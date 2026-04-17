Bilim Dünyası Onu Konuşuyor: 24.000 Yıl Donmuş Halde Bekleyen Canlı Hayata Döndürüldü

Sibirya’nın 'Yedoma' olarak adlandırılan buz zengin topraklarında korunan bu canlı, sadece geçmişe değil, geleceğin teknolojilerine de kapı aralıyor. Araştırmacılar, rotifer hücrelerinin donma esnasında oluşan keskin buz kristallerine ve uzun süreli radyasyon etkisine karşı nasıl bir savunma geliştirdiğini analiz etmeyi sürdürüyor. Malavin’e göre, mikroskobik ölçekte de olsa beyin ve sindirim sistemine sahip bir organizmanın bu süreçten başarıyla çıkması, bilim kurgu temalarını gerçeğe yaklaştırıyor. Mevcut veriler, tıp, kriyoprezervasyon ve uzun süreli uzay yolculukları gibi alanlarda ihtiyaç duyulan teorik altyapının güçlenmesine doğrudan katkı sağlıyor.