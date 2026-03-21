Psikolojiye Göre Patolojik Yalancıları Ele Veren 5 İşaret

Herkes zaman zaman yalan söyler. Ama patolojik yalan söylemede durum tamamen farklı ilerler. Yalan, bilinçli bir seçim olmaktan çıkar ve otomatik bir tepkiye dönüşür.

Psikoloji profesörü Drew Curtis, bu davranışın günlük hayatta ne kadar sık görülebildiğine dikkat çekiyor ve ortalama olarak günde 9 ila 10 yalan söylenebildiğini belirtiyor. Yani kişi için gerçeklikten sapmak istisna değil, neredeyse varsayılan hale geliyor.

Bu noktada dikkat çeken detay şu. Kişi çoğu zaman yalan söylediğinin farkında bile olmadan konuşmaya devam edebiliyor. Tepki, düşünülerek değil neredeyse otomatik şekilde ortaya çıkıyor.

Yalanlar hayatın her alanına yayılır

Tek bir olayda ya da tek bir ilişkide görülen bir durumdan söz edilmiyor. Patolojik yalan söyleme, neredeyse tüm sosyal alanlara yayılıyor.

Drew Curtis’e göre bu davranış yalnızca iş ortamında ya da sosyal ilişkilerde ortaya çıkmıyor. Aile içinde, arkadaş çevresinde, hatta günlük sıradan sohbetlerde bile aynı şekilde devam ediyor.

Yani ortada sadece dikkat çekmek için anlatılan birkaç abartılı hikâye yok. Kişi, tanıdığı ya da tanımadığı herkese karşı benzer şekilde davranıyor. Bu da durumun sürekliliğini daha görünür hale getiriyor.