Bilim Dünyası Onu Konuşuyor: 24.000 Yıl Donmuş Halde Bekleyen Canlı Hayata Döndürüldü
Kaynak: https://indiandefencereview.com/scien...
Sibirya’nın dondurucu derinliklerinde gerçekleştirilen son araştırmalar, biyolojik yaşamın dayanıklılık sınırlarını ve doğanın koruma kapasitesini yeniden tanımlayan bulgular ortaya koyuyor. Bilim dünyasında büyük yankı uyandıran gelişme, 24.000 yıl boyunca permafrost tabakasında donmuş halde bekleyen mikroskobik bir canlının laboratuvar ortamında çözüldükten sonra hayata dönmesi ve üreme faaliyetlerine başlamasıyla kaydedildi. Bu olay, karmaşık yaşam formlarının on binlerce yıl süren 'askıda yaşam' durumundan sağ çıkabildiğini kanıtlayan en somut veri olarak kayıtlara geçti.
Reklam
Mikroskobik bir canlı olan rotifer binlerce yıllık uykusundan uyanarak biyoloji tarihine geçti
Reklam
Kriptobiyoz hali sayesinde metabolik süreçlerin tamamen durması yaşamın korunmasını sağlıyor
Hücresel koruma mekanizmalarının keşfi gelecekteki uzay araştırmaları ve biyoteknoloji çalışmalarına ışık tutuyor
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
