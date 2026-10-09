Hava İkiye Bölünüyor! Meteoroloji Kent Kent Açıkladı

Meteoroloji'nin raporuna göre yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu geçecek. Doğu Akdeniz'in doğusundaki Toroslar, Giresun hariç Doğu Karadeniz, Malatya hariç Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleri ile Samsun'un iç ve batı kesimleri de yağışın etkili olacağı bölgeler arasında yer alıyor.

Yağış beklenen alanların dışında kalan yerlerde gökyüzü az bulutlu ve açık olacak. Hava durumunun adeta ikiye bölündüğü yer de tam burası: Bir tarafta şemsiye, diğer tarafta güneş gözlüğü. Rüzgarın genel olarak güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ülkenin güney kesimlerinde ise rüzgar kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta şiddette olacak.