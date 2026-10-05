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Kışın Vücudunun Yüzde 70'i Donuyor: Havalar Isınınca Yeniden Hayata Dönüyor

Kışın Vücudunun Yüzde 70'i Donuyor: Havalar Isınınca Yeniden Hayata Dönüyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 18:35
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Kuzey Amerika'da yaşayan orman kurbağası, kışı geçirmek için aylarca donmuş hâlde kalabiliyor. Bu dönemde vücudundaki suyun yüzde 70'e kadarı buz tutuyor, solunumu ve kalp atışı tamamen duruyor. Havalar ısındığında ise çözülüp normal yaşamına dönüyor.

İşte detaylar...

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Kurbağa donarken buz, hücrelerin içinde değil çevresinde oluşuyor.

Kurbağa donarken buz, hücrelerin içinde değil çevresinde oluşuyor.

Kurbağanın vücudu buzla temas ettiğinde, karaciğerde depolanan şeker dakikalar içinde kana karışıp organlara taşınıyor. Hücrelerin içinde yoğunlaşan bu şeker, üre gibi maddelerle birlikte doğal bir antifriz görevi görüyor ve hücrelerin içinin donmasını engelliyor.

Donmuş kurbağada kan dolaşımı ve kas hareketi duruyor, beyin faaliyeti ölçülemeyecek düzeye iniyor. Vücut bu dönemde enerji kullanımını da azaltıyor.

Alaska'da doğada izlenen kurbağalar, yaklaşık 6 ay boyunca donmuş hâlde kaldı.

Alaska'da doğada izlenen kurbağalar, yaklaşık 6 ay boyunca donmuş hâlde kaldı.

2014'te yayımlanan bir çalışmada bilim insanları, Alaska'nın iç kesimlerinde kışı geçiren 18 orman kurbağasını saklandıkları yerlere kadar izledi. Kurbağalar ortalama 193 gün boyunca hiç çözülmedi. Bu sürede en düşük sıcaklık eksi 18,1 dereceyi gördü.

İlkbaharda 18 kurbağanın tamamı sağ çıktı. Sonuçlar, Alaska'daki kurbağaların Kanada'nın güneyinde ya da ABD'nin orta batısında incelenen kurbağalardan çok daha uzun ve sert donmaya dayanabildiğini gösterdi.

Yeni bir araştırma, kurbağanın donarken kendini nasıl koruduğuna baktı.

Yeni bir araştırma, kurbağanın donarken kendini nasıl koruduğuna baktı.

Yale Üniversitesi'nden bilim insanları, Connecticut'tan topladıkları kurbağaları laboratuvarda önce dondurup sonra çözdü ve karaciğerlerinde hangi genlerin devreye girdiğini inceledi. Ocak 2026'da yayımlanan çalışmaya göre en büyük değişim, kurbağaların tamamen donduğu anda yaşandı. Vücudu yavaşlatan ve koruyucu şekeri hücrelere taşıyan genler bu sırada çalışmaya başladı.

Çözülme sırasında ise vücudu hastalıklara ve strese karşı koruyan genler öne çıktı.

Kurbağa dışarıdan içeriye doğru çözülüyor ve ilk çalışan organ kalp oluyor.

Kurbağa dışarıdan içeriye doğru çözülüyor ve ilk çalışan organ kalp oluyor.

Tamamen toparlanan kurbağalar ilkbaharın başında kış sığınaklarından çıkıyor ve vakit kaybetmeden üremek için yakındaki göletlere gidiyor.

Orman kurbağası, üreme mevsimini en erken açan kurbağalardan biri. Bu kurbağalar çoğunlukla mart ayının başında çiftleşmeye başlıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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