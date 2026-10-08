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Meteoroloji'den 8 Ekim Alarmı: Aniden Bastıracak!

Meteoroloji'den 8 Ekim Alarmı: Aniden Bastıracak!

hava durumu
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
08.10.2026 - 10:33
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun dört bölgesi için sis ve pus uyarısı yaptı. Uyarıya göre Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gece ve sabahın ilk saatlerinde görüş mesafesi düşebilir. Sabah erken saatlerde yola çıkacak sürücülerin özellikle Marmara'da dikkatli olması gerekiyor.

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Gece ve sabahın ilk saatlerinde görüş mesafesi düşebilir, uyarı 4 bölgeyi kapsıyor.

Gece ve sabahın ilk saatlerinde görüş mesafesi düşebilir, uyarı 4 bölgeyi kapsıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı uyarıya göre Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gece ve sabahın ilk saatlerinde yer yer sis ve pus görülmesi bekleniyor. Uyarı, özellikle erken saatlerde seyahat edecek vatandaşları ilgilendiriyor.

Sis ve pus, havadaki nem oranının artması ve yer seviyesine yakın katmanlarda soğumanın etkisini göstermesiyle oluşuyor. Bu tablo, ışığın saçılmasına yol açarak görüş mesafesini kısalttığı için karayolu, deniz ve hava ulaşımında aksamalara neden olabiliyor. Meteoroloji, bu tür hava olaylarının sabah saatlerinde daha belirgin yaşandığını, güneşin yükselmesiyle birlikte etkisinin kademeli olarak azaldığını sık sık hatırlatıyor.

Uyarı kapsamındaki bölgelerde sabah yola çıkacak sürücülerin hızlarını düşürmesi, takip mesafesini artırması ve sis farlarını kullanması öneriliyor. Özellikle Marmara'da yoğun trafiğin yaşandığı sabah saatlerinde görüş mesafesindeki düşüşün sürüş güvenliğini etkileyebileceği belirtiliyor.

Sisin yanında gök gürültülü sağanak da var: Bugün hava nasıl olacak?

Sisin yanında gök gürültülü sağanak da var: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'nin değerlendirmesinde yalnızca sis ve pus yer almıyor. Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun çeşitli kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiği de duyuruldu. Yağışların özellikle yerel olarak etkili olması öngörülüyor.

Ani bastıran sağanaklar, kısa sürede su birikintilerine ve yollarda kaygan zemine yol açabiliyor. Bu nedenle hem sisin etkili olduğu hem de sağanağın beklendiği bölgelerde yaşayanların gün boyunca resmi uyarıları takip etmesi gerekiyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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