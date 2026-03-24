Altı Saat Boyunca Kaskatı Donmasına Rağmen Hayata Dönen Kadın

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.03.2026 - 13:01

Soğuk hava koşulları çoğu zaman hayati risk oluşturur. Özellikle aşırı düşük sıcaklıklarda vücut hızla işlevini kaybeder. Ancak bazı vakalar var ki, bilinen sınırları zorlayacak kadar sıra dışı ilerliyor. 1980 yılında yaşanan olay, tıp dünyasında hala konuşulan örneklerden biri. Genç bir kadın, saatlerce donmuş halde kaldıktan sonra hayata döndü. Üstelik neredeyse hiçbir kalıcı hasar olmadan.

Eksi 30 derecede saatlerce hareketsiz kaldı, donmuş halde bulundu

19 yaşındaki Jean Hilliard, yılbaşı gecesi ailesine dönmeye çalışırken aracının arızalanmasıyla yolda kaldı. Üzerinde yalnızca mont, eldiven ve kovboy çizmeleri vardı. Yardım istemek için yürümeye başladı ancak bir noktada yere düşerek bilincini kaybetti.

Saatler boyunca eksi 30 dereceyi bulan hava koşullarında karın üzerinde hareketsiz kaldı. Sabah saatlerinde arkadaşı tarafından bulunduğunda vücudu tamamen sertleşmişti. Nefes alıp almadığı bile zor fark ediliyordu. O anı bulan kişi, vücudunun tahta gibi sert olduğunu ve neredeyse donmuş gibi hissettirdiğini ifade etti.

Vücut sıcaklığı kritik seviyeye düştü ama hayati fonksiyonlar tamamen durmadı

Hastaneye ulaştırıldığında vücut sıcaklığı yaklaşık 27 dereceye kadar düşmüştü. Normal insan vücut sıcaklığının oldukça altında olan bu değer, ağır hipotermi olarak kabul ediliyor.

Doktorlar ilk etapta müdahale etmekte zorlandı. Cilt yüzeyi sertleşmişti, damarlar daralmıştı ve iğne yapmak bile neredeyse mümkün değildi. Tedaviyi yürüten doktorlardan George Sather, durumu 'derin dondurucudan çıkmış et parçası gibi' sözleriyle tarif etti.

Ancak tüm bu tabloya rağmen vücut tamamen işlevini kaybetmemişti. Aşırı soğuk, metabolizmayı yavaşlatarak oksijen ihtiyacını azaltmıştı. Bu da hayati fonksiyonların çok düşük seviyede de olsa devam etmesini sağladı.

Saatler sonra konuşmaya başladı, neredeyse hasarsız şekilde iyileşti

Isıtma pedleri ve kontrollü ısı artışıyla yapılan müdahale sonrasında vücut yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Saatler içinde bilinç geri geldi ve aynı gün konuşabilecek duruma ulaştı.

En dikkat çekici nokta ise kalıcı hasarın neredeyse hiç olmamasıydı. Sadece ayak parmaklarında hafif hasar oluştu. Bunun dışında hayatına normal şekilde devam etti. Olay, insan vücudunun sınırlarının düşündüğümüzden çok daha esnek olabileceğini gösteren en çarpıcı örneklerden biri olarak kabul ediliyor.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
