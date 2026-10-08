Meteoroloji'den 8 Ekim Alarmı: Aniden Bastıracak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı uyarıya göre Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gece ve sabahın ilk saatlerinde yer yer sis ve pus görülmesi bekleniyor. Uyarı, özellikle erken saatlerde seyahat edecek vatandaşları ilgilendiriyor.

Sis ve pus, havadaki nem oranının artması ve yer seviyesine yakın katmanlarda soğumanın etkisini göstermesiyle oluşuyor. Bu tablo, ışığın saçılmasına yol açarak görüş mesafesini kısalttığı için karayolu, deniz ve hava ulaşımında aksamalara neden olabiliyor. Meteoroloji, bu tür hava olaylarının sabah saatlerinde daha belirgin yaşandığını, güneşin yükselmesiyle birlikte etkisinin kademeli olarak azaldığını sık sık hatırlatıyor.

Uyarı kapsamındaki bölgelerde sabah yola çıkacak sürücülerin hızlarını düşürmesi, takip mesafesini artırması ve sis farlarını kullanması öneriliyor. Özellikle Marmara'da yoğun trafiğin yaşandığı sabah saatlerinde görüş mesafesindeki düşüşün sürüş güvenliğini etkileyebileceği belirtiliyor.