Yalnızca 28 Liraya Tüm Gece Konaklayabileceğiniz Japon Oteli: Tek Şartı Var

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.03.2026 - 10:21

Otelde ucuza kalmak kulağa zaten cazip geliyor. Ama Japonya’daki sıra dışı konaklama modeli, işi epey farklı noktaya taşıyor. Fukuoka’daki eski bir ryokanda, gecelik yalnızca 100 yen yani 28 TL ödeyerek oda tutulabiliyor. Elbette işin pek de alışıldık olmayan tarafı var. Çünkü odaya geçen kişinin konaklaması canlı yayınla internete aktarılıyor!

Fukuoka’daki eski ryokan, dikkat çekmek için epey farklı yöntem denemiş

27 yaşındaki Tetsuya Inoue, anneannesine ait Asahi Ryokan’ı işletmeye başladıktan sonra gelir artırmanın yollarını düşünmeye başlamıştı. Otel zaten ucuz tarafta kaldığı için, klasik kampanyalar yerine insanları konuşturacak farklı fikir arayışına girmişti. Sonunda da interneti işin merkezine alan sıra dışı model ortaya çıktı!

Ryokan’daki 8 numaralı oda, gecelik yalnızca 100 yen karşılığında misafirlere açılıyor. Yani neredeyse 28 TL'ye denk gelen ücretle konaklamak mümkün hale geliyor. Ama düşük fiyatın karşılığında odada geçen süreç canlı yayınla internete veriliyor. O yüzden sistem, ucuz konaklamadan çok deneyim gibi ilerliyor.

Yayın var ama kurallar da net: Ses yok, banyo görünmüyor, ışık kapanabiliyor

İşin en dikkat çeken tarafı, yayının tamamen açık olmaması. Kamera görüntü alıyor ama ses kaydı yapılmıyor. Yani odada kalan kişinin konuşmaları ya da telefon görüşmeleri dışarıya gitmiyor. Üstelik banyo alanı kameranın görüş açısının dışında kalıyor. Işıkları kapatmak da serbest.

Tetsuya Inoue’nun anlattığına göre genç misafirler mahremiyet konusunda eskisi kadar hassas davranmıyor. Hatta bazıları, 'Zaten yalnızca 1 gece, izlenmek sorun değil' diyerek teklifi kabul ediyor. Sistem duyurulduktan sonraki ilk dönemde yalnızca dört kişi teklifi kabul etmiş olsa da, konsept kısa sürede dikkat çekmeyi başarıyor.

Asıl hedef oda ücreti değil, canlı yayından gelecek gelir

100 yenlik oda aslında doğrudan kazanç getiren model değil. Asıl plan, YouTube kanalı üzerinden izlenme ve reklam geliri elde etmek. 'One Dollar Hotel' adıyla açılan kanal kısa sürede 20 bin aboneyi geçmiş durumda. İzlenme süresi 4000 saate ulaştığında reklam açılması da mümkün olacak.

Oda boş kaldığında ya da yayında misafir bulunmadığında ise kamera kapanmıyor. Tetsuya Inoue, o anlarda kendi çalışma ofisinden yayın açıyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
