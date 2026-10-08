Meteoroloji'den 8 Ekim Alarmı: Aniden Bastıracak!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun dört bölgesi için sis ve pus uyarısı yaptı. Uyarıya göre Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gece ve sabahın ilk saatlerinde görüş mesafesi düşebilir. Sabah erken saatlerde yola çıkacak sürücülerin özellikle Marmara'da dikkatli olması gerekiyor.
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Gece ve sabahın ilk saatlerinde görüş mesafesi düşebilir, uyarı 4 bölgeyi kapsıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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