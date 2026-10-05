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Meteoroloji Pastırma Sıcakları İçin Tarih Verdi: Termometreler 33 Dereceyi Görecek!

Meteoroloji Pastırma Sıcakları İçin Tarih Verdi: Termometreler 33 Dereceyi Görecek!

hava durumu sıcak
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
05.10.2026 - 12:36
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Haftalardır yurdun birçok bölgesinde etkili olan sağanaklar için geri sayım başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahminine göre yağışlı sistem Çarşamba günü Türkiye'yi terk ediyor. Perşembeden itibaren ise halk arasında 'pastırma yazı' olarak bilinen sıcak hava dalgası kendini gösterecek. 4-5 gün sürmesi beklenen bu dönemde Mersin'de termometreler 33 dereceye kadar çıkacak.

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Meteoroloji pastırma sıcakları için tarih verdi.

Meteoroloji pastırma sıcakları için tarih verdi.

Meteoroloji'nin paylaştığı tahmin, haftanın ilk yarısında iki farklı Türkiye tablosu çiziyor. 5 Ekim Pazartesi günü batı ve iç kesimlerde hava parçalı bulutlu ve güneşli geçerken, doğu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Batı kıyılarında sıcaklığın 29 dereceye ulaşması bekleniyor.

6 Ekim Salı günü de doğuda yağışlar devam edecek. Buna karşın Ege ve Akdeniz kıyılarında termometrelerin 30 dereceyi göstermesi öngörülüyor.

Asıl kırılma 7 Ekim Çarşamba günü yaşanacak. Yağışlar Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde zayıflayarak etkisini yitirecek, yurdun büyük bölümünde güneşli ve parçalı bulutlu hava hâkim olacak. 8 Ekim Perşembe gününe ise yağış beklenmeyen bir tabloyla girilecek. Tüm yurtta havanın güneşli ve az bulutlu olacağı, güney sahillerinde sıcaklığın 31 dereceye yükseleceği tahmin ediliyor.

Termometreler 33 dereceye çıkacak.

Termometreler 33 dereceye çıkacak.

Sıcak hava dalgasının zirve yapacağı gün Cuma olarak öne çıkıyor. 9 Ekim'de yurt genelinde yağış beklenmezken Akdeniz kıyılarında sıcaklık 32-33 dereceye kadar tırmanacak. En yüksek değerin Mersin'de 33 derece olarak ölçülmesi bekleniyor. Adana 32 dereceyle onu takip ederken Hatay ve Kahramanmaraş'ta termometreler 31 dereceyi gösterecek. İzmir'de ise sıcaklığın 29 dereceye çıkacağı öngörülüyor.

Büyükşehirlerde de ekim ayı için ılık bir tablo var. Başkent Ankara'da 23, İstanbul'da ise 25 derece bekleniyor. Haftalardır şemsiyeyle dolaşanlar için hafta sonuna doğru ince kıyafetler yeniden dolaptan çıkabilir.

Halk arasında 'pastırma yazı' adı verilen bu dönem, sonbaharın ortasında soğuk günlerin arasına sıkışan ılık ve güneşli günleri anlatıyor. Adını, geçmişte başta Kayseri olmak üzere birçok yerde pastırmanın bu kuru ve güneşli havada kurutulmasından alıyor. Meteoroloji'nin tahminine göre bu yılki pastırma sıcakları 4-5 gün boyunca etkili olacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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