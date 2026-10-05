Kışın Vücudunun Yüzde 70'i Donuyor: Havalar Isınınca Yeniden Hayata Dönüyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kuzey Amerika'da yaşayan orman kurbağası, kışı geçirmek için aylarca donmuş hâlde kalabiliyor. Bu dönemde vücudundaki suyun yüzde 70'e kadarı buz tutuyor, solunumu ve kalp atışı tamamen duruyor. Havalar ısındığında ise çözülüp normal yaşamına dönüyor.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kurbağa donarken buz, hücrelerin içinde değil çevresinde oluşuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alaska'da doğada izlenen kurbağalar, yaklaşık 6 ay boyunca donmuş hâlde kaldı.
Yeni bir araştırma, kurbağanın donarken kendini nasıl koruduğuna baktı.
Kurbağa dışarıdan içeriye doğru çözülüyor ve ilk çalışan organ kalp oluyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın