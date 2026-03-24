Altı Saat Boyunca Kaskatı Donmasına Rağmen Hayata Dönen Kadın

Hastaneye ulaştırıldığında vücut sıcaklığı yaklaşık 27 dereceye kadar düşmüştü. Normal insan vücut sıcaklığının oldukça altında olan bu değer, ağır hipotermi olarak kabul ediliyor.

Doktorlar ilk etapta müdahale etmekte zorlandı. Cilt yüzeyi sertleşmişti, damarlar daralmıştı ve iğne yapmak bile neredeyse mümkün değildi. Tedaviyi yürüten doktorlardan George Sather, durumu 'derin dondurucudan çıkmış et parçası gibi' sözleriyle tarif etti.

Ancak tüm bu tabloya rağmen vücut tamamen işlevini kaybetmemişti. Aşırı soğuk, metabolizmayı yavaşlatarak oksijen ihtiyacını azaltmıştı. Bu da hayati fonksiyonların çok düşük seviyede de olsa devam etmesini sağladı.