'nın iç kesimlerinde sabah saatlerinde sis ve pus sürücülere zor anlar yaşatabilir. Adana'da ise termometre 32 dereceyi gösterecek.

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Hava adeta ikiye bölünecek.

Hava adeta ikiye bölünecek.

Meteoroloji'nin raporuna göre yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu geçecek. Doğu Akdeniz'in doğusundaki Toroslar, Giresun hariç Doğu Karadeniz, Malatya hariç Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleri ile Samsun'un iç ve batı kesimleri de yağışın etkili olacağı bölgeler arasında yer alıyor.

Yağış beklenen alanların dışında kalan yerlerde gökyüzü az bulutlu ve açık olacak. Hava durumunun adeta ikiye bölündüğü yer de tam burası: Bir tarafta şemsiye, diğer tarafta güneş gözlüğü. Rüzgarın genel olarak güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ülkenin güney kesimlerinde ise rüzgar kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta şiddette olacak.

Marmara'da sis uyarısı, Adana'da 32 derece.

Marmara'da sis uyarısı, Adana'da 32 derece.

Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde sis ve pus bekleniyor. Görüş mesafesinin düşebileceği bu saatlerde özellikle sabah yola çıkacak sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

Sıcaklık tarafında ise tablo oldukça ılık. Adana'da en yüksek sıcaklığın 32 dereceyi bulması öngörülüyor. Kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, diğer bölgelerde ise normaller civarında kalacağı belirtiliyor.

Meteoroloji'nin 9-14 Ekim'i kapsayan haftalık tahmininde de dikkat çeken bir detay var: Sıcaklıklar batıdan başlayarak artacak. Yani ekim ayının ortasına yaklaşırken ülkenin batısında havanın daha da ısınması bekleniyor. Güncel uyarılar için Meteoroloji'nin duyurularını takip etmekte fayda var.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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