Gökbilimciler Evrenin En Nadir Yıldızlarından Birini Buldu

Gökçe Cici
21.03.2026 - 15:32

Uzay araştırmalarında bazen öyle keşifler geliyor ki, yalnızca yeni bir gök cismi bulunmuş olmuyor. Aynı zamanda evrenin geçmişine dair önemli ipuçları ortaya çıkıyor. Son keşif de tam olarak böyle bir noktada duruyor. Gökbilimciler, Samanyolu’nun dışında yer alan son derece nadir yıldız tespit etti. Üstelik taşıdığı kimyasal izler, evrenin ilk yıldızlarına kadar uzanan bir hikayeye işaret ediyor.

Keşfedilen yıldız, evrenin en eski "kimyasal kayıtlarından" biri olabilir

Araştırmacılar, yaklaşık 150 bin ışık yılı uzaklıkta yer alan Pictor II adlı cüce galakside PicII-503 olarak adlandırılan yıldızı tespit etti. Söz konusu yıldız, 'ikinci nesil yıldız' olarak bilinen Population II sınıfına giriyor. Ancak onu diğerlerinden ayıran en önemli nokta, içerdiği element oranları oldu.

Yıldızda ölçülen demir miktarı, Güneş’tekinin yalnızca 40 binde biri seviyesinde. Buna karşılık karbon oranı oldukça yüksek. Karbon-demir oranı, Güneş ile kıyaslandığında yaklaşık 1500 kat daha fazla. Bu sıra dışı yapı, yıldızın alışılmış bir oluşum sürecinden geçmediğini açıkça ortaya koyuyor.

Yıldızın kimyasal yapısı, ilk yıldızların nasıl öldüğüne dair ipucu veriyor

Evrenin ilk yıldızları, yalnızca hidrojen ve helyumdan oluşuyordu. Bu yıldızlar yaşamlarının sonuna geldiğinde süpernova patlamalarıyla çevrelerine element saçtı. Ancak her patlama aynı şekilde gerçekleşmedi.

Yeni keşfedilen yıldızın kimyasal yapısı, düşük enerjili süpernova senaryosunu destekliyor. Bu senaryoya göre hafif elementler, örneğin karbon, uzaya yayılırken daha ağır elementler demir gibi, patlamanın merkezinde kalıyor.

PicII-503’te gözlenen düşük demir ve yüksek karbon dengesi, tam olarak bu sürecin izlerini taşıyor. Yani yıldız, evrenin ilk element üretiminin nasıl gerçekleştiğine dair doğrudan kanıt sunuyor. Çalışmanın lideri Anirudh Chiti, keşfin önemine özellikle dikkat çekiyor. Ona göre bu kadar düşük demir oranına sahip yıldız bulmak, teorik sınırların zorlandığını gösteriyor.

Chiti yaptığı açıklamada, 'Bu nesnelerin son derece nadir olması göz önüne alındığında, ilk yıldızlardan gelen ağır metalleri kesin olarak koruyan bir yıldız keşfetmek, mümkün olduğunu düşündüğümüz şeyin sınırındaydı' ifadelerini kullandı.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
