Gökbilimciler Evrenin En Nadir Yıldızlarından Birini Buldu

Araştırmacılar, yaklaşık 150 bin ışık yılı uzaklıkta yer alan Pictor II adlı cüce galakside PicII-503 olarak adlandırılan yıldızı tespit etti. Söz konusu yıldız, 'ikinci nesil yıldız' olarak bilinen Population II sınıfına giriyor. Ancak onu diğerlerinden ayıran en önemli nokta, içerdiği element oranları oldu.

Yıldızda ölçülen demir miktarı, Güneş’tekinin yalnızca 40 binde biri seviyesinde. Buna karşılık karbon oranı oldukça yüksek. Karbon-demir oranı, Güneş ile kıyaslandığında yaklaşık 1500 kat daha fazla. Bu sıra dışı yapı, yıldızın alışılmış bir oluşum sürecinden geçmediğini açıkça ortaya koyuyor.