Meteoroloji Pastırma Sıcakları İçin Tarih Verdi: Termometreler 33 Dereceyi Görecek!
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Haftalardır yurdun birçok bölgesinde etkili olan sağanaklar için geri sayım başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahminine göre yağışlı sistem Çarşamba günü Türkiye'yi terk ediyor. Perşembeden itibaren ise halk arasında 'pastırma yazı' olarak bilinen sıcak hava dalgası kendini gösterecek. 4-5 gün sürmesi beklenen bu dönemde Mersin'de termometreler 33 dereceye kadar çıkacak.
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Meteoroloji pastırma sıcakları için tarih verdi.
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Termometreler 33 dereceye çıkacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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