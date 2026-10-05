Meteoroloji Pastırma Sıcakları İçin Tarih Verdi: Termometreler 33 Dereceyi Görecek!

Sıcak hava dalgasının zirve yapacağı gün Cuma olarak öne çıkıyor. 9 Ekim'de yurt genelinde yağış beklenmezken Akdeniz kıyılarında sıcaklık 32-33 dereceye kadar tırmanacak. En yüksek değerin Mersin'de 33 derece olarak ölçülmesi bekleniyor. Adana 32 dereceyle onu takip ederken Hatay ve Kahramanmaraş'ta termometreler 31 dereceyi gösterecek. İzmir'de ise sıcaklığın 29 dereceye çıkacağı öngörülüyor.

Büyükşehirlerde de ekim ayı için ılık bir tablo var. Başkent Ankara'da 23, İstanbul'da ise 25 derece bekleniyor. Haftalardır şemsiyeyle dolaşanlar için hafta sonuna doğru ince kıyafetler yeniden dolaptan çıkabilir.

Halk arasında 'pastırma yazı' adı verilen bu dönem, sonbaharın ortasında soğuk günlerin arasına sıkışan ılık ve güneşli günleri anlatıyor. Adını, geçmişte başta Kayseri olmak üzere birçok yerde pastırmanın bu kuru ve güneşli havada kurutulmasından alıyor. Meteoroloji'nin tahminine göre bu yılki pastırma sıcakları 4-5 gün boyunca etkili olacak.