Bilim Dünyası Onu Konuşuyor: 24.000 Yıl Donmuş Halde Bekleyen Canlı Hayata Döndürüldü

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.04.2026 - 17:00

Sibirya’nın dondurucu derinliklerinde gerçekleştirilen son araştırmalar, biyolojik yaşamın dayanıklılık sınırlarını ve doğanın koruma kapasitesini yeniden tanımlayan bulgular ortaya koyuyor. Bilim dünyasında büyük yankı uyandıran gelişme, 24.000 yıl boyunca permafrost tabakasında donmuş halde bekleyen mikroskobik bir canlının laboratuvar ortamında çözüldükten sonra hayata dönmesi ve üreme faaliyetlerine başlamasıyla kaydedildi. Bu olay, karmaşık yaşam formlarının on binlerce yıl süren 'askıda yaşam' durumundan sağ çıkabildiğini kanıtlayan en somut veri olarak kayıtlara geçti.

Kaynak

Kaynak: https://indiandefencereview.com/scien...
Mikroskobik bir canlı olan rotifer binlerce yıllık uykusundan uyanarak biyoloji tarihine geçti

Michael Plewka

Current Biology dergisinde yayımlanan detaylı incelemeye göre, bu olağanüstü geri dönüşün merkezinde rotifer adı verilen çok hücreli organizma yer alıyor. Sibirya’daki Geç Pleistosen dönemine ait kalıcı donmuş toprak tabakalarından (permafrost) büyük bir titizlikle çıkarılan bu canlı, ekstrem çevre koşullarına karşı gösterdiği dirençle biliniyor. Bilim insanlarının kontrollü çözündürme süreci sonunda organizmanın sadece yaşamsal fonksiyonlarını kazanmakla kalmadığı, aynı zamanda beslendiği ve eşeysiz üreme yoluyla kendi kopyalarını oluşturmaya başladığı gözlendi.

Kriptobiyoz hali sayesinde metabolik süreçlerin tamamen durması yaşamın korunmasını sağlıyor

Bu mucizevi hayatta kalma başarısı, bilim literatüründe kriptobiyoz olarak tanımlanan ve metabolizmanın neredeyse tamamen durduğu özel bir duruma dayanıyor. Araştırma heyetinin başında bulunan Stas Malavin, elde edilen sonuçların, çok hücreli canlıların on binlerce yıl boyunca bu halde kalabileceğine dair bugüne kadarki en güçlü kanıtı sunduğunu ifade ediyor. Daha önce benzer yetenekler tek hücreli organizmalarda gözlemlenmiş olsa da, sindirim sistemi ve sinir ağı gibi kompleks yapılara sahip bir canlının milenyumlar boyu bozulmadan kalması, biyolojik zamanın dondurulabileceği fikrini destekliyor.

Hücresel koruma mekanizmalarının keşfi gelecekteki uzay araştırmaları ve biyoteknoloji çalışmalarına ışık tutuyor

Sibirya’nın 'Yedoma' olarak adlandırılan buz zengin topraklarında korunan bu canlı, sadece geçmişe değil, geleceğin teknolojilerine de kapı aralıyor. Araştırmacılar, rotifer hücrelerinin donma esnasında oluşan keskin buz kristallerine ve uzun süreli radyasyon etkisine karşı nasıl bir savunma geliştirdiğini analiz etmeyi sürdürüyor. Malavin’e göre, mikroskobik ölçekte de olsa beyin ve sindirim sistemine sahip bir organizmanın bu süreçten başarıyla çıkması, bilim kurgu temalarını gerçeğe yaklaştırıyor. Mevcut veriler, tıp, kriyoprezervasyon ve uzun süreli uzay yolculukları gibi alanlarda ihtiyaç duyulan teorik altyapının güçlenmesine doğrudan katkı sağlıyor.

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
